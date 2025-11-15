С Светлана читать дальше Иван.

Иван уроженец Ростова, получил высшее образование в Ярославле и вернулся в свой родной город. Молодежь по большей части остается в крупном городе, а Иван остался, потому что его любовь к родному городу пересилила.

Широта знаний не только истории, но и культуры, архитектуры, кинематографии, военного дела - все в его рассказе было идеально. Поэтому о городе сложилась полная картина! В каждом слове Ивана чувствовалась любовь к родной земле.

Изюминкой экскурсии конечно же стал подъем на колокольню. Столько интереснейшего материала о колоколах я еще нигде не слышала. Иван рассказал о каждом колоколе, его имени и истории. Мы послушали каждый колокол, а потом Иван порадовал нас переливом звона колоколов. Это было что-то невероятное!!! С каким самозабвением и оторванностью от реальности это было. До дрожи!!!

Мы действительно получили удовольствие от проведенного с Иваном времени. Он ответил на все наши вопросы. расставаться не хотелось, но пришлось. А мы теперь точно знаем, что обязательно вернемся в Ростов, чтобы увидеть отреставрированный храм и снова встретимся с Иваном. В нашем путешествии по золотому кольцу в октябре мы посетили три города: Кострому, Ярославль и Ростов Великий. Ростов нам всем полюбился больше всего и немалый вклад в эту любовь внес

А Андрей Познавательная экскурсия. Посещение колокольни, колокола, звоны - выше всяких похвал.

Небанальная экскурсия по городу, интересные факты.

Е Елена Иван! Большое спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно и с душой! Колокольный звон - прекрасен! Просто услада для ушей. И еще раз благодарю за ответы «а что это за здание?» даже через несколько часов после экскурсии:)



Обязательно вернемся еще!

Город точно становится еще красивее, когда про него рассказывают талантливые люди!

Т Татьяна читать дальше валы. По ходу экскурсии Иван обращал наше внимание на интересные детали. Конечно, незабываемое впечатление произвел колокольный звон в исполнении Ивана. Нам также понравилось, что Иван спокойно реагировал на вопросы других туристов (мы были на экскурсии в праздничный день, народу на звоннице было много и всем хотелось задать вопросы звонарю). С удовольствием рекомендуем данную экскурсию к посещению! Огромное спасибо Ивану за прекрасно проведенную экскурсию «Отголоски старины и звон колоколов». Экскурсия не банальная, исторический материал представлен в доступной форме. Мы обошли Кремль, постояли у озера Неро, поднялись на

И Ирина Спасибо, очень понравилось!

Н Надежда Иван интереснейший гид. Дети были в восторге. Когда поднимались на звонницу дыхание замерло, а перезвон - сложно описать словами. Как сказал Иван, сначала он на поведал история, а потом «колокола рассказали свою».

Всем рекомендуем от души. Всего самого наилучшего Вам Иван и вашей семье 🙌🏼

Александра Во-первых, Иван очень приятный молодой человек. Заранее с ним связалась, он подсказал, где припарковаться, быстро вышел нас встретить.

Во-вторых, он очень эрудированный, хорошо знает историю города, чувствуется, что любит его. Для первого знакомства идеально.

Ну и, конечно, рассказ о колоколах и чудесный колокольный звон - это изюминка экскурсии!

Е Елена Познавательная экскурсия с элементами интерактива. Спасибо Ивану за творческий подход, все продумано до мелочей, несмотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, предусмотрел зонты. А колокольный звон звучит в наших сердцах.

м мария Экскурсия с Иваном очень понравилась. Много интересной информации, много фактов. Звон колоколов очень впечатлил. Спасибо. Рекомендуем.

И Инга Большое спасибо Ивану за экскурсию. Мы полюбили Ростов. Иван дал рекомендации, что ещё посетить, самостоятельно, - мы сходили и были очень рады, что прислушались к совету. А впечатления, когда во время колокольного звона стоишь рядом со звонарем, - это непередаваемый восторг, наши самые впечатляющие воспоминания за несколько поездок!

Мария Спасибо Ивану за прекраснейшую экскурсию по Ростову! Очень быстро пролетело время! Много исторических фактов, спокойный размеренный рассказ. И конечно, колокольный звон - это незабываемо! Особенно понравилось сыну 15 лет! Он в восторге! Иван ответил на все его вопросы и вдохновил на дальнейшее самостоятельное изучение истории красивого и древнего Ростова!

Алексей Ну прям офигенная экскурсия!!!!

Иван молодец!!!

10 баллов из 5!!!!

Рекомендую всем!!!

Ну а звон колоколов просто Божественный!!!!!! Побольше бы таких экскурсоводов!!! Точно можно повторить и вернуться сюда снова!

Е Елена Впечатления только положительные. Экскурсия организована и исполнена отлично. Получено много уникального опыта и незабываемых, сильных впечатлений. Присутствие на звоннице при исполнении звона - одна из неожиданных и приятных особенностей экскурсии с Иваном. По ходу экскурсии чувствуется, что наш гид не равнодушен к истории, которой делится, что для него это часть его жизни. Рекомендуем.

М Марина Экскурсия понравилась. Баланс истории и житейского. Не банально. Очень понравились колокола. Рекомендуем.

Гиду Ивану процветания и развития.