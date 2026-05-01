Экспресс-трип в Домбай с лёгкими треккингами: Алибекский водопад и Мусса-Ачитарские озёра

Погулять по Тебердинскому нацпарку, подняться в горным озёрам и исследовать Сырные пещеры
Приглашаем на 4 дня забыть обо всех заботах и отправиться в Домбай — туда, где пестреют альпийские луга, сияют бирюзой высокогорные озёра и высятся снежные вершины.

Вы побываете на перевале Гумбаши,
заглянете в причудливые пещеры, напоминающие сыр и осмотрите древние храмы 11 века.

А ещё вас ждут несложные треккинги налегке: прогуляемся к Алибекскому водопаду, через хвойный лес доберёмся до водоёмов Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль. Передвигаться по маршруту будем на комфортабельном внедорожнике.

Описание тура

Организационные детали

Для каждого участника желательно иметь личную аптечку, страховку.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гумбаши, Сырные пещеры и древние храмы

Заберём вас из Пятигорска на внедорожниках и отправимся в живописные горные локации региона: на перевал Гумбаши, в Сырные пещеры и к древним храмам 11 века.

К вечеру отвезём вас в ваш отель. Ужин и общение с участниками путешествия.

2 день

Треккинг к Алибекскому водопаду

Рано утром позавтракаем и выедем на маршрут. Дорога к Алибекскому водопаду пройдёт через живописный лес и горные ручьи. Он считается визитной карточкой Домбая и входит в число самых красивых в России.

Протяжённость маршрута составит 12 км, перепад высот — около 600 м.

3 день

Подъём к озёрам Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль

Сегодня пойдём к высокогорным карстовым озёрам Кёк-Кёль и Тамлык-Кёль, расположенным на склонах горы Мусса-Ачитара. Поднимемся по живописной тропе через хвойный лес и выйдем на поляну, покрытую густой растительностью и цветущими горными растениями.

Протяжённость маршрута составит 12 км, перепад высот — около 800 м.

4 день

Домбай

Поднимемся по канатной дороге в Домбае, чтобы насладиться панорамными видами гор с высоты птичьего полёта. После прогуляемся по курорту и попробуем ароматные хычины. Сделаем красивые фотографии.

В завершение программы по желанию и за доплату можно покататься на лошадях, прогулка длится 40-60 минут, верхом пройдём 5-8 км. Возвращение в Пятигорск запланировано на 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник28 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак и 2 перекуса
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда походного снаряжения
  • Работа проводников
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Индивидуальная страховка
  • Баня
  • Прогулка на лошадях
  • Билеты на канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 7:30
Завершение: Пятигорск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 618 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!

