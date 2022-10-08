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Авторский тур
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо-горы»
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Это путешествие насыщено горными панорамами и искрящимися водопадами»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
«Архыз — настоящая жемчужина Кавказа: живописные водопады среди гор, бурные реки, отлично подходящие для рафтинга, ароматные леса, по которым приятно неспешно кататься верхом»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1700015 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлизавета8 октября 2022Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Водопады»
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