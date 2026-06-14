На этой экскурсии вы сможете насладиться красотой вечернего Ростова-на-Дону, освещённого фонарями и огнями. Вас ждут увлекательные истории о любви, связанные с известными жителями и гостями города.
Прогулка включает посещение памятников и
Прогулка включает посещение памятников и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера города
- ❤️ Романтические истории
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🗣️ Авторский рассказ
- 🌟 Уникальные маршруты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для вечерних прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться мягким климатом и приятной атмосферой. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учесть, что холодная погода может повлиять на комфорт.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Павлова
- Памятник Платову
- Особняк Парамонова
- Донская государственная публичная библиотека
- Памятник Кирову
- Фонтан «Лиры»
- Инсталляция «Звёзды»
- Памятник Петру и Февронии
- Фонтан «Атланты»
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
- Дом, в котором останавливался первый русский лауреат Нобелевской премии Павлов
- Памятник знаменитому донскому атаману Платову
- Особняк Парамонова
- Донская государственная публичная библиотека
- Бюсты Шолохова, Калинина, Закруткина
- Памятник Кирову
- Светильники-сферы с персонажами произведений Пушкина
- Бюст Зорге
- Памятник Высоцкому
- Фонтан «Лиры»
- Инсталляция «Звёзды»
- Памятник Петру и Февронии
- Фонтан «Атланты»
Я расскажу вам:
- О самых счастливых днях в жизни первого русского лауреата Нобелевской премии Павлова, проведённых им в Ростове-на-Дону
- Для кого был выстроен один из самых прекрасных особняков города
- Какая удивительная личная история связывала с Ростовом-на-Дону Владимира Высоцкого
- При каких обстоятельствах в нашем городе оказался Юрий Жданов и как здесь он встретил самую главную женщину своей жизни
- О последней большой любви самого знаменитого донского атамана Платова
- Про печальную личную историю и героическую судьбу великого разведчика Рихарда Зорге
- О романтической тайне, связанной с гибелью Кирова
И о многом-многом другом!
Организационные детали
Ограничений по возрасту нет — все истории я рассказываю максимально корректно, с уважением к их участникам и без лишних в таких случаях подробностей.
ежедневно в 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Хмельницкого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 489 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
За два часа экскурсии с Павлом, а на самом деле, это была прогулка с интересным человеком, который в ненавязчивой беседе, познакомил с удивительными историями любви и трагических драм из жизни
Павел
Ответ организатора:
Лилия, здравствуйте! Спасибо Вам огромное за отклик и тёплые слова. Это действительно в большей степени прогулка, нежели экскурсия, хотя я
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Что может быть лучше вечерней прогулки по Ростову? Только легкая прогулка по Пушкинской. Да ещё с гидом интеллектуалом. Павел мэтр своего дела. Не спешная прогулка, с массой информации, узнать новое и вспомнить предыдущее.
Самый цимус прогулки - это место её завершения.
Поющий цветной фонтан.
Огромная благодарность: вам Павел, за чудесный летний вечер ☺️.
Самый цимус прогулки - это место её завершения.
Поющий цветной фонтан.
Огромная благодарность: вам Павел, за чудесный летний вечер ☺️.
Павел
Ответ организатора:
Елена, добрый день! Спасибо Вам большое за тёплые слова и я очень рад, что у меня получилось показать Вам то, что мне хочется показать в ходе этой прогулки - фонтаны переливались, пели, и всё прошло как задумано.
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Э
Экскурсии не хватает динамики. Периодами было скучновато
Павел
Ответ организатора:
Эдуард, добрый день! Благодарю Вас за отклик. Экскурсия изначально задумывалась как неспешная прогулка по вечернему городу, где рассказ - скорее
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Л
Благодарю Павла за проведенную экскурсию. Город, который, казалось, знаю очень хорошо, раскрылся в необычном свете.
Экскурсия подойдёт для тех, кто готов слушать, и, наверное, даже включаться в беседу, знаком с городом, но хочет узнать его в небанальной ретроспективе.
Экскурсия подойдёт для тех, кто готов слушать, и, наверное, даже включаться в беседу, знаком с городом, но хочет узнать его в небанальной ретроспективе.
Павел
Ответ организатора:
Людмила, спасибо Вам большое за отзыв и добрые слова!
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З
Очень хорошая экскурсия, будет обращаться к этому экскурсоводу еще
Павел
Ответ организатора:
Спасибо Вам! Очень рад, что экскурсия Вам понравилась, мне будет приятно вновь увидеть Вас на своих прогулках!
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М
Спасибо большое ❤️ Узнала об архитектуре, городе много нового. Прекрасная возможность провести время с пользой.
Интересная живая экскурсия. Следующая моя экскурсия запланирована по Нахичевани.
Интересная живая экскурсия. Следующая моя экскурсия запланирована по Нахичевани.
Павел
Ответ организатора:
Мария, искренне признателен Вам за добрые слова! Жду Вас на прогулке по Нахичевани и на других своих маршрутах!
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