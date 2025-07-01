Величественный Храм Вознесения в Ростове Великом, возведённый по приказу Ивана Грозного, хранит в себе многовековую историю и тайны. Посетители узнают о святом Исидоре, его пути в Ростов и значении в православной традиции.
Экскурсия позволит погрузиться в атмосферу прошлого, оценить архитектурные особенности и понять, как храм выстоял в сложные времена. Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию России
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Погружение в историю
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Фрески 18 века
- 📜 История Исидора Чудотворца
- 🕍 Современный иконостас
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Храм Вознесения Господня
- Колокольня в стиле классицизм
- Фрески начала 18 века
- Современный иконостас
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Вознесения Господня — памятник эпохи Ивана Грозного
- Колокольню в стиле классицизм
- Фрески начала 18 века
- Современный иконостас, созданный Старо-Симоновской мастерской
- Место, где в 1474 году упокоился святой блаженный Исидор
Вы узнаете:
- Почему храм выстроен именно на этом месте
- Откуда в Ростов пришёл Исидор Твердислов и чем он был знаменит
- Сколько раз и при каких обстоятельствах в городе бывал Иван IV
- Кто строил храм и почему его перестраивали
- Как он выглядел в 19-20 веках и как уцелел при советской власти
- Кто из знаменитых священников здесь служил
- Зачем в Ростов приезжал пионер цветной фотографии Прокудин-Горский
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто готов вникать в детали, анализировать, изучать, ставить вопросы и вместе с гидом находить на них ответы. Главное — любовь к русской культуре и интерес к православию как её неотъемлемой части.
Организационные детали
Вход в храм бесплатный, приветствуются пожертвования на реставрацию.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 2828 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
1 июл 2025
Потрясающая экскурсия! Дмитрий-очень интересный экскурсовод, которого хочется слушать! А какой чудесный сам храм! Это что-то невероятное, правда, действие времени наложило свой отпечаток, что очень затронуло
Ж
Жанна
18 апр 2025
Отличная экскурсия, все по существу, познавательно и увлекательно! Дмитрий, спасибо!
Ирина
31 мар 2025
Очень интересная экскурсия об одном из самых древних храмов города. От истории возникновения до нынешнего времени. Гид Дмитрий очень легко подаёт материал, интересно, информативно, имеет очень глубокие знания и с удовольствием ими делится.
