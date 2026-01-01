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Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье

Экскурсионный тур «Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье» на 4 дня
Полный газ на Кавказ. Новый год в ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Полный газ на Кавказ. Новый год в ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Полный газ на Кавказ. Новый год в ПриэльбрусьеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Начнете с головокружительного подъёма на канатке на гору Машук — панорама Пятигорска с высоты захватывает дух. Затем прогулка по старейшему курорту: парк «Цветник», грот Дианы, карстовая шахта «Провал» с подземным озером и дегустация целебной воды в Питьевой галерее.

Следующим утром — канатка на склон Чегета с видом на двуглавый Эльбрус и ледник «Семёрка», затем подъём на Эльбрус до высоты 3847 м — станция «Гарабаши», где мир кажется белоснежным и бескрайним. Вас ждет праздничная программа, анимация и новогодняя дискотека у большой ёлки.

У вас будет возможность покататься на лыжах, плюшках и сноуборде, финальный аккорд: ледяные Чегемские водопады, теснины ущелья и глоток нарзана на поляне богатырей.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

04:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра, ул. Красноармейская 110 (сбор за 20 мин).

Переезд в г. Пятигорск (~ 450 км).

10:00 Приезжаете в Минеральные Воды? Встреча — в Пятигорске, бульвар Гагарина, 2.

Знакомство с городом начнем с подъема по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама Пятигорска.

Обзорная пешеходная экскурсия по Пятигорску, одному из старейших бальнеологических курортов России и места, с которым неразрывно связаны последние годы жизни М. Ю. Лермонтова.

Одно из самых популярных мест отдыха — парк «Цветник», где сохранилось здание бывших Николаевских ванн, лучшей купальни в XIX веке.

Далее туристы побывают в естественной (карстовой) шахте «Провал» (глубиной 20 м), на дне которой увидят небольшое озеро, посетят беседку «Эолова арфа», грот Дианы.

Мы попробуем воду Пятигорских минеральных источников в Центральной Питьевой галерее.

Обед в кафе города (за доп. плату).

Переезд в Приэльбрусье поляна Чегет (~170 км).

Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона — Эльбрус и Чегет.

Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.

Размещение в отеле.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы Эльбруса

08:00 Завтрак шведский стол.

09:00 Прогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы Чегет, откуда открывается красивейший вид:

  • внизу – живописное Баксанское ущелье;
  • справа – гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра;
  • слева – двуглавый Эльбрус.

В 5 км от поляны Чегет располагается поляна Азау – подножие Эльбруса. Гора покрыта шапкой фирна и льда, от которой в стороны спускаются 54 ледника.

Подъём по канатной дороге на склон горы Эльбруса на высоту 3847 метров над уровнем моря займет около 30 минут:

  • 1 очередь от Поляны Азау 2350м до станции «Старый Кругозор» 3000 м;
  • 2 очередь от станции «Старый Кругозор» 3000м до станции «Мир» 3500 м;
  • 3 очередь от станции «Мир» 3500м до станции «Гарабаши» 3847 м.

Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату). Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.

Участие в праздничной программе с детской анимацией и спортивными играми на улице для всей семьи. А в завершении новогодняя дискотека возле большой ёлки на площади у канатной дороги.

Трансфер в отель.

Новогодний банкет с программой по желанию (стоимость уточняется).

Прогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы ЭльбрусаПрогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы ЭльбрусаПрогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы ЭльбрусаПрогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы ЭльбрусаПрогулка по поляне Чегет, подъём по канатной дороге на склон горы Эльбруса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

08:00 Завтрак «шведский стол» в отеле.

Свободное время.

Всех любителей зимнего видов спорта ждем на склоне: можно покататься на лыжах, плюшках, сноуборде.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Остановка на Поляне Нарзанов. Посещение знаменитых Чегемских водопадов

08:00 Завтрак «шведский стол» в отеле.

10:00 Освобождение номеров.

Выезд группы в Чегемское ущелье (~85км).

По дороге остановка на Поляне Нарзанов. «Нарзан» с тюркского «нарт-сано» — означает напиток богатырей. На поляне – выход источников разных вкусов и разного химического состава.

Посещение знаменитых Чегемских водопадов – прекрасных в любое время года. Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы.

Дорога к водопадам проходит почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30 м.

Обед в кафе (за доп. плату). Здесь гостям предложат блюда и напитки национальной местной кухни (шашлык из баранины, хычины, глинтвейн, вино и пр.).

15:00 Завершение экскурсионной программы. Выезд в г. Краснодар.

23:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).

Остановка на Поляне Нарзанов. Посещение знаменитых Чегемских водопадовОстановка на Поляне Нарзанов. Посещение знаменитых Чегемских водопадовОстановка на Поляне Нарзанов. Посещение знаменитых Чегемских водопадовОстановка на Поляне Нарзанов. Посещение знаменитых Чегемских водопадов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (уточнять у менеджера).

Стоимость тура на 1-го человека при 2-местном размещении — 38 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение
  • Проживание в 2-местных номерах «стандарт» в отеле 3
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака шведский стол
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Питание на маршруте: обеды и ужины
  • Входные билеты на экскурсионные объекты (взр. /дет.):туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус ~ 3200/1800 руб. до 13 лет включительно (3 очереди) подъем на гору Машук - 500 руб
  • Туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус ~ 3200/1800 руб. до 13 лет включительно (3 очереди)
  • Подъем на гору Машук - 500 руб
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.

  • паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Организатор оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Пятигорска

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