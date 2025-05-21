Музейная фабрика в селе Поляны приглашает в мир специй и трав.
Участники экскурсии смогут увидеть весь процесс производства, узнать о традициях сушки трав на Руси и происхождении пряностей. В программе также
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальный музей специй и трав
- 👨🏭 Полный цикл производства
- 🎨 Мастер-класс по рисованию пряностями
- 🍵 Дегустация ароматных чаев
- 🛍️ Покупка специй в фирменной лавке
Что можно увидеть
- Музей грибов, трав и специй
Описание экскурсии
Вы исследуете Музей грибов, трав и специй на территории нашей фабрики. Узнаете, как сушили травы на Руси и кто первым стал привозить пряности из заморских стран, а ещё услышите рассказы о царстве грибов.
Увидите весь цикл производства специй, раскроете секреты современной пищевой промышленности и разберётесь, как мы купажируем иван-чай с грибами.
Посетите мастер-класс по рисованию картин яркими пряностями — перцем, васильками, куркумой, зирой и другими.
Отведаете наши ароматные чаи, в том числе оригинальный с древесными грибами, и угоститесь пирогами и печеньями.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна путешественникам от 6 до 106 лет
- По желанию вы зайдёте в фирменную лавку, где представлен весь ассортимент фабрики
- Экскурсию можно провести для школьного класса, студенческой группы и другой большой компании
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 265 туристов
Гид по призванию. С рождения живу и работаю в Рязани. Прошла обучение по программе промышленного туризма, чтобы иметь возможность раскрыть тайны фабрики «НАСТОЯЩИЕ СПЕЦИИ:).» Хочу показать детям, жителям и гостям города рязанскую промышленность на примере маленького производства. Вы узнаете много нового!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Фотографии от путешественников
С
Светлана
21 мая 2025
Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и душевное внимательное отношение к каждому. Это не просто производство, а теплый дом, в котором все находится на своем месте, продумано до мелочей. От всей души желаем Алле и всем сотрудникам профессионального роста, новых творческих решений и находок, больше посетителей.
Дата посещения: 17 мая 2025
вера
5 ноя 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Узнали много нового. Информации было много, но преподносилась она таким образом, что все от мала до велика сидели буквально разинув рот. Мастер-класс и чаепитие стали замечательным окончанием экскурсии.
Л
Людмила
3 ноя 2025
Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная перезагрузка. Алла просто великолепный рассказчик. Грамотная, лёгкая речь."А как речь-то говорит, словно реченька звучит."
Н
Наталья
20 сен 2025
Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и минутка творчества, и приглашение на чай… и всё это в окружении потрясающих ароматов и
Т
Татьяна
18 сен 2025
Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются.
Главное: если вы любите специи и приправы или вам интересно узнать тонкости их производства, а может вы просто хотите с пользой провести пару часов
К
Ксения
13 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную продукцию фабрики. Огромное спасибо Алле — хозяйке и отличному рассказчику!
Е
Екатерина
14 авг 2025
Очень приятное место. Алла экскурсовод (и, как я поняла, владелец и организатор всего этого великолепия) преподносит информацию интересно, с юмором. Много нового узнали, это здорово. Но смутило несколько моментов. Во-первых,
Алла
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за ваш отзыв.
Хочется сказать, что в рассказе о производства сыра, мы обязательно упоминаем, что при приготовлении сыра могут
Т
Татьяна
3 авг 2025
Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.
татьяна
3 авг 2025
Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько всего нового узнали о грибах, специях, чаях! Информация была донесена
А
Анна
29 июл 2025
Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.
С
Светлана
29 июл 2025
Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было интересно и ребенку, потому что материал преподносился с учетом ее возраста. Занимательный мастер-класс и вкусное чаепитие с печеньем и интересной беседой. Все очень понравилось. Рекомендую.
А
Анна
24 июл 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и расскажут об их особенностях. В заключение будет мастер-класс по раскрашиванию картинки специями и вкуснейшее чаепитие. Общая продолжительность программы - 3 часа.
Е
Елена
16 июл 2025
Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я узнала много нового и интересного, получила удовольствие от вкуснейшего чая
Н
Наталья
12 июл 2025
Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.
Р
Романова
18 июн 2025
Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай вкусный попили. В восторге от мастеркласса, особенно дети, где еще
