Экскурсии с набережной Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Ростове-на-Дону, цены от 1000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На набережной у Бизнес-центра «Риверсайд Дон» (ул....
Завтра в 17:00
25 сен в 10:30
1000 ₽ за человека
«Метанойя донского казачества» - из Ростова-на-Дону
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
В тренде
Метанойя донского казачества
Путешествие по ключевым точкам казачьей истории. Узнайте об их традициях и испытаниях, посетив значимые места и памятники
Начало: На набережной реки Дон
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
Начало: Любое удобное вам место на набережной
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
6490 ₽8112.50 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2025
    «Метанойя донского казачества» - из Ростова-на-Дону
    Добрый день, хочу написать о впечатлении, которое осталось у меня после экскурсии "Метанойя донского казачества". Формат экскурсии отличается нетривиальностью -
    читать дальше

    вся информация подается Дионисом в виде диалога, причем его вопросы заставляют мозг работать "по полной". К своему стыду хочу отметить - многое из того, что он рассказывал лично я не знала, или знала поверхностно. Единственное, что хотелось пожелать - вся экскурсия проводилась в режиме цейтнота, не помешало бы добавить еще пару часиков, увеличить временные рамки данной прекрасной экскурсии. Донису огромное спасибо, при будущем посещении Ростова обязательно обратимся к нему за следующей экскурсией (Азов, Танаис)

