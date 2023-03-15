Ростов Великий — удивительный по красоте старинный город, живописно расположенный на озере Неро. Мы погуляем по набережной, обойдём со всех сторон кремль, увидим множество прекрасных церквей и посетим действующий Спасо-Яковлевский монастырь. В формате живого диалога я поделюсь историей и легендами родного города.

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Неро и прогулка вокруг кремля

Мы пройдём по набережной озера Неро. Я расскажу, почему оно так называется, какие с ним связаны легенды и почему в озере запрещено купаться. А на старинной улице Покровская мы поговорим о местном купечестве: о его самобытных нравах и о том, как ему удалось сохранить историческое наследие для потомков. Кроме того, мы обойдём со всех сторон Ростовский кремль. Я раскрою, почему он считается «земным воплощением небесного града Иерусалима» и почему в 19 веке он оказался заброшен.

Ростов — город храмов

Вы посетите знаменитый Успенский собор 16 века. Я поделюсь связанной с ним легендой о пленении князя Василько и расскажу об одном из самых почитаемых местных святых — Леонтии Ростовском. А также мы увидим Рождественский монастырь и церковь Исидора Блаженного, оценим старинные голландские валы и зайдём в Спасо-Яковлевский монастырь. По желанию, можно подняться на его смотровую площадку и полюбоваться чудесными видами на озеро.

Организационные детали