История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Пешая
2 часа
-
10%
48 отзывов
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
3015 ₽3350 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по усадьбе Леонтьевых
Узнайте историю усадьбы Леонтьевых в Воронино. Вас ждут артефакты, парк с вековыми деревьями и захватывающие рассказы о прошлом
Начало: У села Воронино Ростовского района
18 сен в 12:00
19 сен в 12:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Отголоски старины и звон колоколов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Отголоски старины и звон колоколов
Ощутить красоту звука, глубину истории и подлинность культурного наследия Ростова Великого
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
18 сен в 10:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    12 августа 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Дата посещения: 2 августа 2025
    Отличная экскурсия и квест , большое спасибо !
  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень понравился квест. Отличный маршрут, проходили в удобном для себя темпе, с остановками на кофе. Ребенку 11 лет было интересно выполнять задания и идти по карте.
    Рекомендую, кто любит гулять по городу без нудных экскурсий.
  • Н
    Наум
    8 августа 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Прекрасно проведённая экскурсия. Очень интересная. Кроме того, очень красивые окрестности. Понравилось, что есть возможность покататься на лодке, что есть контактный
    зоопарк, качели и др. развлечения для детей. Организаторы молодцы! Большая благодарность нынешнему хозяину усадьбы, очень здорово всё организовал. И, конечно, экскурсоводу, очень знающему, хорошо излагающему и отзывчивому человеку!

  • М
    Мария
    30 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Отличный вариант быстро посмотреть город с детьми в игровой форме
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень интересная форма экскурсии.
    Для детей-подростков - прямо находка!
    Достаточно информативно.
    Правда, из минусов: не совсем понятная карта города. Без названия улиц… 😒
    А
    информация по QR-коду подробная. Хотелось бы, правда, еще и сведения по самому кремлю (митрополичьим палатам)получить…
    Но тут, видимо предполагалось купить экскурсию по кремлю самим…
    В любом случае это все было интересно и не ограниченно по времени. Спасибо.

  • А
    Анна
    23 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Спасибо большое за квест! Погуляли, изучили город! Дополнительно покатались на катере.)
    Очень душевный город и люди!
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Легкий вариант досуга.
  • Ю
    Юлия
    18 июля 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Потрясающее место!
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень здоровский квест, рекомендую!
  • М
    Мирослава
    15 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень удобный формат экскурсии в виде квеста без гида. Не надо бегать и догонять экскурсовода. Гуляли спокойно, по пути заходили
    в магазинчики и кафе. Есть пожелания:1. на карте надо бы подписать названия улиц, по которым проходит маршрут(не все были подписаны) 2. все-таки дороговато для такой экскурсии без сопровождения, можно включить хотя бы кофе со скидкой в той же кофейне, где мы получали материалы для прогулки.
    А так все отлично. Особенно детям и молодёжи понравится такой формат.
    Дополнительно заказывали индивидуальную экскурсию по кремлю (2500) и билеты на территорию кремля и переходы (у нас были льготные на 4 человека 1300).

  • В
    Валерия
    14 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень понравилась квест-экскурсия по Ростову! Формат идеально подошёл для неспешной прогулки — с 12 до 17 мы в расслабленном темпе
    прошли интересный маршрут, никуда не спеша и наслаждаясь атмосферой города. Особенно порадовало, что маршрут был свободным — можно было задержаться в понравившихся местах, зайти на кофе или просто посидеть у воды. Отдельное спасибо за кроссворд — он добавил азарта и сделал прогулку ещё более увлекательной. Отличное сочетание истории, прогулки и лёгкого интеллектуального челленджа. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ростов по-новому и без спешки!

  • А
    Андрей
    13 июля 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Осталось ощущение, что как-то недоделано. Но если Вы фанат кроссвордов или с подростком — наверное, Вам зайдет. 1) Как рекомендуемый
    маршрут прогулки — ОК. Но он столько не стоит. 2) Как азартный квест — средне. Пройти маршрут по карте — ребенку ок, интересно. Но не нужно искать чего-то неожиданного. Ожидал типа «на юго-восточном углу отсчитайте 7-й кирпич от земли, и на нем…» — тут такого нет, банально найдите Гостинный двор. Только пара вопросов — найти название материала на вывеске и факт про монастырь на вывеске — это было хорошо. Стоит убрать все вопросы, ответить на которые можно, не находясь на локации. Они убивают азарт квеста. А таких много. Стоит убрать вопрос про озеро, ответ на него турист без интернета понять не может даже в теории. 3) Как удаленная экскурсия — средне. В паре локаций по QR-коду есть интересная информация, про еще пару что-то интересное написано. Но мне этого было мало. И такие сухие факты, без историй, без души. Пример аудио про озеро — это то, что нужно. Но оно такое одно. Было бы здорово расширить набор. 4) Кроссворд/загадки. Хм. Они есть, некоторые для детей, а ответы на некоторые мы с женой не отгадали.) Но загадки сами по себе — не то, что ожидал. И загадки ну уж местами слишком странные или банальные. Вот пример моего восприятия: решили вы упомянуть художника — или для развития кругозора картину можно распечатать, или для азарта на его улице что-то надо неожиданное интересное найти (что-то где-то нацарапано на заборе), или какой-то факт на улице дает понять, что этот дядя был именно художник; но вот зато банальная загадка про город художника — по-моему, не нужна. Мы просто прочитали, что дядя был художник и в честь него названа улица — и что? Это не очень интересно, сухой факт, чего-то еще не хватает… Желаю удачи в докручивании перспективной идеи!

  • Н
    Наталья
    4 июля 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Добрый день!
    Очень понравилась экскурсия и организатор - Александр! Человек любит и знает свое дело, деликатный. Всем рекомендую это чудесную, интереснейшую усадьбу с очень богатой историей. Я много путешествую, поверьте, эта усадьба - одна из интереснейших!
  • М
    Мария
    15 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Нам очень понравился такой формат. Сын 12 лет активно искал ответы, руководил маршрутом, искал по карте места. Подробную научную информацию
    мы не очень любим слушать, но зато сын запомнил основные исторические моменты о Ростове. Спасибо организатору, в том числе за гостинцы)

  • К
    Ксения
    15 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Интересная увлекательная альтернатива экскурсии с сопровождением. Можно знакомиться с городом в своем ритме. Ребенок был доволен и вовлечен в процесс. Очень интересная задумка с аудио сопровождением. Спасибо за приятно проведенное время!
  • Р
    Раиса
    14 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень интересный квест. Мы с мужем вдвоем прожили квест, формат понравился, за 2,5 часа узнали большой объем интересных фактов о Ростове и самое приятное, что мы эту информацию легко запомнили благодаря игровому формату. Советуем)
  • М
    Мария
    14 июня 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Понравилась сама идея и маршрут! Очень классный формат! Не хватило сопровождающей информации по локациям, которая была только в некоторых точках, было бы здорово сделать такое сопровождение везде. Параллельно пользовались другим аудиогидом по городу.
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Здорово придумали, чтобы спокойно погулять по городу. Не привязываясь к определенному времени. В своем режиме. Заходить в кафешки, сидеть на лавочках, узнавать интересные факты.
    Спасибо большое
  • Я
    Ярослава
    13 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину за возможность без спешки,
    при этом с интересом и азартом прогуляться по Ростову Великому. Точка старта квеста великолепна! Сам конверт и его наполнение тронуло каждого участника. Когда что-то делается с любовью, это очень чувствуется. В нашем случае так оно и оказалось. Фото прикладываю. Христиане желаем появления новых маршрутов, развития квесту и стабильного роста кроссворду;) Жителями женского монастыря посчитали монахинь и добавили клеточку дополнительную в кроссворд;)

    Откровенно говоря, для детей составила квиз, чтобы по дороге из Москвы в Ростов Ведикий, ребята получили основные сведения о городе. Формат квеста на месте нам оказался как нельзя кстати. Изумительно удачно сложилось всё. Наш поклон Христине.

  • О
    Олеся
    12 мая 2025
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Очень понравился формат. Прошлись по самому центру, изучили в своем темпе историю города и почувствовали исследовательский азарт. Понравилось и взрослым и детям

