Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Туристы неизменно стремятся посетить уютное село Константиново, в котором прошло детство одного из самых знаковых отечественных лириков — Сергея Есенина. Сегодня здесь находится музей-заповедник. Во время экскурсии 🧭 вы сможете полюбоваться на заливные луга и озеро. Никого не оставляет равнодушным и берег Оки, с которого открывается знаменитый вид. Вы пройдете в дом-музей «Усадьба Есенина», заглянете в Литературный музей 🖼 и церковь ⛪ Казанской иконы Божьей Матери.
Затем отправитесь в село Пощупово. По одной из версий, его название происходит от слова «щупать» в значении «искать». Щуп — это предмет, которым пробивают мешки и бочки с целью узнать, что за товар внутри. По легендам, в районе Пощупово разбойники в былые времена так «щупали» проходящие по Оке баржи. В селе расположен Иоанно-Богословский монастырь со святым источником, который считается целебным.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля
Входные билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.