Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества

Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества

Что вас ожидает 🤩

  • Воскресенский Войсковой Собор
  • Шатровая колокольня, Майдан
  • Преображенская церковь
  • Атаманское подворье
  • Церковь Петра и Павла
  • Дом Кондратия Булавина
Посетите древнюю столицу Донского Казачества. Узнайте как жили казаки. Отдохните от городской суеты.
Станица Старочеркасская — застывшая старина
Мы отправимся на экскурсию в Старочеркасский музей-заповедник, который включает в себя территорию бывшего города Черкасска, а также более сотни памятников истории и культуры. На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы: Степан Разин и Кондратий Булавин. И долгое время станица была столицей Войска Донского - грозной опорой Российского государства на южных рубежах.

Мы увидим

Воскресенский Войсковой Собор — старейший храм на Юге России, а также осмотрите Шатровую колокольню собора.
Майдан - место сбора Войскового круга, где принимались решения о походах и начиналась «смута» Степана Разина.
Трофеи Азовского осадного сидения - которые казаки принесли в свою столицу после взятия Азовской крепости.
Церковь Петра и Павла - в которой крестили атамана Платова, героя войны 1812 года и основателя Новочеркасска.
Дом атамана Кондратия Булавина - предводителя народного восстания казаков в котором он был убит.
Программа тура

9:45 Сбор группы

10:00 Отправление из Ростова. Начало экскурсии (время в пути ~1 час).
11:00 Прибытие в станицу (время в Старочеркасске ~3 часа)
11:00 - 12:30 Пешеходная экскурсия по Старочеркасску с посещением Войскового Собора
12:30 - 14:00 Свободное время: погулять, посетить музеи, пообедать, сделать отличные фото.
14:00 Сбор группы. Отъезд в Ростов (в пути ~1 час)
15:00 Прибытие в Ростов к месту отправления

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Транспортная страховка
  • Хорошее настроение
Что не входит
Место начала и завершения?
Московская 53
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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