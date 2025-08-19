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Встречи с чудесами Кавказа light

Экскурсионный тур по Кавказу из Пятигорска на 5 дней
Побывав в этом туре, вы посетите почти все республики Кавказа.

Оцените самобытность народов каждой из них, узнаете и сравните национальные традиции и обряды, поймете, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Путешествие по Кавказу

Этот тур предоставит вам уникальную возможность посетить почти все республики Кавказа. Каждая из них обладает своей самобытностью и уникальными традициями, которые стоит увидеть и почувствовать.

Откройте для себя культуру народов Кавказа

Во время путешествия вы сможете:

  • Узнать о национальных традициях и обрядах;
  • Сравнить обычаи различных народов;
  • Понять, как история Кавказа переплетается с историей всей России.

Природа, которая вдохновляет

Кавказская природа оставит вас без слов. Вы сможете насладиться:

  • Величественными горными ущельями;
  • Заснеженными вершинами;
  • Чистым и свежим воздухом, который наполняет энергией.

Почувствуйте магию Кавказа

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше понять уникальность этого региона. Откройте для себя Кавказ и его удивительные просторы!

по понедельникам в 13:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Пятигорск
  • Г. Железноводск
  • Приэльбрусье
Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • 4 обеда
  • 1 ужин
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Ужины (кроме г. Грозный)
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 13:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом
  • Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
  • Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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