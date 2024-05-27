1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
«Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
«Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи) • Архиерейский двор • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни Важная информация:• Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 мая 2024Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ННаиля25 февраля 2024Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.
- ММарина24 февраля 2024Осмотр Кремлёвского комплекса начинается с Колокольни, поднимаешься и слушаешь об истории региона и Рязани в частности. А потом открывается вид
- ВВалентина30 января 2024Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
- ММария10 декабря 2023Сегодня были на экскурсии по Кремлю. Гид Андрей очень увлеченный, знающий, любящий историю и свой город человек! Все члены нашей группы остались очень довольны. Решили вернуться в Рязань летом (сегодня замёрзли), и подробнее ознакомиться с городом обязательно с Андреем.
- ММарина8 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, с гидом Ириной было интересно, познавательно. Вся наша группа осталась довольна! Спасибо огромное!
- ЕЕлена7 ноября 2023Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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