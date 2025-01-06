Художественный музей Пожалостина – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Художественный музей Пожалостина» в Рязани, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
19 фев в 08:00
20 фев в 12:00
8000 за всё до 10 чел.
Рязань: истории и люди
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
Завтра в 10:00
19 фев в 13:00
4000 за всё до 10 чел.
Из Рязани - в Солотчу, сердце Мещерского нацпарка
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
Из Рязани - в Солотчу, сердце Мещерского нацпарка
Музей Пожалостина, тропа Паустовского, обзорная экскурсия по древнему монастырю и не только
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
19 фев в 09:00
4450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 января 2025
    Рязань: истории и люди
    Ольга отличный рассказчик, увлеченный своим делом. Несмотря на холод и темноту с интересом прослушали всю экскурсию. Узнали много нового.
  • Н
    Нина
    21 сентября 2024
    Рязань: истории и люди
    Ольга провела нас по улицам Рязани. Путешествие начали у памятника Евпатию,потом к нему и вернулись. Без такого замечательного экскурсовода, в жизни бы не узнали столько интересных историй. Благодарю!
  • И
    Иван
    15 сентября 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Великолепно проведённое время. Рекомендуем однозначно. Андрей очень интересный рассказчик. Отличное знание истории. Время пролетело незаметно, много интересных фактов и полезных рекомендации по посещению мест в Рязани.
  • А
    Анастасия
    12 августа 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За
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    один день до экскурсии была подмена гида, в результате Гид не владел информацией по маршруту и договоренностям, все было как сломанный телефон через третье лицо. К самому гиду Надежде Александровне вопросов нет, квалифицированный экскурсовод, все провела как полагается. Минус опять же в организации - нет микрофонов и аудиогида - ничего не слышно, информация доносилась рядом стоящим и идущим 6-8 человекам.

    Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказБрали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ
  • С
    Светлана
    28 июня 2024
    Рязань: истории и люди
    Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
    Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. СпасибоИнтересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. СпасибоИнтересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. СпасибоИнтересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо
  • Е
    Евгения
    8 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Художественный музей Пожалостина»

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  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Спасо-Преображенский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в феврале 2025
Сейчас в Рязани в категории "Художественный музей Пожалостина" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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