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В гости на Кавказ: трип по городам КМВ и окрестностям

Экскурсии по Кавказу: узнайте все о культуре и природе в туре из Пятигорска
Это тур для тех, кто сочетает активный отдых со знакомством с культурой, красотой природы и таинством древних памятников.

Мы включили в тур яркие и запоминающиеся мероприятия: дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда.
В гости на Кавказ: трип по городам КМВ и окрестностям
В гости на Кавказ: трип по городам КМВ и окрестностям
В гости на Кавказ: трип по городам КМВ и окрестностям
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Этот тур предназначен для тех, кто стремится объединить активный отдых с яркими впечатлениями от самобытной культуры, красотой природы и загадкой древних памятников истории. В отличие от традиционных экскурсионных туров, мы подготовили для вас разнообразные увлекательные мероприятия, которые оставят незабываемые воспоминания.

Уникальные мероприятия

  • Дегустация кавказских вин
  • Посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем
  • Купание в термальных источниках
  • Мастер-класс по приготовлению национального ингушского блюда

Каждое из этих мероприятий сделает ваше путешествие поистине уникальным и запоминающимся!

Маршрут путешествия

Вас ждет захватывающий маршрут, который включает в себя:

  • Пятигорск
  • Архыз
  • Железноводск
  • Приэльбрусье (Ингушетия)
  • Чегемское ущелье
  • Кисловодск
  • Медовые водопады

Каждое место на этом маршруте обладает своей уникальной атмосферой и красотой, что сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым!

по вторникам в 13:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Пятигорск
  • Парк «Цветник»
  • Горнолыжный курорт Архыз
  • Вершины отрогов-Абишира-Ахуба и Аркасара
  • Ущелью Большого Зеленчука
  • Церковная поляна Нижнего Архыза
  • Нижнеархызский храмовый комплекс (древние захоронения, менгиры, монастырь)
  • Железноводск
  • Дача Эмира
  • FE-площадь
  • Приэльбрусье
  • Казачье подворье
  • Ингушетия
  • Джейрахское ущелье
  • Курорт Армхи
  • Вовнушки
  • Христианский храм Тхаба-Ерды
  • Чегемские водопады
  • Термальные источники
  • Кисловодский Национальный парк
  • Г. Кольцо
  • Медовые водопады
Что включено
  • Проживание,
  • 5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля),
  • 1 обед в Ингушетии,
  • 2 ужина - Кавказское застолье и Казачье застолье (4-й и 6-й дни тура),
  • Услуги гида,
  • Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка,
  • Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе,
  • Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»,
  • Трансфер.
Что не входит в цену
  • Входные билеты,
  • Обеды и ужины (не входящие в стоимость),
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Просп. Кирова 26, вход в Парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 13:00
Экскурсия длится около 6.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут
  • Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не
  • Рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин - шорты. Туристическая компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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