Солотча и её окрестности хранят истории, где сплетаются древние монастырские легенды, народные предания и писательские заметки. В этой поездке вы исследуете Солотчинский монастырь 14 века, пройдёте по тропе Паустовского, узнаете, где родилась святая Феврония, и заглянете в деревенский быт прошлых столетий. А в финале устроите чаепитие по-мещёрски.

Вы посетите Солотчинский женский монастырь — один из древнейших на Рязанщине, основанный в конце 14 века.

Узнаете:

как складывалась судьба монастыря на протяжении веков

какие события происходили здесь в разные эпохи

какие святыни хранит обитель и какие предания с ними связаны

Далее маршрут пройдёт по тропе Паустовского. Здесь мы поговорим о писателе и его связи с селом Солотча.

Вы услышите:

о жизни писателя в этих местах

его друзьях — Евгении Гайдаре и Рувиме Фраермане, которые приезжали сюда в гости

причине, по которой звезда мирового кинематографа Марлен Дитрих преклонила колено перед Паустовским

А ещё увидите яблоню, посаженную Аркадием Гайдаром в конце 1930-х годов, которая цветёт до сих пор.

Затем мы посетим дом-музей художника Ивана Пожалостина, где хранятся его гравюры и личные вещи.

Здесь вы:

услышите историю судьбы художника

узнаете о его наследниках

разберётесь, как с этим домом связан Константин Паустовский

выясните, кто стал прототипом главной героини в рассказе Паустовского «Телеграмма»

В селе Ласково увидим памятник святым Петру и Февронии. По преданию, именно здесь родилась Феврония. Вы услышите историю любви и верности святых, а также посетите часовню Петра и Февронии (по выходным).

Музей «Родительский дом»

Его создали супруги Алексей и Елена Голобоковы. В экспозиции представлены предметы деревенского быта: ткацкий станок 19 века, жернова и ступы, глиняная и медная посуда 19 века, коллекции самоваров, швейных машин и утюгов.

В музее можно сделать фотографии в крестьянских костюмах — с рогачом у печи, с деревянными вёдрами и коромыслом, за ткацким станком.

После осмотра экспозиции вас ждёт чаепитие с блинами и разговор о мещёрской старине с хозяевами музея.

