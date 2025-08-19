Это тур для тех, кто сочетает активный отдых со знакомством с культурой, красотой природы и таинством древних памятников.
Мы включили в тур яркие и запоминающиеся мероприятия: дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда.
Мы включили в тур яркие и запоминающиеся мероприятия: дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание тура
Этот тур предназначен для тех, кто стремится объединить активный отдых с яркими впечатлениями от самобытной культуры, красотой природы и загадкой древних памятников истории. В отличие от традиционных экскурсионных туров, мы подготовили для вас разнообразные увлекательные мероприятия, которые оставят незабываемые воспоминания.
Уникальные мероприятия
- Дегустация кавказских вин
- Посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем
- Купание в термальных источниках
- Мастер-класс по приготовлению национального ингушского блюда
Каждое из этих мероприятий сделает ваше путешествие поистине уникальным и запоминающимся!
Маршрут путешествия
Вас ждет захватывающий маршрут, который включает в себя:
- Пятигорск
- Архыз
- Железноводск
- Приэльбрусье (Ингушетия)
- Чегемское ущелье
- Кисловодск
- Медовые водопады
Каждое место на этом маршруте обладает своей уникальной атмосферой и красотой, что сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым!
по вторникам в 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Пятигорск
- Парк «Цветник»
- Горнолыжный курорт Архыз
- Вершины отрогов-Абишира-Ахуба и Аркасара
- Ущелью Большого Зеленчука
- Церковная поляна Нижнего Архыза
- Нижнеархызский храмовый комплекс (древние захоронения, менгиры, монастырь)
- Железноводск
- Дача Эмира
- FE-площадь
- Приэльбрусье
- Казачье подворье
- Ингушетия
- Джейрахское ущелье
- Курорт Армхи
- Вовнушки
- Христианский храм Тхаба-Ерды
- Чегемские водопады
- Термальные источники
- Кисловодский Национальный парк
- Г. Кольцо
- Медовые водопады
Что включено
- Проживание,
- 5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля),
- 1 обед в Ингушетии,
- 2 ужина - Кавказское застолье и Казачье застолье (4-й и 6-й дни тура),
- Услуги гида,
- Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка,
- Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе,
- Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»,
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Обеды и ужины (не входящие в стоимость),
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Просп. Кирова 26, вход в Парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 13:00
Экскурсия длится около 6.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур
- Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут
- Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не
- Рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин - шорты. Туристическая компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пятигорска
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