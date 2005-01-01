6 отзывов оставили туристы

Сначала вы узнаете об истории 📖 Ростова Великого, полюбуетесь его красотами во время обзорной пешеходной экскурсии 🧭. Далее нас ждет большая экскурсия ⛳ по Ростовскому кремлю.

Познакомимся с историей и архитектурой парадного Митрополичьего двора. Узнаем о назначении Судного приказа, Митрополичьих и Государевых хором. Посетим Митрополичий сад. Пройдем по древней вечевой Соборной площади.

Посетим пятиглавый Успенский собор, древнейший православный храм Северо-Восточной Руси. Побываем в Леонтьевском приделе, в котором почивают мощи Леонтия Ростовского – первого святого Северо-востока и первого проповедника христианства на Руси. Увидим звонницу Успенского собора, и ее 15 колоколов. Осмотрим Церковь ⛪ Спаса на Сенях и церковь Одигитрии. Церковь Иоанна Богослова, последний храм времен митрополита Ионы. Увидим многие другие архитектурные памятники.

За отдельную плату можно получить мастер-класс звонаря Ростовского кремля.