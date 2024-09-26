Как только появляется свободный день, мы, жители Пятигорска, проводим его в лесу, на склоне Бештау. Приглашаем вас совершить неспешную прогулку по кольцевому маршруту вокруг горы.
Пение птиц, журчание воды, шелест листьев, благоухание ароматных трав и листьев на солнце – всё это придаст вам жизненных сил, энергии, поможет перезагрузить тело и разум.
Пение птиц, журчание воды, шелест листьев, благоухание ароматных трав и листьев на солнце – всё это придаст вам жизненных сил, энергии, поможет перезагрузить тело и разум.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Прогулка по склонам горы Бештау – один из самых популярных однодневных пеших маршрутов для гостей Пятигорска, предпочитающих активный отдых. Покорить их несложно: вокруг горы проложена кольцевая дорога частично у основания, частично на склонах. Часть кольца – нормальная асфальтированная трасса, остальное – грунтовка.
У нас разработано несколько маршрутов различной протяжённости и длительности. На вершине горы Бештау (1401 м) вы вдохнёте полной грудью чистейший горный воздух. Ощутите вкус полной свободы и почувствуете, будто стоите на вершине мира.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту и уровню физической подготовки нет
- Возможен трансфер по Пятигорску, обговаривается отдельно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 1542 туристов
Здравствуйте, меня зовут Оксана. Живу в Пятигорске более 40 лет, более семи лет занималась туризмом по России, работала по направлению подбора для туристов номеров в горах Северного Кавказа, санаториях черноморскогоЗадать вопрос
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