Туры на водопады из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Водопады» в Пятигорске, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо-горы»
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 49 900 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Это путешествие насыщено горными панорамами и искрящимися водопадами»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
«Архыз — настоящая жемчужина Кавказа: живописные водопады среди гор, бурные реки, отлично подходящие для рафтинга, ароматные леса, по которым приятно неспешно кататься верхом»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1700015 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елизавета
    8 октября 2022
    Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
    Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
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    Приятно отключить мозг и насладиться прекрасным Кавказом здесь и сейчас. Благодарна менеждеру компании "Машук" Инне и гиду Наталье Викторовне. Желаю процветания и увеличения клиентской заинтересованности!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В гости на Кавказ
  2. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  3. Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 15 300 до 52 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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