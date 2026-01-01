Описание тура
Начнете с головокружительного подъёма на канатке на гору Машук — панорама Пятигорска с высоты захватывает дух. Затем прогулка по старейшему курорту: парк «Цветник», грот Дианы, карстовая шахта «Провал» с подземным озером и дегустация целебной воды в Питьевой галерее.
Следующим утром — канатка на склон Чегета с видом на двуглавый Эльбрус и ледник «Семёрка», затем подъём на Эльбрус до высоты 3847 м — станция «Гарабаши», где мир кажется белоснежным и бескрайним. Вас ждет праздничная программа, анимация и новогодняя дискотека у большой ёлки.
У вас будет возможность покататься на лыжах, плюшках и сноуборде, финальный аккорд: ледяные Чегемские водопады, теснины ущелья и глоток нарзана на поляне богатырей.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пятигорску
04:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра, ул. Красноармейская 110 (сбор за 20 мин).
Переезд в г. Пятигорск (~ 450 км).
10:00 Приезжаете в Минеральные Воды? Встреча — в Пятигорске, бульвар Гагарина, 2.
Знакомство с городом начнем с подъема по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама Пятигорска.
Обзорная пешеходная экскурсия по Пятигорску, одному из старейших бальнеологических курортов России и места, с которым неразрывно связаны последние годы жизни М. Ю. Лермонтова.
Одно из самых популярных мест отдыха — парк «Цветник», где сохранилось здание бывших Николаевских ванн, лучшей купальни в XIX веке.
Далее туристы побывают в естественной (карстовой) шахте «Провал» (глубиной 20 м), на дне которой увидят небольшое озеро, посетят беседку «Эолова арфа», грот Дианы.
Мы попробуем воду Пятигорских минеральных источников в Центральной Питьевой галерее.
Обед в кафе города (за доп. плату).
Переезд в Приэльбрусье поляна Чегет (~170 км).
Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона — Эльбрус и Чегет.
Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.
Размещение в отеле.
Прогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы Эльбруса
08:00 Завтрак шведский стол.
09:00 Прогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы Чегет, откуда открывается красивейший вид:
- внизу – живописное Баксанское ущелье;
- справа – гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра;
- слева – двуглавый Эльбрус.
В 5 км от поляны Чегет располагается поляна Азау – подножие Эльбруса. Гора покрыта шапкой фирна и льда, от которой в стороны спускаются 54 ледника.
Подъём по канатной дороге на склон горы Эльбруса на высоту 3847 метров над уровнем моря займет около 30 минут:
- 1 очередь от Поляны Азау 2350м до станции «Старый Кругозор» 3000 м;
- 2 очередь от станции «Старый Кругозор» 3000м до станции «Мир» 3500 м;
- 3 очередь от станции «Мир» 3500м до станции «Гарабаши» 3847 м.
Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату). Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.
Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.
Участие в праздничной программе с детской анимацией и спортивными играми на улице для всей семьи. А в завершении новогодняя дискотека возле большой ёлки на площади у канатной дороги.
Трансфер в отель.
Новогодний банкет с программой по желанию (стоимость уточняется).
Свободный день
08:00 Завтрак «шведский стол» в отеле.
Свободное время.
Всех любителей зимнего видов спорта ждем на склоне: можно покататься на лыжах, плюшках, сноуборде.
Остановка на Поляне Нарзанов. Посещение знаменитых Чегемских водопадов
08:00 Завтрак «шведский стол» в отеле.
10:00 Освобождение номеров.
Выезд группы в Чегемское ущелье (~85км).
По дороге остановка на Поляне Нарзанов. «Нарзан» с тюркского «нарт-сано» — означает напиток богатырей. На поляне – выход источников разных вкусов и разного химического состава.
Посещение знаменитых Чегемских водопадов – прекрасных в любое время года. Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы.
Дорога к водопадам проходит почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30 м.
Обед в кафе (за доп. плату). Здесь гостям предложат блюда и напитки национальной местной кухни (шашлык из баранины, хычины, глинтвейн, вино и пр.).
15:00 Завершение экскурсионной программы. Выезд в г. Краснодар.
23:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (уточнять у менеджера).
Стоимость тура на 1-го человека при 2-местном размещении — 38 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение
- Проживание в 2-местных номерах «стандарт» в отеле 3
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака шведский стол
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание на маршруте: обеды и ужины
- Входные билеты на экскурсионные объекты (взр. /дет.):туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус ~ 3200/1800 руб. до 13 лет включительно (3 очереди) подъем на гору Машук - 500 руб
- Туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус ~ 3200/1800 руб. до 13 лет включительно (3 очереди)
- Подъем на гору Машук - 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.
- паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка включена в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Организатор оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.