В ходе прогулки мы познакомимся с его историей, увидим главные достопримечательности и узнаем о его главных особенностях.
Описание экскурсии
Ростов тысячелетний
Мы поговорим о истории нашего города, о племенах, некогда населявших Ростов, и князьях, некогда им правивших.
Озеро Неро и прогулка вокруг кремля
Мы увидим древнее озеро Неро. Я раскрою тайну его названия и причину, почему же здесь запрещено купаться. Вы узнаете о главной напасти города, которая сотни лет терзала жителей. Кроме того, мы обойдём со всех сторон Ростовский кремль и узнаем о всех его жизненных перипетиях.
Ростов — город храмов
Поведаю историю нашего Успенского собора. Вы узнаете о нашей соборной звоннице. Мы посетим церковь Исидора Блаженного, где я поведаю о необычном ростовском святом, а также о его удивительной особенности.
Ростов ратный
Мы поговорим о монгольском нашествии и о том, как же его пережил Ростов. Вы узнаете про период Смутного времени, когда наш город стал одним из полей битвы. А ещё мы прогуляемся по старинной голландской земляной крепости, выполненной в форме девятиконечной звезды, и обсудим, почему она появилась в глубоком тылу.
Ростов — город купечества
Расскажу о знаменитой Ростовской ярмарке. Вы узнаете, где она располагалась, какие приключения происходили с приезжими купцами, и как она постепенно угасала. В ходе экскурсии мы свернём с проторенных дорожек и увидим Ростов с интересной стороны. Мы посмотрим на главную школу нашего города — гимназию им. А. Л. Кекина и узнаем про купца, изменившего облик города и ставшего для местных жителей главным купцом поколения, благодаря которому была построена одна из самых передовых мужских гимназий начала 20 века. А также поговорим о купеческих фамилиях, сделавших Ростов великим.
Ростов и современность
В ходе прогулки вы узнаете, чем же сейчас живёт наш город, какими промыслами, народными ремёслами и производствами славен Ростов, как проводят досуг современные жители и как город постепенно меняется к лучшему. Также я расскажу, почему из города уезжает молодёжь и людей в Ростове становится всё меньше.
Организационные детали
По желанию возможно посетить (подробности уточняйте в переписке с гидом при бронировании):
- Кремль — 3250 ₽ за группу до 5 чел., 4000 ₽ за компанию до 10 чел., а также некоторые отдельные музейные экспозиции
- Успенский собор и Соборная площадь — 750 ₽ за группу (пожертвование)
- Звонница Успенского собора — 300 ₽ за чел.
- Спасо-Яковлевский монастырь — 100 ₽ за группу из 1-10 человек
- Авраамиевский монастырь
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Сама экскурсия была очень интересной. Четверо подростков из нашей компании внимательно слушали