Галиат – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Галиат» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Древний город Галиат из Пятигорска: путешествие в кавказский Мачу-Пикчу
Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.
Горная Дигория
Индивидуальная
12 часов
Горная Дигория
Начало: По адресу проживания гостя
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    9 апреля 2024
    Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
    Замечательный гид, очень интересная экскурсия, рекомендую
  • С
    Сафонова
    23 апреля 2023
    Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
    Интереснейший авторский маршрут Константина. Мы любовались ледяными горными водопадами, старинными культовыми сооружениями древних аланов, архаичными поселениями, сторожевыми башнями. Все эти
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    рукотворные архитектурные обьекты смотрелись на фоне гор и облаков просто восхитительно! Каждый ракурс, каждый кадр поражал гармонией красок. Отдельно хочу отметить Константина как грамотного, широко-образованного человека. Его увлекательные рассказы скрашивали долгий путь и мотивировали более детально погрузиться в историю прекрасной Северной Осетии.

  • Е
    Елена
    23 октября 2022
    Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
    Очень понравилось путешествие. Повезло очень с погодой, золотая осень в горах - это волшебно!! Константин отличный водитель.
  • М
    Мария
    5 сентября 2022
    Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с
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    терминалами и переводами может быть беда ввиду нестабильного интернета. А ещё не забывайте про переменчивую погоду и берите с собой толстовку или дождевик, есть вероятность, что пригодится.

    Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!
  • И
    Ирина
    11 июля 2022
    Северная Осетия. Загадочная Дигория
    Экскурсия в Дигорию произвела огромное впечатление! Дигорское ущелье очень масштабное, завораживающе красивое, даже загадочное. Это необыкновенно, я таких мест ещё
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    не видела. Почти первозданная природа, самые высокие горные селения, красивейшие водопады, заброшенные города, башни и склепы! Величие гор поражает и восхищает! Советую всем, кто влюблен в горы!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Галиат»

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  5. Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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