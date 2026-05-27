Дыхание Солотчи: путешествие из Рязани на вашем авто
Исследовать Солотчинский монастырь, тропу Паустовского и необычные музеи
Солотча и её окрестности хранят истории, где сплетаются древние монастырские легенды, народные предания и писательские заметки.
В этой поездке вы исследуете Солотчинский монастырь 14 века, пройдёте по тропе Паустовского, узнаете, где родилась святая Феврония, и заглянете в деревенский быт прошлых столетий. А в финале устроите чаепитие по-мещёрски.
Вы посетите Солотчинский женский монастырь — один из древнейших на Рязанщине, основанный в конце 14 века.
Узнаете:
как складывалась судьба монастыря на протяжении веков
какие события происходили здесь в разные эпохи
какие святыни хранит обитель и какие предания с ними связаны
Далее маршрут пройдёт по тропе Паустовского. Здесь мы поговорим о писателе и его связи с селом Солотча.
Вы услышите:
о жизни писателя в этих местах
его друзьях — Евгении Гайдаре и Рувиме Фраермане, которые приезжали сюда в гости
причине, по которой звезда мирового кинематографа Марлен Дитрих преклонила колено перед Паустовским
А ещё увидите яблоню, посаженную Аркадием Гайдаром в конце 1930-х годов, которая цветёт до сих пор.
Затем мы посетим дом-музей художника Ивана Пожалостина, где хранятся его гравюры и личные вещи.
Здесь вы:
услышите историю судьбы художника
узнаете о его наследниках
разберётесь, как с этим домом связан Константин Паустовский
выясните, кто стал прототипом главной героини в рассказе Паустовского «Телеграмма»
В селе Ласково увидим памятник святым Петру и Февронии. По преданию, именно здесь родилась Феврония. Вы услышите историю любви и верности святых, а также посетите часовню Петра и Февронии (по выходным).
Музей «Родительский дом»
Его создали супруги Алексей и Елена Голобоковы. В экспозиции представлены предметы деревенского быта: ткацкий станок 19 века, жернова и ступы, глиняная и медная посуда 19 века, коллекции самоваров, швейных машин и утюгов.
В музее можно сделать фотографии в крестьянских костюмах — с рогачом у печи, с деревянными вёдрами и коромыслом, за ткацким станком.
После осмотра экспозиции вас ждёт чаепитие с блинами и разговор о мещёрской старине с хозяевами музея.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем авто
Чаепитие с блинами входит в стоимость
Дополнительно оплачивается вход в дом-музей Пожалостина: 200 ₽ за чел., пенсионерам — 150 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Инна — ваш гид в Рязани
Я родилась и живу в Рязани, поэтому знаю о ней множество удивительных фактов и легенд и с радостью поделюсь ими со всеми желающими. Рязанщина — родина известных поэтов, учёных и
путешественников, и вы откроете для себя их имена, совершая со мной путешествие по следам знаменитых рязанцев.
Я аттестованный гид, постоянно совершенствую свои знания и умения. Мои авторские экскурсии помогут вам погрузиться в удивительный мир истории моей малой родины. Организую для вас яркие впечатления и отличное настроение!
