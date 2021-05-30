Во время экскурсии увидим

Мы отправимся в село Константиново — место, где прошло детство великого поэта Сергея Есенина. Родовое гнездо Есениных — в постройках усадьбы воссоздана обстановка, которая была при жизни поэта. Предметы быта, хозяйственная утварь, мебель, книги — создают особую самобытную атмосферу. Вы услышите трогательные стихи поэта, в которых он воспевал свою Родину. Всё село прямо дышит духом поэта, а поистине русские просторы мы увидим со смотровой площадки на крутом берегу реки Оки.

Усадьбу Кашиных. Образ хозяйки имения — Лидии Кашиной поэт воплотил в поэме «Анна Снегина».

Старинные сёла: Аксёново, Кузьминское, Иванчино.

Иоанно-Богословский монастырь. Обитель XII века живёт по афонскому уставу, она интересна своей архитектурой и душевным спокойствием, на экскурсии вы узнаете про легенды монастыря и его современную жизнь.

Насладимся ароматным травяным чаем в тенистой дубраве на пути к святому источнику.

Село Новоселки, где посетим усадьбу братьев Пироговых — великих оперных певцов и узнаем секрет выращивания самой вкусной малины.

Важная информация: