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В Новочеркасск и Старозолотовский - в хорошей компании

Из Ростова-на-Дону к сердцу донского казачества и самому красивому хутору России
Вы проедете по местам, где донское казачество обретало славу и возрождалось в легендах.

Маршрут построен вокруг подлинных традиций и удивительных контрастов: величественные соборы и тихие станицы, виноградники и степи, лаванда и хризантемы. Здесь не просто смотрят на памятники — здесь пробуют, слушают, участвуют. И обязательно находят что-то своё.
В Новочеркасск и Старозолотовский - в хорошей компании
В Новочеркасск и Старозолотовский - в хорошей компании
В Новочеркасск и Старозолотовский - в хорошей компании

Описание экскурсии

Новочеркасск — мировая столица казачества (2 ч)

Триумфальные арки, памятники донским героям и Вознесенский войсковой собор. Вы заглянете в криптовый Покровский храм и подниметесь на колокольню, откуда город виден как на ладони.

Раздорская — первая столица и живой музей (2 ч)

Старинный казачий курень, где вас встретят хлебосольные хозяева. Прямо при вас на «гарнушке» приготовят котломы — вы не просто попробуете, а увидите весь процесс. Здесь же — знакомство с бытом, обычаями и характерами настоящих казаков.

Старозолотовский — хутор с кинематографичной душой (2 ч)

Музей «Тихий Дон», виноградники, поля лаванды или хризантем (в зависимости от сезона), а также калачная, винная и медовая лавки. Вы узнаете, как снимали последнюю экранизацию шолоховского романа и почему этот хутор называют самым живописным на Дону.

Гастрономия и местные вкусы (1 ч)

Обед в хуторской ресторации — по желанию и по меню, которое вы выберете на месте. Дополнительно — дегустация домашних вин и мёда.

Организационные детали

  • В стоимость входит:
    — пожертвование за посещение криптового храма и колокольни Вознесенского собора
    — билет и гастрономиченская часть в музее станицы Раздорской
    — билет в музей «Тихий Дон»
  • Обед в Старозолотовском оплачивается отдельно (по желанию, согласно меню)
  • Женщинам понадобится головной убор для посещения храмов
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет7950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 831 туриста
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!

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