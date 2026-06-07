Приглашаю вас в путешествие по следам города, который исчез чуть больше 100 лет назад.
Вы пройдёте по главным улицам и площадям Нахичевани-на-Дону, познакомитесь с её особенной архитектурой и услышите о судьбах удивительных людей, которые здесь жили.
Вы пройдёте по главным улицам и площадям Нахичевани-на-Дону, познакомитесь с её особенной архитектурой и услышите о судьбах удивительных людей, которые здесь жили.
Описание экскурсии
Театральная площадь — граница двух городов. Мы начнём экскурсию на главной площади современного Ростова-на-Дону, которая некогда служила границей двух поселений.
Главная улица Нахичевани. Вы пройдёте по центральной улице бывшего города и познакомитесь с особенностями его архитектуры.
Главная площадь Нахичевани — площадь-конструктор. Я расскажу об истории армянского города и его преобразованиях.
Вы узнаете:
- как на Дону появилась своя Армения
- как складывалась судьба города и почему он исчез с карты
- кто из известных людей жил в Нахичевани и чем знамениты местные жители
- где отдыхали нахичеванцы в начале 20 века
- что роднит Санкт-Петербург и Нахичевань
Организационные детали
Рекомендуемый возраст 12+
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра ИМ.М. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 178 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод. Люблю свой город и его богатую историю! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию и увидеть Ростов-на-Дону моими глазами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Забронировали экскурсию день в день, провел для двух человек, не отменил, была как индивидуальная экскурсия) Рассказ был очень интересен и понятен, с множеством фотографий тех мест как было раньше! Спасибо большое, всем очень рекомендую посетить данную экскурсию, как туристам, так и местным, узнаете много нового!
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С
Экскурсия понравилась, Василий пришёл во время. Провёл нас по городу, обращал внимание на интересные места, рассказывал их историю. Я была с сыном, ему очень понравилась экскурсия.
Василий
Ответ организатора:
Светлана, благодарю Вас отзыв!
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р
Маршрут был продуман до мелочей, было много предоставлено старых архивных фотографий старой Нахичевани,Василий предоставил много новой информации, при этом не было перегруженности, спасибо большое!!!
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И
Интересная тема, увлекательная подача материала.
Группа не набралась, записался только я один, но Василий не отменил и провёл на отлично. Спасибо!
Группа не набралась, записался только я один, но Василий не отменил и провёл на отлично. Спасибо!
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