А Александр Невзирая на дождь экскурсия прошла на высшем уровне. Спасибо Евгении за её профессионализм и любовь к своему городу.

О Ольга

Экскурсовод Евгения очень милая, обонятельная женщина. Историк по образованию, любит свою профессию и город. Рассказывает интересно, не перегружая датами и именами, но четко опираясь читать дальше на факты и архивные источники. Я такие экскурсии люблю!

За два часа обошли большинство достопримечательностей Рязани: Кремль, театр, пожарную часть, памятник Есенину, музей леденца, салон Макс Фактора, купеческий дом с деревянными кружевами. Взрослые и подросток остались довольны Не утомительная экскурсия по центру города. Рекомендую.

К Константин Прекрасно, очень эрудированный гид Евгения

Е Елена Только что завершилась экскурсия с Евгенией! Нам с мужем очень понравилось. Время пролетело быстро. Узнали очень много интересного о городе и, конечно, хочется вернуться в Рязань еще!

Л Лариса Экскурсия понравилась, Евгения интересно и динамично познакомила нас с городом.

О Ольга Экскурсовод - Евгения. Интересно, познавательно. Рекомендую!

Г Галина

Евгения, спасибо за индивидуальный подход и внимание к деталям. Чувствуется, что Вы любите свой город и не равнодушны к его прошлому и будущему. Было интересно не только родителям, но и детям-старшеклассникам. Отличная индивидуальная экскурсия и прекрасный экскурсовод Евгения! Несмотря на плохую погоду, остались очень довольны прогулкой по Рязани и увлекательным рассказом об истории, легендах и современной жизнедеятельности города. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя длилась дольше заявленного времени.

А Анастасия Отличная экскурсия-знакомство с Рязанью! На школьных каникулах осенью 2025г. решили посетить Рязань и Коломну. Начали с Рязани. Наш замечательный экскурсовод Евгения Кузнецова смогла увлечь детей с непростыми характерами😅. В течении двух часов при довольно прохладной погоде, экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсия началась с торговых рядов, закончилась на территории Кремля.

С Сивашова Спасибо огромное Евгении за проведенную экскурсию по Рязани очень красиво и интересно преподносила информацию. Нам очень понравилось, впечатлений получили массу, Погода немного подпортила, все время был дождь. Но удовольствие получили.

А Александр Евгения, наш гид, очень интересно и крайне познавательно провела экскурсию. При этом не просто выдала нам информацию, а всячески нас вовлекала в сам процесс экскурсии, что получилось чрезвычайно увлекательно и весьма запоминающимся. Огромное спасибо!

О Ольга Благодаря замечательному экскурсоводу Евгении,у нас остались только приятные впечатления от Рязани. Евгения за 2 часа рассказала о загадках города, показала магазины с сувенирами и кафе с вкусной едой, были заинтересованы даже дети, которые с удовольствием искали грибочки и журавля около памятника Есенина!

Т Татьяна Обзорная экскурсия по городу понравилась, она прошла информационно, интересно и легко. Евгения с желанием и увлекательно рассказывала об истории города, домов и людей, которые в них жили, учились, приезжали, заряжая своим радушием и энергией. Осталось очень приятное впечатление, узнали много интересного. о городе. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Евгению.

М Мария Добрый день. Гостили в Рязани 11.10.2025. С погодой нам очень повезло. Золотая осень в Рязани прекрасна, природа необыкновенная! В Рязани нас встретила замечательная Евгения, наш гид. Всю дорогу интересно и доступно рассказывала, заботливая и внимательная. Получили массу удовольствия. Спасибо

P.S. за рекомендацию ресторана "Хорошие руки" на Соборной ул. отдельное спасибо.

Очень вкусная еда и атмосфера.

A Alena

Экскурсовод Евгения- задорная, увлеченная своим делом и прекрасно его знающая!

Узнали много нового благодаря формату экскурсии- это была не просто классическая экскурсия в формате статьи из энциклопедии плюс интересные факты, а очень личная, познавательная и теплая прогулка.

Мы увидели дома из серии деревянное зодчество Рязани, услышали множество интересных историй из жизни Рязанцев, прекрасно погуляли по золотому осеннему городу!

У нас была компания-3 взрослых, 3 студента и два шестнадцатилетних подростка! И было интересно всем!

Евгения делает правильные акценты!

Маршрут правильно выстроен без навязчивых зазываний и прочих уловок!

Рекомендую 100% Главный плюс нашей экскурсии- то, что мы увидели Рязань, немного скрытую от стандартных туристических маршрутов!