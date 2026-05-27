Отправляемся в парк «Лога» — одно из самых необычных и фотогеничных мест юга России. Здесь — арт-объекты ручной работы, водопады, башни, мосты и атмосфера сказки.
Вы прогуляетесь по живописным аллеям, познакомитесь с птицами и животными, а в зависимости от сезона побываете в парке «Патриот» или отдохнёте у озера на базе «Эльдорадо».
Описание экскурсии
Выезд из Ростова-на-Дону
По дороге поговорим о донской земле, её истории, характере и местах, которые встречаются по пути.
Парк Лога — свободное время
Вы прогуляетесь по уютным аллеям сказочного пространства с башнями, мостами, водопадами и арт-объектами. Здесь каждая деталь создана вручную — от витражей и скульптур до декоративных домиков и кузницы.
- Вы увидите самые красивые уголки парка и панорамы
- Посетите зверинец с птицами и животными
- Найдёте атмосферные фотолокации
- Выберете комфортный ритм прогулки — гулять, сидеть в кафе, наслаждаться атмосферой
Сезонные варианты программы
- Весна и начало лета: парк «Патриот»
Вы зайдёте в музей военной техники под открытым небом, где представлены самолёты, вертолёты и десятки образцов вооружения.
- Вторая половина лета и начало осени: база отдыха «Эльдорадо»
Отдохнёте у чистого озера с расслабленной курортной атмосферой и искупаетесь, если захотите.
Примерный тайминг
Вариант без купания — май–июнь
10:30 — отправление из Ростова-на-Дону
13:00 — прибытие в парк «Лога»
13:00–18:00 — свободное время в парке
18:00–18:30 — сбор группы и отправление
21:00 — прибытие в Ростов-на-Дону
Вариант с купанием — июль–август
7:30 — отправление из Ростова-на-Дону
10:00 — прибытие на базу отдыха «Эльдорадо», отдых и купание
13:30–14:30 — дорога в парк «Лога»
14:30–17:00 — свободное время в парке
17:00 — сбор группы и отправление
19:30 — прибытие в Ростов-на-Дону
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или автобусе Higer
- Дополнительные расходы: вход на базу «Эльдорадо» (в сезон с этой опцией) — 500 ₽ за чел., обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4490 ₽
|Дети до 12 лет
|4290 ₽
|Пенсионеры
|4290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто свяжитесь с организатором и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
