Кафедральный собору Рождества Пресвятой Богородицы
другие памятники архитектуры
Знакомство с городом
Прогулка 👣 начинается в центре бывшей крепости Дмитрия Ростовского и проходит по главной улице Большой Садовой с множеством красивых 🤩 старинных зданий, современных сооружений и памятников, а затем по пешеходной улице Пушкинской, на которой царит дух романтики и умиротворения.
Экскурсия ⛳ завершится на Соборном переулке с его уютным пешеходным бульваром, ведущим к Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Вы увидите Ростов именно таким, какой он есть – размеренный, степенный и в то же время бурлящий жизнью.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
Услуги гида
–Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 парк им. М. Горького, Ростов-на-Дону
Место завершения
🏁 ул. Пушкинская, Ростов-на-Дону
Экскурсия проводится Под Ваш запрос
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.