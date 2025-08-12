-
10%
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
3015 ₽
3350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по усадьбе Леонтьевых
Узнайте историю усадьбы Леонтьевых в Воронино. Вас ждут артефакты, парк с вековыми деревьями и захватывающие рассказы о прошлом
Начало: У села Воронино Ростовского района
18 сен в 12:00
19 сен в 12:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Отголоски старины и звон колоколов
Ощутить красоту звука, глубину истории и подлинность культурного наследия Ростова Великого
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
18 сен в 10:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав12 августа 2025История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гидаДата посещения: 2 августа 2025Отличная экскурсия и квест , большое спасибо !
- ООльга13 августа 2025Очень понравился квест. Отличный маршрут, проходили в удобном для себя темпе, с остановками на кофе. Ребенку 11 лет было интересно выполнять задания и идти по карте.
Рекомендую, кто любит гулять по городу без нудных экскурсий.
- ННаум8 августа 2025Прекрасно проведённая экскурсия. Очень интересная. Кроме того, очень красивые окрестности. Понравилось, что есть возможность покататься на лодке, что есть контактный
- ММария30 июля 2025Отличный вариант быстро посмотреть город с детьми в игровой форме
- ЕЕлена29 июля 2025Очень интересная форма экскурсии.
Для детей-подростков - прямо находка!
Достаточно информативно.
Правда, из минусов: не совсем понятная карта города. Без названия улиц… 😒
А
- ААнна23 июля 2025Спасибо большое за квест! Погуляли, изучили город! Дополнительно покатались на катере.)
Очень душевный город и люди!
- ТТатьяна20 июля 2025Легкий вариант досуга.
- ЮЮлия18 июля 2025Потрясающее место!
- ААнна16 июля 2025Очень здоровский квест, рекомендую!
- ММирослава15 июля 2025Очень удобный формат экскурсии в виде квеста без гида. Не надо бегать и догонять экскурсовода. Гуляли спокойно, по пути заходили
- ВВалерия14 июля 2025Очень понравилась квест-экскурсия по Ростову! Формат идеально подошёл для неспешной прогулки — с 12 до 17 мы в расслабленном темпе
- ААндрей13 июля 2025Осталось ощущение, что как-то недоделано. Но если Вы фанат кроссвордов или с подростком — наверное, Вам зайдет. 1) Как рекомендуемый
- ННаталья4 июля 2025Добрый день!
Очень понравилась экскурсия и организатор - Александр! Человек любит и знает свое дело, деликатный. Всем рекомендую это чудесную, интереснейшую усадьбу с очень богатой историей. Я много путешествую, поверьте, эта усадьба - одна из интереснейших!
- ММария15 июня 2025Нам очень понравился такой формат. Сын 12 лет активно искал ответы, руководил маршрутом, искал по карте места. Подробную научную информацию
- ККсения15 июня 2025Интересная увлекательная альтернатива экскурсии с сопровождением. Можно знакомиться с городом в своем ритме. Ребенок был доволен и вовлечен в процесс. Очень интересная задумка с аудио сопровождением. Спасибо за приятно проведенное время!
- РРаиса14 июня 2025Очень интересный квест. Мы с мужем вдвоем прожили квест, формат понравился, за 2,5 часа узнали большой объем интересных фактов о Ростове и самое приятное, что мы эту информацию легко запомнили благодаря игровому формату. Советуем)
- ММария14 июня 2025Понравилась сама идея и маршрут! Очень классный формат! Не хватило сопровождающей информации по локациям, которая была только в некоторых точках, было бы здорово сделать такое сопровождение везде. Параллельно пользовались другим аудиогидом по городу.
- ЕЕлена13 мая 2025Здорово придумали, чтобы спокойно погулять по городу. Не привязываясь к определенному времени. В своем режиме. Заходить в кафешки, сидеть на лавочках, узнавать интересные факты.
Спасибо большое
- ЯЯрослава13 мая 2025Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину за возможность без спешки,
- ООлеся12 мая 2025Очень понравился формат. Прошлись по самому центру, изучили в своем темпе историю города и почувствовали исследовательский азарт. Понравилось и взрослым и детям
