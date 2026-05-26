Мои заказы

Прогулка по Ростову: от древности до наших дней

Пройтись нетипичными тропами и открыть красоту древнего города там, где её не ждёшь
Ростов Великий — удивительный по красоте тысячелетний город, живописно расположенный на берегу озера Неро.

В ходе прогулки мы познакомимся с его историей, увидим главные достопримечательности и узнаем о его главных особенностях.
5
248 отзывов
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней

Описание экскурсии

Ростов тысячелетний

Мы поговорим о истории нашего города, о племенах, некогда населявших Ростов, и князьях, некогда им правивших.

Озеро Неро и прогулка вокруг кремля

Мы увидим древнее озеро Неро. Я раскрою тайну его названия и причину, почему же здесь запрещено купаться. Вы узнаете о главной напасти города, которая сотни лет терзала жителей. Кроме того, мы обойдём со всех сторон Ростовский кремль и узнаем о всех его жизненных перипетиях.

Ростов — город храмов

Поведаю историю нашего Успенского собора. Вы узнаете о нашей соборной звоннице. Мы посетим церковь Исидора Блаженного, где я поведаю о необычном ростовском святом, а также о его удивительной особенности.

Ростов ратный

Мы поговорим о монгольском нашествии и о том, как же его пережил Ростов. Вы узнаете про период Смутного времени, когда наш город стал одним из полей битвы. А ещё мы прогуляемся по старинной голландской земляной крепости, выполненной в форме девятиконечной звезды, и обсудим, почему она появилась в глубоком тылу.

Ростов — город купечества

Расскажу о знаменитой Ростовской ярмарке. Вы узнаете, где она располагалась, какие приключения происходили с приезжими купцами, и как она постепенно угасала. В ходе экскурсии мы свернём с проторенных дорожек и увидим Ростов с интересной стороны. Мы посмотрим на главную школу нашего города — гимназию им. А. Л. Кекина и узнаем про купца, изменившего облик города и ставшего для местных жителей главным купцом поколения, благодаря которому была построена одна из самых передовых мужских гимназий начала 20 века. А также поговорим о купеческих фамилиях, сделавших Ростов великим.

Ростов и современность

В ходе прогулки вы узнаете, чем же сейчас живёт наш город, какими промыслами, народными ремёслами и производствами славен Ростов, как проводят досуг современные жители и как город постепенно меняется к лучшему. Также я расскажу, почему из города уезжает молодёжь и людей в Ростове становится всё меньше.

Организационные детали

По желанию возможно посетить (подробности уточняйте в переписке с гидом при бронировании):

  • Кремль — 3250 ₽ за группу до 5 чел., 4000 ₽ за компанию до 10 чел., а также некоторые отдельные музейные экспозиции
  • Успенский собор и Соборная площадь — 750 ₽ за группу (пожертвование)
  • Звонница Успенского собора — 300 ₽ за чел.
  • Спасо-Яковлевский монастырь — 100 ₽ за группу из 1-10 человек
  • Авраамиевский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2474 туристов
Я коренной житель Ростова Великого. С 2019 года рассказываю гостям о его радостях и горестях. По первому образованию историк, по второму — политолог. Учился в знаменитом ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
читать дальшеуменьшить

Прошёл курс повышения квалификации «Экскурсовод (гид)», успел поработать в музее Ростовского кремля и других заведениях нашего города. Увлекаюсь созданием видео, занимаюсь дикторством, музыкой, фотографией и многим другим. Даже пробовал себя в роли звонаря, но не очень удачно. Тема моих научных исследований — мифы и легенды Ростовской земли. В последнее время особенно интересуюсь историей России XIX–XX веков, политологией, политическими технологиями и когнитивными войнами. Ростов — удивительное и необыкновенное место, с которым я с радостью вас познакомлю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 248 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
239
4
7
3
2
2
1
Елена
Выражаю огромную благодарность Станиславу. Мы забронировали экскурсию в кратчайшие сроки, Станислав учёл все наши временные рамки и предложил решение.
Сама экскурсия была очень интересной. Четверо подростков из нашей компании внимательно слушали
читать дальшеуменьшить

и отвечали на вопросы. По пути встречались места с лавочками, где можно было отдохнуть сидя. Речь экскурсовода чёткая и приятная, повествование — с хорошей интонацией.
Также благодаря Станиславу мы получили приятную скидку в одном из главных магазинов сувениров.
Данная экскурсия — это, без преувеличения, жемчужина нашей двухдневной поездки в город. Просто 100/10, всем рекомендую!

Выражаю огромную благодарность Станиславу. Мы забронировали экскурсию в кратчайшие сроки, Станислав учёл все наши временные рамки и предложил решение.
Выражаю огромную благодарность Станиславу. Мы забронировали экскурсию в кратчайшие сроки, Станислав учёл все наши временные рамки и предложил решение.
Выражаю огромную благодарность Станиславу. Мы забронировали экскурсию в кратчайшие сроки, Станислав учёл все наши временные рамки и предложил решение.
Выражаю огромную благодарность Станиславу. Мы забронировали экскурсию в кратчайшие сроки, Станислав учёл все наши временные рамки и предложил решение.
Выражаю огромную благодарность Станиславу. Мы забронировали экскурсию в кратчайшие сроки, Станислав учёл все наши временные рамки и предложил решение.
Станислав
Станислав
Ответ организатора:
Здравствуйте, большое вам спасибо за отзыв. Особенно радостно, что нам удалось несмотря на всё встретиться и прогуляться по такой прекрасной погоде. Приезжайте к нам обязательно ещё, Ростов таит в себе много интересного:)))))
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью к родному городу. Это не просто гид — это глубоко начитанный, образованный историк, который
читать дальшеуменьшить

знает Ростов наизусть, как свои пять пальцев.

Экскурсия построена гениально: мы плавно "перетекли" из центра в непарадные, но такие душевные районы. Отдельное «браво» за иллюстрации, которые Станислав носит с собой. Когда он рассказывает и тут же показывает старые фотографии — это погружение в машину времени!

Обязательно приедем летом за новыми открытиями!

Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Экскурсия прошла на одном дыхании. С первых секунд Станислав буквально гипнотизирует своей эрудицией и безграничной любовью
Станислав
Станислав
Ответ организатора:
Огромнейшее вам спасибо за столь высокую оценку моих стараний, приезжайте обязательно к нам ещё:)))))
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
В прошлом году были на экскурсии у Станислава! Интересно рассказывает о своем городе, нам очень понравилось!
В прошлом году были на экскурсии у Станислава! Интересно рассказывает о своем городе, нам очень понравилось!
В прошлом году были на экскурсии у Станислава! Интересно рассказывает о своем городе, нам очень понравилось!
В прошлом году были на экскурсии у Станислава! Интересно рассказывает о своем городе, нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
м
Экскурсия просто идеальная! Редко бывает, чтобы получить такую полную картину истории города от древности до нашего времени. Кроме того, Станислав очень приятный собеседник, общались с ним с огромным удовольствием. Экскурсия
читать дальшеуменьшить

была вечером, мы устали, но два часа пролетели незаметно, как будто открылось второе дыхание! Слово за слово - и незаметно для себя мы обошли вокруг исторического центра, побывали там, куда сами бы точно не забрались. Огромное спасибо, было великолепно!

Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия выстроена логично, начинается в центре города, потихоньку перетекает в менее центральные районы, а затем возвращается в центр и выходит к озеру. Станислав всегда полно и развернуто отвечает на все вопросы, а также с радостью посоветует хорошие места в городе!
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия
Станислав - очень образованный и начитанный экскурсовод. Отлично знает историю своего родного города и региона. Экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью к родному городу. Маршрут был составлен прекрасно, причем в него входили не только туристические,
читать дальшеуменьшить

популярные локации, но и неприметные, на первый взгляд, локации, связанные с интересными историческими фактами. Очень рекомендую данную экскурсию, если вы действительно хотите узнать и полюбить город!
* Маршрут довольно длинный, если в вашей группе есть маленькие дети, лучше предупредить об этом гида и заранее рассчитать свои силы 🤍

Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью
Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью
Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью
Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью
Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью
Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ростова

Похожие экскурсии на «Прогулка по Ростову: от древности до наших дней»

Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Пешая
1 час
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
12 авг в 09:30
13 авг в 09:00
от 4270 ₽ за всё до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
Пешая
1 час
151 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
12 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 3550 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Через 11 увлекательных заданий познакомиться с историей города в своём темпе и получить приз
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Окунитесь в мир гончарного искусства в историческом центре Ростова Великого. Создайте уникальную керамику и насладитесь атмосферой творчества
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в понедельник и среду в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:00 и 18:00
Завтра в 19:00
15 авг в 16:00
1700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ростове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове
от 7050 ₽ за экскурсию