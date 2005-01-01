6 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля

4.7
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ростова Великого
Увлекательное путешествие по одному из старейших городов России.

Тайными улочками я проведу вас к самым интересным местам Ростова, познакомлю с его историей 📖 и расскажу главные городские легенды.

Затем мы погуляем по Ростовскому кремлю, изучим его достопримечательности 🏛️ и посетим древний храм.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Сначала вы узнаете об истории 📖 Ростова Великого, полюбуетесь его красотами во время обзорной пешеходной экскурсии 🧭. Далее нас ждет большая экскурсия ⛳ по Ростовскому кремлю.
Познакомимся с историей и архитектурой парадного Митрополичьего двора. Узнаем о назначении Судного приказа, Митрополичьих и Государевых хором. Посетим Митрополичий сад. Пройдем по древней вечевой Соборной площади.
Посетим пятиглавый Успенский собор, древнейший православный храм Северо-Восточной Руси. Побываем в Леонтьевском приделе, в котором почивают мощи Леонтия Ростовского – первого святого Северо-востока и первого проповедника христианства на Руси. Увидим звонницу Успенского собора, и ее 15 колоколов. Осмотрим Церковь ⛪ Спаса на Сенях и церковь Одигитрии. Церковь Иоанна Богослова, последний храм времен митрополита Ионы. Увидим многие другие архитектурные памятники.
За отдельную плату можно получить мастер-класс звонаря Ростовского кремля.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Пожертвования в монастырях, входные билеты: взрослые — 70 рублей дети до 16 лет — бесплатно
  • Экскурсионное обслуживание в Ростовском Кремле — 800 рублей
  • Транспорт (такси)
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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