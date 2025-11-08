Мы отправимся на прогулку по древним улочкам Рязани, которые помнят легендарных людей и исторические события.
Прогуляемся по территории Рязанского кремля и набережной, пройдемся по Почтовой улице, познакомимся с шатровой церковью и узнаем, откуда взялось выражение про грибы с глазами.
Описание экскурсииТысячелетняя история, знаменитые рязанцы и грибы с глазами Центр любого древнего города — это кремль. Мы обязательно пройдёмся по его территории, погрузимся в исторические хитросплетения города, зайдём в Успенский собор с самым высоким в России иконостасом. Обязательно прогуляемся по историческим улицам города, которые всё еще помнит легендарных людей, которые здесь жили и творили. Полюбуемся изысканными фасадами, украшенными лепниной и коваными балконами, узнаем истории о владельцах этих домов, сыгравших важную роль в жизни города. И, конечно, раскроем тайну — откуда взялись грибы с глазами и за что рязанцев прозвали косопузыми.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Рязанского кремля (Соборная колокольня и Успенский собор)
- Христорождественский собор
- Рязанская набережная
- Стрелецкая слобода
- Церковь Спаса Преображения на Яру
- Дом-яйцо и дом-сундук
- Памятник косопузому рязанцу, памятник Евпатию Коловрату
- Улицы Почтовая, Семинарская, Соборная, Новослободская
- Памятник Сергею Есенину
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
8 ноя 2025
Невзирая на дождь экскурсия прошла на высшем уровне. Спасибо Евгении за её профессионализм и любовь к своему городу.
О
Ольга
5 ноя 2025
Не утомительная экскурсия по центру города. Рекомендую.
К
Константин
4 ноя 2025
Прекрасно, очень эрудированный гид Евгения
Е
Елена
3 ноя 2025
Только что завершилась экскурсия с Евгенией! Нам с мужем очень понравилось. Время пролетело быстро. Узнали очень много интересного о городе и, конечно, хочется вернуться в Рязань еще!
Л
Лариса
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась, Евгения интересно и динамично познакомила нас с городом.
О
Ольга
30 окт 2025
Экскурсовод - Евгения. Интересно, познавательно. Рекомендую!
Г
Галина
30 окт 2025
Отличная индивидуальная экскурсия и прекрасный экскурсовод Евгения! Несмотря на плохую погоду, остались очень довольны прогулкой по Рязани и увлекательным рассказом об истории, легендах и современной жизнедеятельности города. Экскурсия прошла на
А
Анастасия
29 окт 2025
Отличная экскурсия-знакомство с Рязанью! На школьных каникулах осенью 2025г. решили посетить Рязань и Коломну. Начали с Рязани. Наш замечательный экскурсовод Евгения Кузнецова смогла увлечь детей с непростыми характерами😅. В течении двух часов при довольно прохладной погоде, экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсия началась с торговых рядов, закончилась на территории Кремля.
С
Сивашова
25 окт 2025
Спасибо огромное Евгении за проведенную экскурсию по Рязани очень красиво и интересно преподносила информацию. Нам очень понравилось, впечатлений получили массу, Погода немного подпортила, все время был дождь. Но удовольствие получили.
А
Александр
20 окт 2025
Евгения, наш гид, очень интересно и крайне познавательно провела экскурсию. При этом не просто выдала нам информацию, а всячески нас вовлекала в сам процесс экскурсии, что получилось чрезвычайно увлекательно и весьма запоминающимся. Огромное спасибо!
О
Ольга
19 окт 2025
Благодаря замечательному экскурсоводу Евгении,у нас остались только приятные впечатления от Рязани. Евгения за 2 часа рассказала о загадках города, показала магазины с сувенирами и кафе с вкусной едой, были заинтересованы даже дети, которые с удовольствием искали грибочки и журавля около памятника Есенина!
Т
Татьяна
18 окт 2025
Обзорная экскурсия по городу понравилась, она прошла информационно, интересно и легко. Евгения с желанием и увлекательно рассказывала об истории города, домов и людей, которые в них жили, учились, приезжали, заряжая своим радушием и энергией. Осталось очень приятное впечатление, узнали много интересного. о городе. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Евгению.
М
Мария
14 окт 2025
Добрый день. Гостили в Рязани 11.10.2025. С погодой нам очень повезло. Золотая осень в Рязани прекрасна, природа необыкновенная! В Рязани нас встретила замечательная Евгения, наш гид. Всю дорогу интересно и доступно рассказывала, заботливая и внимательная. Получили массу удовольствия. Спасибо
P.S. за рекомендацию ресторана "Хорошие руки" на Соборной ул. отдельное спасибо.
Очень вкусная еда и атмосфера.
A
Alena
13 окт 2025
Главный плюс нашей экскурсии- то, что мы увидели Рязань, немного скрытую от стандартных туристических маршрутов!
Экскурсовод Евгения- задорная, увлеченная своим делом и прекрасно его знающая!
Узнали много нового благодаря формату экскурсии- это
М
Марина
5 окт 2025
Экскурсия прошла на,, ура,,, на одном дыхании. Браво экскурсоводу. Отмечали с коллегами профессиональный праздник День Учителя. Приехали на экскурсию в Рязань из Москвы. Профессиональный гид, любящий свой город, уважающий экскурсантов,
