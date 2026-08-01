Найдено 3 тура в категории « Медовые водопады » в Пятигорске, цены от 22 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 6 дней 2 отзыва В гости на Кавказ Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск «13:20 Экскурсия на Медовые водопады» от 60 700 ₽ за человека На машине 3 дня Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел... «Перед вами раскинутся красоты Кисловодского парка с мостиками, галереями и цветочными композициями, мощные потоки Медовых водопадов и горы, горы — бесконечное количество гор» 22 500 ₽ за человека На машине 5 дней Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк Начало: Пятигорск, 12:00 «А завершим тур посещением горы Кольцо и Медовых водопадов» 40 300 ₽ за человека Все туры Пятигорска

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