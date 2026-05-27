Отправляемся в парк «Лога» — одно из самых необычных и фотогеничных мест юга России. Здесь — арт-объекты ручной работы, водопады, башни, мосты и атмосфера сказки. Вы прогуляетесь по живописным аллеям, познакомитесь с птицами и животными, а в зависимости от сезона побываете в парке «Патриот» или отдохнёте у озера на базе «Эльдорадо».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезд из Ростова-на-Дону

По дороге поговорим о донской земле, её истории, характере и местах, которые встречаются по пути.

Парк Лога — свободное время

Вы прогуляетесь по уютным аллеям сказочного пространства с башнями, мостами, водопадами и арт-объектами. Здесь каждая деталь создана вручную — от витражей и скульптур до декоративных домиков и кузницы.

Вы увидите самые красивые уголки парка и панорамы

Посетите зверинец с птицами и животными

Найдёте атмосферные фотолокации

Выберете комфортный ритм прогулки — гулять, сидеть в кафе, наслаждаться атмосферой

Сезонные варианты программы

Весна и начало лета: парк «Патриот»

Вы зайдёте в музей военной техники под открытым небом, где представлены самолёты, вертолёты и десятки образцов вооружения.

Вторая половина лета и начало осени: база отдыха «Эльдорадо»

Отдохнёте у чистого озера с расслабленной курортной атмосферой и искупаетесь, если захотите.

Примерный тайминг

Вариант без купания — май–июнь

10:30 — отправление из Ростова-на-Дону

13:00 — прибытие в парк «Лога»

13:00–18:00 — свободное время в парке

18:00–18:30 — сбор группы и отправление

21:00 — прибытие в Ростов-на-Дону

Вариант с купанием — июль–август

7:30 — отправление из Ростова-на-Дону

10:00 — прибытие на базу отдыха «Эльдорадо», отдых и купание

13:30–14:30 — дорога в парк «Лога»

14:30–17:00 — свободное время в парке

17:00 — сбор группы и отправление

19:30 — прибытие в Ростов-на-Дону

Организационные детали