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Древняя, но юная Рязань

Дмитрий С.
Дмитрий С. – Гид из Рязани
Древняя, но юная Рязань
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Древняя, но юная Рязань
Древняя, но юная Рязань

Что вы увидите

  • Рязанский кремль (Успенский собор, Архангельский Собор, Христорождественский собор, архиерейский двор)
  • дом
  • где бывал Сергей Есенин
  • рязанская набережная
  • стрелецкая слобода
  • церковь Спаса-на-Яру
  • кремлёвский вал
  • театр драмы
  • дом-яйцо
  • дом-сундук
  • памятник косопузому рязанцу
  • памятник Евпатию Коловрату
  • улица Почтовая с нулевым километром
На пешеходной обзорной экскурсии 🧭 по Рязани Вы узнаете хитрую историю 📖 развития города. Вместе мы пройдём путь в 1000 лет. Детально изучим Рязанский кремль, где посетим Успенский собор с самым высоким в России иконостасом. В Архангельском соборе увидим большое собрание древнейших икон.
С высоты кремлёвского вала полюбуемся на город 🏙️ и попробуем разгадать тайны кремля.
Мы прогуляемся по набережной, где стоит самый известный памятник Сергею Есенину. Я объясню, почему в Рязани грибы с глазами и от чего рязанцев называют косопузыми. Душу города мы ощутим в уютных деревянных домиках, а вкус Рязани вы прочувствуете во время чайной паузы.
Завершим нашу экскурсию ⛳ на пешеходной улице Почтовой, где сотни лет располагаются лучшие рестораны города. Я помогу определиться вам с выбором заведения и подскажу, что лучше увезти на память из Рязани.
Что входит
  • услуги гида
  • посещение кремля
Что не входит
  • авторский травяной чай с монастырской выпечкой = 200 руб/чел.
Начало
🚩 музей ВДВ, ул. Семинарская д. 20
Место завершения
🏁 улица Почтовая
Древняя, но юная Рязань
Древняя, но юная Рязань
Древняя, но юная Рязань
Древняя, но юная Рязань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий С.
Дмитрий С.
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