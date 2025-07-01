Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Величественный Храм Вознесения в Ростове Великом, возведённый по приказу Ивана Грозного, хранит в себе многовековую историю и тайны. Посетители узнают о святом Исидоре, его пути в Ростов и значении в православной традиции.



Экскурсия позволит погрузиться в атмосферу прошлого, оценить архитектурные особенности и понять, как храм выстоял в сложные времена. Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию России

5 3 отзыва