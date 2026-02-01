В гости на Кавказ: трип по городам КМВ и окрестностям
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк «Цветник»
«Маршрут: Пятигорск - Архыз - Железноводск - Приэльбрусье (Ингушетия) - Чегемское ущелье - Кисловодск - Медовые водопады»
Расписание: по вторникам в 13:00
60 700 ₽ за человека
Кавказская мозаика
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
«Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа - Чегемское и Аликоновское ущелья, которые славятся своими водопадами, бегущими прямо из скал»
Расписание: По средам в 12:50
40 300 ₽ за человека
Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
«Мы посетим Чегемские водопады и пройдём по узкому участку каньона, где скалы нависают прямо над головой»
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
29 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Пятигорске в феврале 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 тура от 29 400 до 60 700.
Заказывайте уникальную тур к Чегемским водопадам из Пятигорска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной туры, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать тур на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены