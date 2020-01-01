Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» 2020

Приглашаем вас в станицу Вёшенскую, где можно прикоснуться к истокам литературного гения Михаила Шолохова. Вёшенская — одна из красивейших казачьих станиц на Дону.

Программа тура:

06:00 — Отправление из Ростова. (время в пути ~5 часов).

11:00 — Прибытие в х. Кружилинский. Именно здесь в 1905 г. родился будущий писатель. Экскурсия ⛳ по мемориально-историческому комплексу: дом, где родился Михаил Шолохов, типовое подворье казака-середняка. Отправление в ст. Вёшенскую.

Посещение усадьбы М. А. Шолохова (по желанию, самостоятельно).

Самостоятельное участие в фестивале. В этот день будут песни и пляски в импровизированных «куренях» районов Верхнего Дона, пёстрая ярмарка изделий народных умельцев, концертные выступления артистов на 3-х станичных сценах, состязания спортсменов, театрализованные зарисовки по произведениям М. А. Шолохова, игровая программа «Задорный курень» - исполнение казачьих баек, частушек, плясовых песен.

21:00 Кульминация праздника: Водный пролог, грандиозный гала-концерт «Земля Тихого Дона» и поражающий своим масштабом праздничный фейерверк (набережная р. Дон). Из Вёшенской гости всегда уезжают переполненные самыми яркими впечатлениями и с желанием вернуться сюда вновь.

Сбор у автобуса (транспорт находится на стоянке, удалённой от центра станицы).

00:30 — Отправление в Ростов (время в пути ~5 часов)

06:00 — Прибытие в Ростов.

Важная информация

Все мероприятия проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды, поэтому просим обуть удобную обувь, захватить с собой головной убор, солнцезащитные очки, зонт или дождевик, стульчик или коврик для сидения, плед, обязательно средства от комаров / мошкары и еду в дорогу и для пикника (праздник традиционно посещают очень много людей, пунктов продажи питания много, но могут быть очереди, поэтому лучше взять питание на весь день с собой). Возьмите с собой паспорт / свидетельство о рождении и полис ОМС. В дни праздника движение транспорта по станице ограничено, туристические автобусы остаются на специализированных стоянках на въезде в станицу, все праздничные мероприятия проходят в центре Вешенской, до центра можно добраться либо пешком (2-3 км), либо на такси 🚕 (ориентировочно 100 руб. )