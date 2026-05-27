Мои заказы

Дыхание Солотчи: путешествие из Рязани на вашем авто

Исследовать Солотчинский монастырь, тропу Паустовского и необычные музеи
Солотча и её окрестности хранят истории, где сплетаются древние монастырские легенды, народные предания и писательские заметки.

В этой поездке вы исследуете Солотчинский монастырь 14 века, пройдёте по тропе Паустовского, узнаете, где родилась святая Феврония, и заглянете в деревенский быт прошлых столетий. А в финале устроите чаепитие по-мещёрски.
Дыхание Солотчи: путешествие из Рязани на вашем авто
Дыхание Солотчи: путешествие из Рязани на вашем авто
Дыхание Солотчи: путешествие из Рязани на вашем авто

Описание экскурсии

Вы посетите Солотчинский женский монастырь — один из древнейших на Рязанщине, основанный в конце 14 века.

Узнаете:

  • как складывалась судьба монастыря на протяжении веков
  • какие события происходили здесь в разные эпохи
  • какие святыни хранит обитель и какие предания с ними связаны

Далее маршрут пройдёт по тропе Паустовского. Здесь мы поговорим о писателе и его связи с селом Солотча.

Вы услышите:

  • о жизни писателя в этих местах
  • его друзьях — Евгении Гайдаре и Рувиме Фраермане, которые приезжали сюда в гости
  • причине, по которой звезда мирового кинематографа Марлен Дитрих преклонила колено перед Паустовским

А ещё увидите яблоню, посаженную Аркадием Гайдаром в конце 1930-х годов, которая цветёт до сих пор.

Затем мы посетим дом-музей художника Ивана Пожалостина, где хранятся его гравюры и личные вещи.

Здесь вы:

  • услышите историю судьбы художника
  • узнаете о его наследниках
  • разберётесь, как с этим домом связан Константин Паустовский
  • выясните, кто стал прототипом главной героини в рассказе Паустовского «Телеграмма»

В селе Ласково увидим памятник святым Петру и Февронии. По преданию, именно здесь родилась Феврония. Вы услышите историю любви и верности святых, а также посетите часовню Петра и Февронии (по выходным).

Музей «Родительский дом»

Его создали супруги Алексей и Елена Голобоковы. В экспозиции представлены предметы деревенского быта: ткацкий станок 19 века, жернова и ступы, глиняная и медная посуда 19 века, коллекции самоваров, швейных машин и утюгов.

В музее можно сделать фотографии в крестьянских костюмах — с рогачом у печи, с деревянными вёдрами и коромыслом, за ткацким станком.

После осмотра экспозиции вас ждёт чаепитие с блинами и разговор о мещёрской старине с хозяевами музея.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто
  • Чаепитие с блинами входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается вход в дом-музей Пожалостина: 200 ₽ за чел., пенсионерам — 150 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 641 туриста
Я родилась и живу в Рязани, поэтому знаю о ней множество удивительных фактов и легенд и с радостью поделюсь ими со всеми желающими. Рязанщина — родина известных поэтов, учёных и
читать дальшеуменьшить

путешественников, и вы откроете для себя их имена, совершая со мной путешествие по следам знаменитых рязанцев. Я аттестованный гид, постоянно совершенствую свои знания и умения. Мои авторские экскурсии помогут вам погрузиться в удивительный мир истории моей малой родины. Организую для вас яркие впечатления и отличное настроение!

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии на «Дыхание Солотчи: путешествие из Рязани на вашем авто»

Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
340 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
29 мая в 15:00
30 мая в 09:00
от 8500 ₽ за человека
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
На автобусе
7 часов
9 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Начало: Ул. Завражного
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
3900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани
от 8000 ₽ за экскурсию