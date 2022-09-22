Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»

Ростов Великий существует уже больше 1000 лет и привлекает множество туристов

Ростов Великий существует уже больше 1000 лет и привлекает множество туристов — здесь действительно есть на что посмотреть.

Купеческий город, который некогда был столицей Северо-Восточной Руси, без которого у нас не было бы ни Москвы, ни Владимира, без которого Русь никогда бы не стала свободной от Золотой Орды.

Этот город запросто перенесет Вас во времена когда правили князья, а вместо привычных супермаркетов на улицах стояли шумные ярмарки.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание средневековья»

Что вас ожидает 🤩

  • Успенский собор
  • Звонница Успенского собора
  • Церковь Спаса на Сенях
  • Красная палат
  • Церковь Одигитрии
  • Церковь Иоанна Богослова
  • Церковь Воскресения над Святыми воротами
  • Митрополичий сад
  • Конюшенный двор
  • Гостиный двор
  • Вознесенская церковь
  • Церковь Николы на Подозерье
  • Озеро Неро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сердце города

Наша экскурсия начнется с сердца города. Это Ростовский кремль, который был заложен еще во второй половине 17 века. Во время экскурсии по комплексу мы пройдем по древней Соборной площади, посетим пятиглавый Успенский собор начала 16 века — первый храм на территории Северо-Восточной Руси. Мы осмотрим другие не менее интересные многоглавые церкви, а также звонницы, древние палаты и башни, покрытые деревянной черепицей и увидим лучшую панораму города с высоты.

Иван Васильевич меняет профессию

А еще, посетим места, где были сняты «древнерусские» сцены популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию» А. Гайдая. Прогуляемся по удивительному Митрополичьему саду, который по замыслу заказчика, представлял рай в полном соответствии с библейским описанием.
Затем, переместимся в исторический центр города. Пройдём мимо купеческих усадеб 18-19 веков. Увидим архитектурный ансамбль обновленного Гостиного двора, окружённого галереей с аркадами и единственный в стране Конюшенный двор, сохранившийся с 17 века до наших времен. Пройдемся рядом с оборонительными земляными укреплениями 17 века. Посетим Вознесенскую церковь, построенную во имя святого немца. Вместе вспомним о людях, без которых Ростов не был бы великим. Посетим Церковь Николы на Подозерье, с которой началось возрождение каменного церковного строительства в Ростове после длительного перерыва. И попадем на берег древнейшего и загадочного озера Неро, а также узнаем его интересную легенду.
Хотите ощутить дух старины и побывать в одном из самых древних городов России? Тогда жмите кнопку «Пройти маршрут» и встречаемся перед воротами Церкови Иоанна Богослова, у главного входа в Ростовский кремль, со стороны улицы Петровичева.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Завершение: Озеро Неро
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Ростов Великий — дыхание средневековья». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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