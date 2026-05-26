Ростов Великий — удивительный по красоте тысячелетний город, живописно расположенный на берегу озера Неро. В ходе прогулки мы познакомимся с его историей, увидим главные достопримечательности и узнаем о его главных особенностях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ростов тысячелетний

Мы поговорим о истории нашего города, о племенах, некогда населявших Ростов, и князьях, некогда им правивших.

Озеро Неро и прогулка вокруг кремля

Мы увидим древнее озеро Неро. Я раскрою тайну его названия и причину, почему же здесь запрещено купаться. Вы узнаете о главной напасти города, которая сотни лет терзала жителей. Кроме того, мы обойдём со всех сторон Ростовский кремль и узнаем о всех его жизненных перипетиях.

Ростов — город храмов

Поведаю историю нашего Успенского собора. Вы узнаете о нашей соборной звоннице. Мы посетим церковь Исидора Блаженного, где я поведаю о необычном ростовском святом, а также о его удивительной особенности.

Ростов ратный

Мы поговорим о монгольском нашествии и о том, как же его пережил Ростов. Вы узнаете про период Смутного времени, когда наш город стал одним из полей битвы. А ещё мы прогуляемся по старинной голландской земляной крепости, выполненной в форме девятиконечной звезды, и обсудим, почему она появилась в глубоком тылу.

Ростов — город купечества

Расскажу о знаменитой Ростовской ярмарке. Вы узнаете, где она располагалась, какие приключения происходили с приезжими купцами, и как она постепенно угасала. В ходе экскурсии мы свернём с проторенных дорожек и увидим Ростов с интересной стороны. Мы посмотрим на главную школу нашего города — гимназию им. А. Л. Кекина и узнаем про купца, изменившего облик города и ставшего для местных жителей главным купцом поколения, благодаря которому была построена одна из самых передовых мужских гимназий начала 20 века. А также поговорим о купеческих фамилиях, сделавших Ростов великим.

Ростов и современность

В ходе прогулки вы узнаете, чем же сейчас живёт наш город, какими промыслами, народными ремёслами и производствами славен Ростов, как проводят досуг современные жители и как город постепенно меняется к лучшему. Также я расскажу, почему из города уезжает молодёжь и людей в Ростове становится всё меньше.

Организационные детали

По желанию возможно посетить (подробности уточняйте в переписке с гидом при бронировании):