Знакомство с городом

Прогулка 👣 начинается в центре бывшей крепости Дмитрия Ростовского и проходит по главной улице Большой Садовой с множеством красивых 🤩 старинных зданий, современных сооружений и памятников, а затем по пешеходной улице Пушкинской, на которой царит дух романтики и умиротворения.

Экскурсия ⛳ завершится на Соборном переулке с его уютным пешеходным бульваром, ведущим к Кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Вы увидите Ростов именно таким, какой он есть – размеренный, степенный и в то же время бурлящий жизнью.

Важная информация: