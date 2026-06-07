Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

М Мария Забронировали экскурсию день в день, провел для двух человек, не отменил, была как индивидуальная экскурсия) Рассказ был очень интересен и понятен, с множеством фотографий тех мест как было раньше! Спасибо большое, всем очень рекомендую посетить данную экскурсию, как туристам, так и местным, узнаете много нового! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Экскурсия понравилась, Василий пришёл во время. Провёл нас по городу, обращал внимание на интересные места, рассказывал их историю. Я была с сыном, ему очень понравилась экскурсия. Василий Ответ организатора: Светлана, благодарю Вас отзыв! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

р рузана Маршрут был продуман до мелочей, было много предоставлено старых архивных фотографий старой Нахичевани,Василий предоставил много новой информации, при этом не было перегруженности, спасибо большое!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет