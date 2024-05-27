Т Татьяна Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!

А Александр Древние храмы Рязани Всё отлично.

Н Наиля Кремль - сердце Рязани Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.

М Марина Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню читать дальше на город, на Кремль. Очень здорово! Не спеша прошлись по храмам, очень интересно послушать от представителя епархии, как жил и развивался, как восстанавливался комплекс. Очень рекомендую! Узнаете много интересного и нового! Осмотр Кремлёвского комплекса начинается с Колокольни, поднимаешься и слушаешь об истории региона и Рязани в частности. А потом открывается вид

В Валентина Кремль - сердце Рязани Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!

И Инна Древние храмы Рязани Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально

М Мария Кремль - сердце Рязани Сегодня были на экскурсии по Кремлю. Гид Андрей очень увлеченный, знающий, любящий историю и свой город человек! Все члены нашей группы остались очень довольны. Решили вернуться в Рязань летом (сегодня замёрзли), и подробнее ознакомиться с городом обязательно с Андреем.

М Марина Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню Экскурсия очень понравилась, с гидом Ириной было интересно, познавательно. Вся наша группа осталась довольна! Спасибо огромное!