Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Туристы неизменно стремятся посетить уютное село Константиново, в котором прошло детство одного из самых знаковых отечественных лириков — Сергея Есенина. Сегодня здесь находится музей-заповедник. Во время экскурсии 🧭 вы сможете полюбоваться на заливные луга и озеро. Никого не оставляет равнодушным и берег Оки, с которого открывается знаменитый вид. Вы пройдете в дом-музей «Усадьба Есенина», заглянете в Литературный музей 🖼 и церковь ⛪ Казанской иконы Божьей Матери.

Затем отправитесь в село Пощупово. По одной из версий, его название происходит от слова «щупать» в значении «искать». Щуп — это предмет, которым пробивают мешки и бочки с целью узнать, что за товар внутри. По легендам, в районе Пощупово разбойники в былые времена так «щупали» проходящие по Оке баржи. В селе расположен Иоанно-Богословский монастырь со святым источником, который считается целебным.