5
2 отзыва
Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н. – Гид из Ростов-на-Дону
Обзорная экскурсия ⛳ познакомит вас со столицей ⭐️ Донского края и ЮФО, с его достопримечательностями 🏛️, культурой и архитектурными памятниками.
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Экскурсия

3 700 ₽ за экскурсию

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Южный город Ростов-на-Дону
Южный город Ростов-на-Дону

Что вы увидите

  • Бывшая крепость Дмитрия Ростовского
  • ул. Большая Садовая
  • ул. Пушкинская
  • Соборные переулок
  • Кафедральный собору Рождества Пресвятой Богородицы
  • другие памятники архитектуры
Знакомство с городом
Прогулка 👣 начинается в центре бывшей крепости Дмитрия Ростовского и проходит по главной улице Большой Садовой с множеством красивых 🤩 старинных зданий, современных сооружений и памятников, а затем по пешеходной улице Пушкинской, на которой царит дух романтики и умиротворения.
Экскурсия ⛳ завершится на Соборном переулке с его уютным пешеходным бульваром, ведущим к Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Вы увидите Ростов именно таким, какой он есть – размеренный, степенный и в то же время бурлящий жизнью.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 парк им. М. Горького, Ростов-на-Дону
Место завершения
🏁 ул. Пушкинская, Ростов-на-Дону
Южный город Ростов-на-Дону
Южный город Ростов-на-Дону
Южный город Ростов-на-Дону
Южный город Ростов-на-Дону

Экскурсия проводится Под Ваш запрос

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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