На пешеходной обзорной экскурсии 🧭 по Рязани Вы узнаете хитрую историю 📖 развития города. Вместе мы пройдём путь в 1000 лет. Детально изучим Рязанский кремль, где посетим Успенский собор с самым высоким в России иконостасом. В Архангельском соборе увидим большое собрание древнейших икон.

С высоты кремлёвского вала полюбуемся на город 🏙️ и попробуем разгадать тайны кремля.

Мы прогуляемся по набережной, где стоит самый известный памятник Сергею Есенину. Я объясню, почему в Рязани грибы с глазами и от чего рязанцев называют косопузыми. Душу города мы ощутим в уютных деревянных домиках, а вкус Рязани вы прочувствуете во время чайной паузы.

Завершим нашу экскурсию ⛳ на пешеходной улице Почтовой, где сотни лет располагаются лучшие рестораны города. Я помогу определиться вам с выбором заведения и подскажу, что лучше увезти на память из Рязани.