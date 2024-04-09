Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00

Начало: По вашему адресу в Пятигорске

Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов

за всё до 5 чел.

25 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа

за всё до 4 чел.

19 500 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 3 чел.

25000 22 500 ₽ за всё до 3 чел.

Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды

за всё до 4 чел.

19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики

Индивидуальная

10 часов

Дигорское ущелье - Национальный парк Алания Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ

Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00