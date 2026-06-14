На этой экскурсии вы сможете насладиться красотой вечернего Ростова-на-Дону, освещённого фонарями и огнями. Вас ждут увлекательные истории о любви, связанные с известными жителями и гостями города.Прогулка включает посещение памятников и

исторических зданий, таких как дом Павлова и особняк Парамонова. Каждое место хранит свои секреты и легенды, которые будут раскрыты во время экскурсии. Это идеальная возможность провести вечер в компании интересных рассказов и красивых видов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для вечерних прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться мягким климатом и приятной атмосферой. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учесть, что холодная погода может повлиять на комфорт.

Сейчас июнь — это идеальное время.