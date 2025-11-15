По профессии я звонарь, и для меня колокольный звон — живой голос истории.
Я устрою для вас путешествие по страницам прошлого Ростова, которые оживут в чистом, мощном звуке колоколов, отлитых более 350 лет назад.
На ваших глазах родится музыка — и вы прочувствуете её так же, как и многие поколения людей, для которых знаменитый малиновый звон был частью жизни.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по историческому центру и обойдём по периметру Ростовский кремль, где каждый камень дышит стариной. Вы увидите древние храмы, купеческие особняки и узнаете истории, которые они хранят.
- Я расскажу не только о датах и фактах, но и о людях, их судьбах, городских легендах и смыслах, которые вкладывали в колокольный звон наши предки.
- Затем вы подниметесь на древнюю звонницу и услышите мощное, объёмное звучание колоколов, чей возраст исчисляется веками.
- Я покажу, чем «язык» отличается от «очапов», как управляют большими колоколами и как создаётся тот самый сложный, переливчатый перезвон.
Организационные детали
- Подъём на звонницу оплачивается на месте: от 100 до 200 ₽ (в зависимости от категории посетителя: дети, взрослые, льготники).
- Специальная экипировка не требуется, ограничений по возрасту или физической подготовке нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 150 туристов
Я родился и всю жизнь живу в Ростове Великом. Город для меня — как старый друг: знаю его улочки, легенды и даже колокольный звон изнутри, ведь я звонарь на соборной звоннице. Приглашаю на прогулку без скучных лекций — вместе откроем настоящий Ростов!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
15 ноя 2025
В нашем путешествии по золотому кольцу в октябре мы посетили три города: Кострому, Ярославль и Ростов Великий. Ростов нам всем полюбился больше всего и немалый вклад в эту любовь внес
А
Андрей
14 ноя 2025
Познавательная экскурсия. Посещение колокольни, колокола, звоны - выше всяких похвал.
Е
Елена
7 ноя 2025
Иван! Большое спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно и с душой! Колокольный звон - прекрасен! Просто услада для ушей. И еще раз благодарю за ответы «а что это за здание?» даже через несколько часов после экскурсии:)
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Огромное спасибо Ивану за прекрасно проведенную экскурсию «Отголоски старины и звон колоколов». Экскурсия не банальная, исторический материал представлен в доступной форме. Мы обошли Кремль, постояли у озера Неро, поднялись на
И
Ирина
5 ноя 2025
Спасибо, очень понравилось!
Н
Надежда
4 ноя 2025
Иван интереснейший гид. Дети были в восторге. Когда поднимались на звонницу дыхание замерло, а перезвон - сложно описать словами. Как сказал Иван, сначала он на поведал история, а потом «колокола рассказали свою».
Александра
3 ноя 2025
Во-первых, Иван очень приятный молодой человек. Заранее с ним связалась, он подсказал, где припарковаться, быстро вышел нас встретить.
Е
Елена
27 окт 2025
Познавательная экскурсия с элементами интерактива. Спасибо Ивану за творческий подход, все продумано до мелочей, несмотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, предусмотрел зонты. А колокольный звон звучит в наших сердцах.
м
мария
25 окт 2025
Экскурсия с Иваном очень понравилась. Много интересной информации, много фактов. Звон колоколов очень впечатлил. Спасибо. Рекомендуем.
И
Инга
21 окт 2025
Большое спасибо Ивану за экскурсию. Мы полюбили Ростов. Иван дал рекомендации, что ещё посетить, самостоятельно, - мы сходили и были очень рады, что прислушались к совету. А впечатления, когда во время колокольного звона стоишь рядом со звонарем, - это непередаваемый восторг, наши самые впечатляющие воспоминания за несколько поездок!
Мария
13 окт 2025
Спасибо Ивану за прекраснейшую экскурсию по Ростову! Очень быстро пролетело время! Много исторических фактов, спокойный размеренный рассказ. И конечно, колокольный звон - это незабываемо! Особенно понравилось сыну 15 лет! Он в восторге! Иван ответил на все его вопросы и вдохновил на дальнейшее самостоятельное изучение истории красивого и древнего Ростова!
Алексей
7 окт 2025
Ну прям офигенная экскурсия!!!!
Е
Елена
5 окт 2025
Впечатления только положительные. Экскурсия организована и исполнена отлично. Получено много уникального опыта и незабываемых, сильных впечатлений. Присутствие на звоннице при исполнении звона - одна из неожиданных и приятных особенностей экскурсии с Иваном. По ходу экскурсии чувствуется, что наш гид не равнодушен к истории, которой делится, что для него это часть его жизни. Рекомендуем.
М
Марина
5 окт 2025
Экскурсия понравилась. Баланс истории и житейского. Не банально. Очень понравились колокола. Рекомендуем.
A
Andreu
30 сен 2025
29.09.25 у нас была замечательная экскурсия по Ростову Великому.
