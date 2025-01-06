4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
19 фев в 08:00
20 фев в 12:00
8000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
Завтра в 10:00
19 фев в 13:00
4000₽ за всё до 10 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Из Рязани - в Солотчу, сердце Мещерского нацпарка
Музей Пожалостина, тропа Паустовского, обзорная экскурсия по древнему монастырю и не только
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
19 фев в 09:00
4450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 января 2025Ольга отличный рассказчик, увлеченный своим делом. Несмотря на холод и темноту с интересом прослушали всю экскурсию. Узнали много нового.
- ННина21 сентября 2024Ольга провела нас по улицам Рязани. Путешествие начали у памятника Евпатию,потом к нему и вернулись. Без такого замечательного экскурсовода, в жизни бы не узнали столько интересных историй. Благодарю!
- ИИван15 сентября 2024Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.
- ААнастасия12 августа 2024Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За
- ССветлана28 июня 2024Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
- ЕЕвгения8 января 2024Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Художественный музей Пожалостина»
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