Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза в период цветения рододендронов
Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам и заглянуть на ферму альпак
Начало: Пятигорск, 7:30
25 июн в 07:30
₽ за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
7 июн в 08:00
21 июн в 08:00
54 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
55 000 ₽ за человека
