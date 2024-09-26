Как только появляется свободный день, мы, жители Пятигорска, проводим его в лесу, на склоне Бештау. Приглашаем вас совершить неспешную прогулку по кольцевому маршруту вокруг горы. Пение птиц, журчание воды, шелест листьев, благоухание ароматных трав и листьев на солнце – всё это придаст вам жизненных сил, энергии, поможет перезагрузить тело и разум.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка по склонам горы Бештау – один из самых популярных однодневных пеших маршрутов для гостей Пятигорска, предпочитающих активный отдых. Покорить их несложно: вокруг горы проложена кольцевая дорога частично у основания, частично на склонах. Часть кольца – нормальная асфальтированная трасса, остальное – грунтовка.

У нас разработано несколько маршрутов различной протяжённости и длительности. На вершине горы Бештау (1401 м) вы вдохнёте полной грудью чистейший горный воздух. Ощутите вкус полной свободы и почувствуете, будто стоите на вершине мира.

Организационные детали