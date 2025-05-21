читать дальше

использоваться грибы - а именно - Дрожжевые грибы (дрожжи). Их используют для приготовления сыра в качестве вспомогательной культуры. Они участвуют в процессе созревания сыра, влияют на вкус и аромат продукта.

Основные функции дрожжей в сыроделии:

*снижение кислотности поверхности головки сыра, что облегчает развитие вторичной микрофлоры (плесеней, бактерий).

*Участие в протеолизе и липолизе — дрожжи создают новые вкусовые и ароматические ноты.

*Защита сыра от вредоносных микроорганизмов — дрожжи образуют особую «плёночку», которая защищает сыр от роста нежелательных организмов.

Что касается кишечных инфекций:

То они бывают разных видов.

*Бактериальные, например, сальмонеллёз, дизентерия, иерсиниоз, эшерихиоз, кампилобактериоз, стафилококковое пищевое отравление, брюшной тиф, холера, ботулизм и прочие.

*Вирусные. К ним относятся ротавирусная, энтеровирусная, коронавирусная, аденовирусная, реовирусная инфекции.

*Грибковые. Чаще всего вызваны грибами рода Candida.

*Протозойные. К ним относятся, например, лямблиоз, амебиаз.

И так как в тексте экскурсии мы применяем термин "кишечные инфекции", то мы для понимания, что это такое, приводим в пример, проводим аналогию с ротавирусной инфекцией, с которой современный человек, так или иначе, сталкивается сегодня. Именно потому, что все ее признаки хорошо знакомы современному человеку, особенно детям. И тошнота, и рвота, диарея, высокая температура. Поэтому и детям, и взрослым становится понятно, что это за кишечные заболевания 14-15 века, которые были смертельными заболеваниями для человека того времени. Никто до конца не знает от каких именно кишечных заболеваний умирали люди в 15 веке, тогда не было лабораторных анализов. И сегодня мы можем говорить о них, применяя только общий термин "кишечные заболевания".

И еще хочется сказать, что время экскурсии у нас заявлено 2.5 часа. И, конечно же, мы стараемся, чтобы люди вышли от нас наполненными новыми интересными фактами о матушке-природе. В музее мы проводим всего один час 20 мин грибы, 20 мин травы, 20 мин пряности. Далее экскурсия на производство 30 мин, 30 мин рисуем картины пряностями и 30 мин чаепитие со всеми накопившимися вопросами.

Если мы будем проводить в музее меньше времени, то встанет вопрос - а где экскурсия в музей? за 10 мин рассказать о грибах невозможно, как и о пряностях. Поэтому мы честно пишем, что у нас вы пробудете 2.5 часа. И все это время мы выкладываемся на все 100%.

Вся информация, которая присутствует в музее подтверждена кандидатами медицинских и биологических наук, взята из официальных научных источников.