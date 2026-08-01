В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«13:20 Экскурсия на Медовые водопады»
8 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 60 700 ₽ за человека
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
«Перед вами раскинутся красоты Кисловодского парка с мостиками, галереями и цветочными композициями, мощные потоки Медовых водопадов и горы, горы — бесконечное количество гор»
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
22 500 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
«А завершим тур посещением горы Кольцо и Медовых водопадов»
19 авг в 12:00
26 авг в 12:00
40 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Медовые водопады»
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Сейчас в Пятигорске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 60 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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