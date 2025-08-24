Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На набережной у Бизнес-центра «Риверсайд Дон» (ул....
Завтра в 17:00
25 сен в 10:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
В трендеМетанойя донского казачества
Путешествие по ключевым точкам казачьей истории. Узнайте об их традициях и испытаниях, посетив значимые места и памятники
Начало: На набережной реки Дон
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
6500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
Начало: Любое удобное вам место на набережной
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
6490 ₽
8112.50 ₽ за всё до 15 чел.
- ДДмитрий24 августа 2025Добрый день, хочу написать о впечатлении, которое осталось у меня после экскурсии "Метанойя донского казачества". Формат экскурсии отличается нетривиальностью -
