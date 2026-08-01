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Туры на медовые водопады из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Медовые водопады» в Пятигорске, цены от 22 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В гости на Кавказ
На автобусе
6 дней
2 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«13:20 Экскурсия на Медовые водопады»
8 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 60 700 ₽ за человека
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
На машине
3 дня
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
«Перед вами раскинутся красоты Кисловодского парка с мостиками, галереями и цветочными композициями, мощные потоки Медовых водопадов и горы, горы — бесконечное количество гор»
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
22 500 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
На машине
5 дней
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
«А завершим тур посещением горы Кольцо и Медовых водопадов»
19 авг в 12:00
26 авг в 12:00
40 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Медовые водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. В гости на Кавказ;
  2. Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия;
  3. Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Домбай;
  2. Приэльбрусье;
  3. Эльбрус;
  4. Медовые водопады;
  5. Пушкинская Галерея;
  6. Парк Цветник;
  7. Озеро Провал;
  8. Чегемские водопады;
  9. Тебердинский заповедник;
  10. Гора Кольцо.
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 60 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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