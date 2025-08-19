Побывав в этом туре, вы посетите почти все республики Кавказа.
Оцените самобытность народов каждой из них, узнаете и сравните национальные традиции и обряды, поймете, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Оцените самобытность народов каждой из них, узнаете и сравните национальные традиции и обряды, поймете, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание тура
Путешествие по Кавказу
Этот тур предоставит вам уникальную возможность посетить почти все республики Кавказа. Каждая из них обладает своей самобытностью и уникальными традициями, которые стоит увидеть и почувствовать.
Откройте для себя культуру народов Кавказа
Во время путешествия вы сможете:
- Узнать о национальных традициях и обрядах;
- Сравнить обычаи различных народов;
- Понять, как история Кавказа переплетается с историей всей России.
Природа, которая вдохновляет
Кавказская природа оставит вас без слов. Вы сможете насладиться:
- Величественными горными ущельями;
- Заснеженными вершинами;
- Чистым и свежим воздухом, который наполняет энергией.
Почувствуйте магию Кавказа
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше понять уникальность этого региона. Откройте для себя Кавказ и его удивительные просторы!
по понедельникам в 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Пятигорск
- Г. Железноводск
- Приэльбрусье
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака
- 4 обеда
- 1 ужин
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Ужины (кроме г. Грозный)
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 13:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом
- Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
- Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
- Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пятигорска
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