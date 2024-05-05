Экскурсия в Старочеркасск предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней столицы казачества.
Гости смогут увидеть Воскресенский Войсковой Собор, который является старейшим храмом на юге России, и посетить Шатровую колокольню. Майдан, где
Гости смогут увидеть Воскресенский Войсковой Собор, который является старейшим храмом на юге России, и посетить Шатровую колокольню. Майдан, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 📜 Легендарные казачьи атаманы
- ⛪ Старейший храм юга России
- 🗺️ Исторические события и восстания
- 🏰 Атмосфера древней столицы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Старочеркасска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия проходит в помещении, что может ограничить возможности для прогулок, но позволит насладиться историей в уютной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Воскресенский Войсковой Собор
- Шатровая колокольня
- Майдан
- Церковь Петра и Павла
- Дом атамана Кондратия Булавина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Воскресенский Войсковой Собор — старейший храм на Юге России, а также осмотрите Шатровую колокольню собора.
- Майдан — место сбора Войскового круга, где принимались решения о походах и начиналась «смута» Степана Разина.
- Трофеи Азовского осадного сидения, которые казаки принесли в свою столицу после взятия Азовской крепости.
- Церковь Петра и Павла, в которой крестили атамана Платова, героя войны 1812 года и основателя Новочеркасска.
- Дом атамана Кондратия Булавина — предводителя народного восстания казаков в котором он был убит.
Любой день, в любое удобное время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенский Войсковой Собор
- Шатровая колокольня
- Майдан
- Преображенская церковь
- Атаманское подворье
- Церковь Петра и Павла
- Дом Кондратия Булавина
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, в любое удобное время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
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К
Посетили Войсковой собор и дворец атаманов Ефремовых. Прекрасная экспозиция, отличные экскурсоводы, как у организатора, так и в историко-архитектурном заповеднике.
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Е
Посетили Войсковой собор и дворец атаманов Ефремовых. Прекрасная экспозиция, отличные экскурсоводы, как у организатора, так и в историко-архитектурном заповеднике.
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В
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В
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А
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Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
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