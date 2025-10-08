Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Отголоски старины и звон колоколов
Ощутить красоту звука, глубину истории и подлинность культурного наследия Ростова Великого
Начало: На Соборной площади
Завтра в 13:00
10 окт в 13:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
10 окт в 09:00
12 окт в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в историю Ростова Великий: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великий, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: У Ростовского кремля
10 окт в 16:00
12 окт в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:00
3334 ₽ за всё до 10 чел.
