Начнете с головокружительного подъёма на канатке на гору Машук — панорама Пятигорска с высоты захватывает дух. Затем прогулка по старейшему курорту: парк «Цветник», грот Дианы, карстовая шахта «Провал» с подземным озером и дегустация целебной воды в Питьевой галерее.

Следующим утром — канатка на склон Чегета с видом на двуглавый Эльбрус и ледник «Семёрка», затем подъём на Эльбрус до высоты 3847 м — станция «Гарабаши», где мир кажется белоснежным и бескрайним. Вас ждет праздничная программа, анимация и новогодняя дискотека у большой ёлки.

У вас будет возможность покататься на лыжах, плюшках и сноуборде, финальный аккорд: ледяные Чегемские водопады, теснины ущелья и глоток нарзана на поляне богатырей.