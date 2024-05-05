Экскурсия в Старочеркасск предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней столицы казачества.Гости смогут увидеть Воскресенский Войсковой Собор, который является старейшим храмом на юге России, и посетить Шатровую колокольню. Майдан, где

принимались важные решения, и дом атамана Кондратия Булавина также входят в маршрут. Эти места расскажут о восстаниях Степана Разина и Кондратия Булавина, а также о героических событиях, связанных с Азовским осадным сидением

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Старочеркасска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия проходит в помещении, что может ограничить возможности для прогулок, но позволит насладиться историей в уютной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.