Мы пройдем по местам, где провел детство Сергей Есенин, полюбуемся живописными видами на реку Обь,...

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9 отзывов
Мы пройдем по местам, где провел детство Сергей Есенин, полюбуемся живописными видами на реку Обь, которые воспевал в своих произведениях поэт, увидим старинные монастыри, усадьбы, самобытные уютные деревеньки и насладимся ароматным травяным чаем с монастырской выпечкой в тенистой дубраве.
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь
Есенинская Русь

Что вы увидите 🤩

  • Константиново
  • храм Казанской иконы Божией Матери
  • усадьба Кашиных
  • старинные села Аксёново, Кузьминское, Иванчино
  • Иоанно-Богословскому монастырь
  • село Новоселки
Во время экскурсии увидим
Мы отправимся в село Константиново — место, где прошло детство великого поэта Сергея Есенина. Родовое гнездо Есениных — в постройках усадьбы воссоздана обстановка, которая была при жизни поэта. Предметы быта, хозяйственная утварь, мебель, книги — создают особую самобытную атмосферу. Вы услышите трогательные стихи поэта, в которых он воспевал свою Родину. Всё село прямо дышит духом поэта, а поистине русские просторы мы увидим со смотровой площадки на крутом берегу реки Оки.
Усадьбу Кашиных. Образ хозяйки имения — Лидии Кашиной поэт воплотил в поэме «Анна Снегина».
Старинные сёла: Аксёново, Кузьминское, Иванчино.
Иоанно-Богословский монастырь. Обитель XII века живёт по афонскому уставу, она интересна своей архитектурой и душевным спокойствием, на экскурсии вы узнаете про легенды монастыря и его современную жизнь.
Насладимся ароматным травяным чаем в тенистой дубраве на пути к святому источнику.
Село Новоселки, где посетим усадьбу братьев Пироговых — великих оперных певцов и узнаем секрет выращивания самой вкусной малины.

Важная информация:

  • Для посещения храмов женщинам необходим головной убор и юбка, во всех храмах их можно взять при входе;
  • В городе действует масочный режим.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Групповой билет до 8 человек
10 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • ароматный травяной чай
Что не входит
  • единый билет на все экспозиции музея-заповедника Есенина — 350 руб. /чел., усадьба Пироговых – 50 руб. /чел.
  • можно провести экскурсию на вашем авто или на моём. Транспортные расходы (при необходимости): 1-4 человек на легковом автомобиле — 1500 руб., 4-15 человек на микроавтобусе — 6000 руб.
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Рязань/г. Рыбное. Уточним после бронирования
Завершение: город Рыбное
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 08:00 до 19:00

Дмитрий С.
Дмитрий С.
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