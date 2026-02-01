Найдено 3 тура в категории « Чегемские водопады » в Пятигорске, цены от 29 400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 6.5 дней В гости на Кавказ: трип по городам КМВ и окрестностям Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк «Цветник» «Маршрут: Пятигорск - Архыз - Железноводск - Приэльбрусье (Ингушетия) - Чегемское ущелье - Кисловодск - Медовые водопады» Расписание: по вторникам в 13:00 60 700 ₽ за человека Пешая На автобусе 5 дней Кавказская мозаика Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск «Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа - Чегемское и Аликоновское ущелья, которые славятся своими водопадами, бегущими прямо из скал» Расписание: По средам в 12:50 40 300 ₽ за человека На машине Канатная дорога 3 дня Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь Начало: Пятигорск, 9:00 «Мы посетим Чегемские водопады и пройдём по узкому участку каньона, где скалы нависают прямо над головой» 29 400 ₽ за человека Все туры Пятигорска

