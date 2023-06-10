Двухчасовая экскурсия на катере, где наш профессиональный экипаж с радостью проведет вас по Дону. Гид-историк расскажет вам интересные факты и зарядит позитивом на протяжении всей поездки.
Взгляните на южную столицу с реки и насладитесь прекрасными видами, историческими достопримечательностями и дружественной атмосферой.
Взгляните на южную столицу с реки и насладитесь прекрасными видами, историческими достопримечательностями и дружественной атмосферой.
Ближайшие даты:
10
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11
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уникальный шанс взглянуть на южную столицу с другого ракурса.
- На протяжении нашей экскурсии, вы почувствуете его дух, увидите его красоту, посмотрите главные достопримечательности города и узнаете много удивительных историй. Наша прогулка на катере в Ростове-на-Дону начинается с уютной пристани, где наш дружелюбный и профессиональный экипаж будет ждать вас готовый к отплытию.
- Отсюда открывается потрясающий вид на набережные Левого и Правого берега, мосты, живописную природу, где деревья и кустарники светятся яркими цветами, купола собора, сияют в солнечных лучах. Также вы увидите колесо обозрения, знаменитый стадион «Ростов-Арена», Зеленый остров — настоящая оазис для птиц и животных, и конечно же современные отели с пирсами и яхтами, которые выглядят как картина из будущего.
Важная информация:
- при плохой погоде на катер накидывается тент, также есть навес от солнца;
- катер-тихоходный, в нем не укачивает;
- на судне есть туалет;
- вместе с вами в группе будет не более 10 участников (рассадка по борту катера, посередине стол, всем будет удобно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на катере
- Экскурсия
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Набережная Ростова-на-Дону, 23, причал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- При плохой погоде на катер накидывается тент, также есть навес от солнца
- Катер-тихоходный, в нем не укачивает
- На судне есть туалет
- Вместе с вами в группе будет не более 10 участников (рассадка по борту катера, посередине стол, всем будет удобно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании