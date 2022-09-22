Сердце города

Наша экскурсия начнется с сердца города. Это Ростовский кремль, который был заложен еще во второй половине 17 века. Во время экскурсии по комплексу мы пройдем по древней Соборной площади, посетим пятиглавый Успенский собор начала 16 века — первый храм на территории Северо-Восточной Руси. Мы осмотрим другие не менее интересные многоглавые церкви, а также звонницы, древние палаты и башни, покрытые деревянной черепицей и увидим лучшую панораму города с высоты.

Иван Васильевич меняет профессию

А еще, посетим места, где были сняты «древнерусские» сцены популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию» А. Гайдая. Прогуляемся по удивительному Митрополичьему саду, который по замыслу заказчика, представлял рай в полном соответствии с библейским описанием.

Затем, переместимся в исторический центр города. Пройдём мимо купеческих усадеб 18-19 веков. Увидим архитектурный ансамбль обновленного Гостиного двора, окружённого галереей с аркадами и единственный в стране Конюшенный двор, сохранившийся с 17 века до наших времен. Пройдемся рядом с оборонительными земляными укреплениями 17 века. Посетим Вознесенскую церковь, построенную во имя святого немца. Вместе вспомним о людях, без которых Ростов не был бы великим. Посетим Церковь Николы на Подозерье, с которой началось возрождение каменного церковного строительства в Ростове после длительного перерыва. И попадем на берег древнейшего и загадочного озера Неро, а также узнаем его интересную легенду.

Хотите ощутить дух старины и побывать в одном из самых древних городов России? Тогда жмите кнопку «Пройти маршрут» и встречаемся перед воротами Церкови Иоанна Богослова, у главного входа в Ростовский кремль, со стороны улицы Петровичева.