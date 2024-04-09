1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Древний город Галиат из Пятигорска: путешествие в кавказский Мачу-Пикчу
Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Дигория
Начало: По адресу проживания гостя
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай9 апреля 2024Замечательный гид, очень интересная экскурсия, рекомендую
- ССафонова23 апреля 2023Интереснейший авторский маршрут Константина. Мы любовались ледяными горными водопадами, старинными культовыми сооружениями древних аланов, архаичными поселениями, сторожевыми башнями. Все эти
- ЕЕлена23 октября 2022Очень понравилось путешествие. Повезло очень с погодой, золотая осень в горах - это волшебно!! Константин отличный водитель.
- ММария5 сентября 2022Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с
- ИИрина11 июля 2022Северная Осетия. Загадочная ДигорияЭкскурсия в Дигорию произвела огромное впечатление! Дигорское ущелье очень масштабное, завораживающе красивое, даже загадочное. Это необыкновенно, я таких мест ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Галиат»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Галиат" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 25 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Галиат», 5 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август