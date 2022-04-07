Посетите древнюю столицу Донского Казачества. Узнайте как жили казаки. Отдохните от городской суеты.

Станица Старочеркасская — застывшая старина

Мы отправимся на экскурсию в Старочеркасский музей-заповедник, который включает в себя территорию бывшего города Черкасска, а также более сотни памятников истории и культуры. На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы: Степан Разин и Кондратий Булавин. И долгое время станица была столицей Войска Донского - грозной опорой Российского государства на южных рубежах.

Мы увидим

Воскресенский Войсковой Собор — старейший храм на Юге России, а также осмотрите Шатровую колокольню собора.

Майдан - место сбора Войскового круга, где принимались решения о походах и начиналась «смута» Степана Разина.

Трофеи Азовского осадного сидения - которые казаки принесли в свою столицу после взятия Азовской крепости.

Церковь Петра и Павла - в которой крестили атамана Платова, героя войны 1812 года и основателя Новочеркасска.

Дом атамана Кондратия Булавина - предводителя народного восстания казаков в котором он был убит.

Программа тура

9:45 Сбор группы

10:00 Отправление из Ростова. Начало экскурсии (время в пути ~1 час).

11:00 Прибытие в станицу (время в Старочеркасске ~3 часа)

11:00 - 12:30 Пешеходная экскурсия по Старочеркасску с посещением Войскового Собора

12:30 - 14:00 Свободное время: погулять, посетить музеи, пообедать, сделать отличные фото.

14:00 Сбор группы. Отъезд в Ростов (в пути ~1 час)

15:00 Прибытие в Ростов к месту отправления