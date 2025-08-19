Это тур для тех, кто сочетает активный отдых со знакомством с культурой, красотой природы и таинством древних памятников. Мы включили в тур яркие и запоминающиеся мероприятия: дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда.

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Описание тура

Этот тур предназначен для тех, кто стремится объединить активный отдых с яркими впечатлениями от самобытной культуры, красотой природы и загадкой древних памятников истории. В отличие от традиционных экскурсионных туров, мы подготовили для вас разнообразные увлекательные мероприятия, которые оставят незабываемые воспоминания.

Уникальные мероприятия

Дегустация кавказских вин

Посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем

Купание в термальных источниках

Мастер-класс по приготовлению национального ингушского блюда

Каждое из этих мероприятий сделает ваше путешествие поистине уникальным и запоминающимся!

Маршрут путешествия

Вас ждет захватывающий маршрут, который включает в себя:

Пятигорск

Архыз

Железноводск

Приэльбрусье (Ингушетия)

Чегемское ущелье

Кисловодск

Медовые водопады

Каждое место на этом маршруте обладает своей уникальной атмосферой и красотой, что сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым!