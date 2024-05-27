Храмы и соборы Рязани с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Рязани, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
«Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
«Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи) • Архиерейский двор • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни Важная информация:• Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • Н
    Наиля
    25 февраля 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.
  • М
    Марина
    24 февраля 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Осмотр Кремлёвского комплекса начинается с Колокольни, поднимаешься и слушаешь об истории региона и Рязани в частности. А потом открывается вид
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    на город, на Кремль. Очень здорово! Не спеша прошлись по храмам, очень интересно послушать от представителя епархии, как жил и развивался, как восстанавливался комплекс. Очень рекомендую! Узнаете много интересного и нового!

  • В
    Валентина
    30 января 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Древние храмы Рязани
    Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
  • М
    Мария
    10 декабря 2023
    Кремль - сердце Рязани
    Сегодня были на экскурсии по Кремлю. Гид Андрей очень увлеченный, знающий, любящий историю и свой город человек! Все члены нашей группы остались очень довольны. Решили вернуться в Рязань летом (сегодня замёрзли), и подробнее ознакомиться с городом обязательно с Андреем.
  • М
    Марина
    8 ноября 2023
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Экскурсия очень понравилась, с гидом Ириной было интересно, познавательно. Вся наша группа осталась довольна! Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Древние храмы Рязани
    Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Соборы и храмы»

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  4. Древние храмы Рязани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 5 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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