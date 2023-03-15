Мы пройдём по набережной озера Неро. Я расскажу, почему оно так называется, какие с ним связаны легенды и почему в озере запрещено купаться. А на старинной улице Покровская мы поговорим о местном купечестве: о его самобытных нравах и о том, как ему удалось сохранить историческое наследие для потомков. Кроме того, мы обойдём со всех сторон Ростовский кремль. Я раскрою, почему он считается «земным воплощением небесного града Иерусалима» и почему в 19 веке он оказался заброшен.
Вы посетите знаменитый Успенский собор 16 века. Я поделюсь связанной с ним легендой о пленении князя Василько и расскажу об одном из самых почитаемых местных святых — Леонтии Ростовском. А также мы увидим Рождественский монастырь и церковь Исидора Блаженного, оценим старинные голландские валы и зайдём в Спасо-Яковлевский монастырь. По желанию, можно подняться на его смотровую площадку и полюбоваться чудесными видами на озеро.