Экспресс-трип в Домбай с лёгкими треккингами: Алибекский водопад и Мусса-Ачитарские озёра
Погулять по Тебердинскому нацпарку, подняться в горным озёрам и исследовать Сырные пещеры
Приглашаем на 4 дня забыть обо всех заботах и отправиться в Домбай — туда, где пестреют альпийские луга, сияют бирюзой высокогорные озёра и высятся снежные вершины.
Вы побываете на перевале Гумбаши,
заглянете в причудливые пещеры, напоминающие сыр и осмотрите древние храмы 11 века.
А ещё вас ждут несложные треккинги налегке: прогуляемся к Алибекскому водопаду, через хвойный лес доберёмся до водоёмов Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль. Передвигаться по маршруту будем на комфортабельном внедорожнике.
Описание тура
Организационные детали
Для каждого участника желательно иметь личную аптечку, страховку.
Программа тура по дням
1 день
Перевал Гумбаши, Сырные пещеры и древние храмы
Заберём вас из Пятигорска на внедорожниках и отправимся в живописные горные локации региона: на перевал Гумбаши, в Сырные пещеры и к древним храмам 11 века.
К вечеру отвезём вас в ваш отель. Ужин и общение с участниками путешествия.
2 день
Треккинг к Алибекскому водопаду
Рано утром позавтракаем и выедем на маршрут. Дорога к Алибекскому водопаду пройдёт через живописный лес и горные ручьи. Он считается визитной карточкой Домбая и входит в число самых красивых в России.
Протяжённость маршрута составит 12 км, перепад высот — около 600 м.
3 день
Подъём к озёрам Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль
Сегодня пойдём к высокогорным карстовым озёрам Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль, расположенным на склонах горы Мусса-Ачитара. Поднимемся по живописной тропе через хвойный лес и выйдем на поляну, покрытую густой растительностью и цветущими горными растениями.
Протяжённость маршрута составит 12 км, перепад высот — около 800 м.
4 день
Домбай
Поднимемся по канатной дороге в Домбае, чтобы насладиться панорамными видами гор с высоты птичьего полёта. После прогуляемся по курорту и попробуем ароматные хычины. Сделаем красивые фотографии.
В завершение программы по желанию и за доплату можно покататься на лошадях, прогулка длится 40-60 минут, верхом пройдём 5-8 км. Возвращение в Пятигорск запланировано на 20:00.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
28 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтрак и 2 перекуса
Трансферы по маршруту
Аренда походного снаряжения
Работа проводников
Что не входит в цену
Билеты до Минеральных Вод и обратно
Проживание
Питание
Индивидуальная страховка
Баня
Прогулка на лошадях
Билеты на канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 7:30
Завершение: Пятигорск, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!
