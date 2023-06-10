Что вас ожидает:

Уникальный шанс взглянуть на южную столицу с другого ракурса.

На протяжении нашей экскурсии, вы почувствуете его дух, увидите его красоту, посмотрите главные достопримечательности города и узнаете много удивительных историй. Наша прогулка на катере в Ростове-на-Дону начинается с уютной пристани, где наш дружелюбный и профессиональный экипаж будет ждать вас готовый к отплытию.

Отсюда открывается потрясающий вид на набережные Левого и Правого берега, мосты, живописную природу, где деревья и кустарники светятся яркими цветами, купола собора, сияют в солнечных лучах. Также вы увидите колесо обозрения, знаменитый стадион «Ростов-Арена», Зеленый остров — настоящая оазис для птиц и животных, и конечно же современные отели с пирсами и яхтами, которые выглядят как картина из будущего.

Важная информация:

при плохой погоде на катер накидывается тент, также есть навес от солнца;

катер-тихоходный, в нем не укачивает;

на судне есть туалет;

вместе с вами в группе будет не более 10 участников (рассадка по борту катера, посередине стол, всем будет удобно).

Наш увлеченный гид — это не просто экскурсовод, это историк, рассказчик и влюбленный в свою родину человек в одном лице. Он поделится историей города, покажет основные архитектурные достопримечательности, расскажет о местах, которые мы будем проходить, зарядит вас позитивом и приятными эмоциями. Не упустите свой шанс подарить себе яркие впечатления от захватывающего интеллектуального отдыха на воде!