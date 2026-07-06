Вы проедете по местам, где донское казачество обретало славу и возрождалось в легендах. Маршрут построен вокруг подлинных традиций и удивительных контрастов: величественные соборы и тихие станицы, виноградники и степи, лаванда и хризантемы. Здесь не просто смотрят на памятники — здесь пробуют, слушают, участвуют. И обязательно находят что-то своё.

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Описание экскурсии

Новочеркасск — мировая столица казачества (2 ч)

Триумфальные арки, памятники донским героям и Вознесенский войсковой собор. Вы заглянете в криптовый Покровский храм и подниметесь на колокольню, откуда город виден как на ладони.

Раздорская — первая столица и живой музей (2 ч)

Старинный казачий курень, где вас встретят хлебосольные хозяева. Прямо при вас на «гарнушке» приготовят котломы — вы не просто попробуете, а увидите весь процесс. Здесь же — знакомство с бытом, обычаями и характерами настоящих казаков.

Старозолотовский — хутор с кинематографичной душой (2 ч)

Музей «Тихий Дон», виноградники, поля лаванды или хризантем (в зависимости от сезона), а также калачная, винная и медовая лавки. Вы узнаете, как снимали последнюю экранизацию шолоховского романа и почему этот хутор называют самым живописным на Дону.

Гастрономия и местные вкусы (1 ч)

Обед в хуторской ресторации — по желанию и по меню, которое вы выберете на месте. Дополнительно — дегустация домашних вин и мёда.

Организационные детали