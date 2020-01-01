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Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Ежегодно, начиная с 1985 года проходит литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна».

Он привлекает к участию всё больше и больше людей, потому что это по-настоящему яркое событие! Познакомившись с казачьим краем на страницах шолоховских произведений, многим хочется своими глазами увидеть Верхний Дон, бескрайнюю степь, казачьи хутора и станицы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 875 ₽ за человека

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Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую

Что вы увидите

  • Станица Вёшенская
  • Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»
Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» 2020
Приглашаем вас в станицу Вёшенскую, где можно прикоснуться к истокам литературного гения Михаила Шолохова. Вёшенская — одна из красивейших казачьих станиц на Дону.

Программа тура:

  • 06:00 — Отправление из Ростова. (время в пути ~5 часов).
  • 11:00 — Прибытие в х. Кружилинский. Именно здесь в 1905 г. родился будущий писатель. Экскурсия ⛳ по мемориально-историческому комплексу: дом, где родился Михаил Шолохов, типовое подворье казака-середняка. Отправление в ст. Вёшенскую.
  • Посещение усадьбы М. А. Шолохова (по желанию, самостоятельно).
  • Самостоятельное участие в фестивале. В этот день будут песни и пляски в импровизированных «куренях» районов Верхнего Дона, пёстрая ярмарка изделий народных умельцев, концертные выступления артистов на 3-х станичных сценах, состязания спортсменов, театрализованные зарисовки по произведениям М. А. Шолохова, игровая программа «Задорный курень» - исполнение казачьих баек, частушек, плясовых песен.
  • 21:00 Кульминация праздника: Водный пролог, грандиозный гала-концерт «Земля Тихого Дона» и поражающий своим масштабом праздничный фейерверк (набережная р. Дон). Из Вёшенской гости всегда уезжают переполненные самыми яркими впечатлениями и с желанием вернуться сюда вновь.
  • Сбор у автобуса (транспорт находится на стоянке, удалённой от центра станицы).
  • 00:30 — Отправление в Ростов (время в пути ~5 часов)
  • 06:00 — Прибытие в Ростов.
Важная информация
Все мероприятия проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды, поэтому просим обуть удобную обувь, захватить с собой головной убор, солнцезащитные очки, зонт или дождевик, стульчик или коврик для сидения, плед, обязательно средства от комаров / мошкары и еду в дорогу и для пикника (праздник традиционно посещают очень много людей, пунктов продажи питания много, но могут быть очереди, поэтому лучше взять питание на весь день с собой). Возьмите с собой паспорт / свидетельство о рождении и полис ОМС. В дни праздника движение транспорта по станице ограничено, туристические автобусы остаются на специализированных стоянках на въезде в станицу, все праздничные мероприятия проходят в центре Вешенской, до центра можно добраться либо пешком (2-3 км), либо на такси 🚕 (ориентировочно 100 руб. )
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Билеты в усадьбу Шолохова с экскурсией (400 руб/взр., 200 руб/учащиеся)
  • Обед (по желанию)
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ул. Московская, 53
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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