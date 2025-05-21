Мои заказы

Экскурсия на фабрику специй под Рязанью

Путешествие на фабрику специй в селе Поляны подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о мире приправ и трав. Откройте для себя новые вкусы и ароматы
Музейная фабрика в селе Поляны приглашает в мир специй и трав.

Участники экскурсии смогут увидеть весь процесс производства, узнать о традициях сушки трав на Руси и происхождении пряностей. В программе также
читать дальше

мастер-класс по рисованию пряностями и дегустация ароматных чаев и пирогов. Экскурсия подходит для всех возрастов и будет интересна как детям, так и взрослым. Завершить визит можно в фирменной лавке с продукцией фабрики

5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный музей специй и трав
  • 👨‍🏭 Полный цикл производства
  • 🎨 Мастер-класс по рисованию пряностями
  • 🍵 Дегустация ароматных чаев
  • 🛍️ Покупка специй в фирменной лавке
Экскурсия на фабрику специй под Рязанью© Алла
Экскурсия на фабрику специй под Рязанью© Алла
Экскурсия на фабрику специй под Рязанью© Алла
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 13:00, 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Музей грибов, трав и специй

Описание экскурсии

Вы исследуете Музей грибов, трав и специй на территории нашей фабрики. Узнаете, как сушили травы на Руси и кто первым стал привозить пряности из заморских стран, а ещё услышите рассказы о царстве грибов.

Увидите весь цикл производства специй, раскроете секреты современной пищевой промышленности и разберётесь, как мы купажируем иван-чай с грибами.

Посетите мастер-класс по рисованию картин яркими пряностями — перцем, васильками, куркумой, зирой и другими.

Отведаете наши ароматные чаи, в том числе оригинальный с древесными грибами, и угоститесь пирогами и печеньями.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна путешественникам от 6 до 106 лет
  • По желанию вы зайдёте в фирменную лавку, где представлен весь ассортимент фабрики
  • Экскурсию можно провести для школьного класса, студенческой группы и другой большой компании

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 265 туристов
Гид по призванию. С рождения живу и работаю в Рязани. Прошла обучение по программе промышленного туризма, чтобы иметь возможность раскрыть тайны фабрики «НАСТОЯЩИЕ СПЕЦИИ:).» Хочу показать детям, жителям и гостям города рязанскую промышленность на примере маленького производства. Вы узнаете много нового!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Наталья)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Наталья)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Наталья)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Наталья)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Татьяна)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Ксения)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Ксения)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Ксения)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Ксения)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Ксения)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Владимир)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Владимир)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Владимир)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Надежда)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)Экскурсия на фабрику специй под Рязанью (Людмила)
С
Светлана
21 мая 2025
Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и душевное внимательное отношение к каждому. Это не просто производство, а теплый дом, в котором все находится на своем месте, продумано до мелочей. От всей души желаем Алле и всем сотрудникам профессионального роста, новых творческих решений и находок, больше посетителей.
Дата посещения: 17 мая 2025
вера
вера
5 ноя 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Узнали много нового. Информации было много, но преподносилась она таким образом, что все от мала до велика сидели буквально разинув рот. Мастер-класс и чаепитие стали замечательным окончанием экскурсии.
Л
Людмила
3 ноя 2025
Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная перезагрузка. Алла просто великолепный рассказчик. Грамотная, лёгкая речь."А как речь-то говорит, словно реченька звучит."
Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная
Н
Наталья
20 сен 2025
Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и минутка творчества, и приглашение на чай… и всё это в окружении потрясающих ароматов и
читать дальше

в сопровождении собеседницы, которая сама как смесь пряностей, столько энергии, знаний, умений и глубины в Вас, Алла! Ещё раз хочется поблагодарить за прекрасно проведённое время, за возможность узнать столько нового и интересного, а также за качественную продукцию фабрики, которую будем теперь активно использовать у себя на кухне)

Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, иОтличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, иОтличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, иОтличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и
Т
Татьяна
18 сен 2025
Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются.
Главное: если вы любите специи и приправы или вам интересно узнать тонкости их производства, а может вы просто хотите с пользой провести пару часов
читать дальше

в компании потрясающего экскурсовода, то эта экскурсия тактам подойдет.

Интересно было и детям (8 и 11 лет), и мне (хотя я не ем приправы) и более взрослому поколению.
Экскурсовод, а по совместительству хозяйка фабрики и просто потрясающая женщина, рассказывает о своем деле с трепетом и любовью, чем заражает слушателей. Ароматы стоят изысканные! Все экспонаты можно трогать и нюхать.

И в конце вы сможете приобрести эти самые приправы и многое еще!!

Советую посетить это чудесное место!

Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются.
К
Ксения
13 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную продукцию фабрики. Огромное спасибо Алле — хозяйке и отличному рассказчику!
Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную
Е
Екатерина
14 авг 2025
Очень приятное место. Алла экскурсовод (и, как я поняла, владелец и организатор всего этого великолепия) преподносит информацию интересно, с юмором. Много нового узнали, это здорово. Но смутило несколько моментов. Во-первых,
читать дальше

экскурсия - фактически лекция - длилась почти 1,5 часа. Это ну оооочень долго для такого формата. Внимание удерживать сложно. Для того, чтобы информация воспринималась легче и не утомляла, рекомендую познакомиться с особенностями и длительностью активного внимания у слушателей. Во-вторых, в лекции много неточностей и ошибок (например, приравнивание кишечной палочки и ротавируса; утверждение, касающиеся технологии производства сыра). Из-за этого снижается доверие к другой новой для меня информации.
В целом, конечно, впечатления положительные. Алла с командой большие молодцы, что создали такое производство и интересный музей. Желаю процветания!

Алла
Алла
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за ваш отзыв.
Хочется сказать, что в рассказе о производства сыра, мы обязательно упоминаем, что при приготовлении сыра могут
читать дальше

использоваться грибы - а именно - Дрожжевые грибы (дрожжи). Их используют для приготовления сыра в качестве вспомогательной культуры. Они участвуют в процессе созревания сыра, влияют на вкус и аромат продукта.
Основные функции дрожжей в сыроделии:
*снижение кислотности поверхности головки сыра, что облегчает развитие вторичной микрофлоры (плесеней, бактерий).
*Участие в протеолизе и липолизе — дрожжи создают новые вкусовые и ароматические ноты.
*Защита сыра от вредоносных микроорганизмов — дрожжи образуют особую «плёночку», которая защищает сыр от роста нежелательных организмов.
Что касается кишечных инфекций:
То они бывают разных видов.
*Бактериальные, например, сальмонеллёз, дизентерия, иерсиниоз, эшерихиоз, кампилобактериоз, стафилококковое пищевое отравление, брюшной тиф, холера, ботулизм и прочие.
*Вирусные. К ним относятся ротавирусная, энтеровирусная, коронавирусная, аденовирусная, реовирусная инфекции.
*Грибковые. Чаще всего вызваны грибами рода Candida.
*Протозойные. К ним относятся, например, лямблиоз, амебиаз.
И так как в тексте экскурсии мы применяем термин "кишечные инфекции", то мы для понимания, что это такое, приводим в пример, проводим аналогию с ротавирусной инфекцией, с которой современный человек, так или иначе, сталкивается сегодня. Именно потому, что все ее признаки хорошо знакомы современному человеку, особенно детям. И тошнота, и рвота, диарея, высокая температура. Поэтому и детям, и взрослым становится понятно, что это за кишечные заболевания 14-15 века, которые были смертельными заболеваниями для человека того времени. Никто до конца не знает от каких именно кишечных заболеваний умирали люди в 15 веке, тогда не было лабораторных анализов. И сегодня мы можем говорить о них, применяя только общий термин "кишечные заболевания".
И еще хочется сказать, что время экскурсии у нас заявлено 2.5 часа. И, конечно же, мы стараемся, чтобы люди вышли от нас наполненными новыми интересными фактами о матушке-природе. В музее мы проводим всего один час 20 мин грибы, 20 мин травы, 20 мин пряности. Далее экскурсия на производство 30 мин, 30 мин рисуем картины пряностями и 30 мин чаепитие со всеми накопившимися вопросами.
Если мы будем проводить в музее меньше времени, то встанет вопрос - а где экскурсия в музей? за 10 мин рассказать о грибах невозможно, как и о пряностях. Поэтому мы честно пишем, что у нас вы пробудете 2.5 часа. И все это время мы выкладываемся на все 100%.
Вся информация, которая присутствует в музее подтверждена кандидатами медицинских и биологических наук, взята из официальных научных источников.

Т
Татьяна
3 авг 2025
Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.
татьяна
татьяна
3 авг 2025
Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько всего нового узнали о грибах, специях, чаях! Информация была донесена
читать дальше

предельно доступно! Так как нас было всего трое, внимания мы получили очень много! Мастер-класс, чаепитие украсили экскурсию. Ну и покупки в сувенирной лавке, как без этого?! Спасибо большое за прекрасно проведённое время!

А
Анна
29 июл 2025
Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.
С
Светлана
29 июл 2025
Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было интересно и ребенку, потому что материал преподносился с учетом ее возраста. Занимательный мастер-класс и вкусное чаепитие с печеньем и интересной беседой. Все очень понравилось. Рекомендую.
А
Анна
24 июл 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и расскажут об их особенностях. В заключение будет мастер-класс по раскрашиванию картинки специями и вкуснейшее чаепитие. Общая продолжительность программы - 3 часа.
Е
Елена
16 июл 2025
Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я узнала много нового и интересного, получила удовольствие от вкуснейшего чая
читать дальше

с грибами, поучаствовала в мастер - классе по аппликации. Увожу с собой яркие впечатления, новые знания и свою аппликацию на память о такой замечательной экскурсии. Однозначно рекомендую посетить это прекрасное пространство!

Н
Наталья
12 июл 2025
Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.
Р
Романова
18 июн 2025
Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай вкусный попили. В восторге от мастеркласса, особенно дети, где еще
читать дальше

можно так растрачивать специи). Алла потрясающий знаток своего дела, все рассказала, все показала, на вопросы все ответила, в добавок ко всему она просто прекрасный собеседник. В общем 100 из 100! Очень рекомендую!

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии из Рязани

Всё о Рязани в самом сердце города
Пешая
1.5 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 9 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
327 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Квест
до 10 чел.
Грибной квест по центру Рязани с элементами экскурсии
Погрузитесь в мир необычных грибов с глазами на улицах Рязани. Увлекательная экскурсия-квест, знакомство с историей и культурой города
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани