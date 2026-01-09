Посещение достопримечательностей Рязанского края с участием водителей — экскурсоводов — гидов на легковых автомобилях С класса. В пути туристов сопровождает профессиональный аудио-ВИДЕО гид. Рекомендации по заселению в гостиницы.
Предзаказ в ресторанах Константиново «Русская быль» и в Рязани «Хлебная площадь», актуальное меню ресторанов — в группе ВК (в удобном Pdf-формате, предварительное ознакомление, возможен предзаказ).
Предзаказ в ресторанах Константиново «Русская быль» и в Рязани «Хлебная площадь», актуальное меню ресторанов — в группе ВК (в удобном Pdf-формате, предварительное ознакомление, возможен предзаказ).
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас в уникальное путешествие по живописным местам Рязанской земли, связанным с жизнью и творчеством великого русского поэта Сергея Есенина. Наша экскурсия — это не просто поездка, а настоящее погружение в историю, культуру и духовную атмосферу родины поэта. Вас ждут Константиново, Пощупово и Новоселки в компании профессионального гида-водителя и аудиогида, которые сделают ваше путешествие комфортным, познавательным и незабываемым!
Константиново (40 км. от Рязани) — родина Сергея Есенина
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Погрузитесь в мир поэта, посетив экспозиции, посвященные его жизни и творчеству. Узнайте, как природа и атмосфера Константиново вдохновляли Есенина на создание его бессмертных строк. Ресторан «Русская Быль». Насладитесь блюдами традиционной русской кухни. Меню доступно для предварительного ознакомления в удобном PDF-формате в нашей группе ВКонтакте — вы можете заранее выбрать и заказать блюда. Сувенирная лавка и кафе. Приобретите памятные подарки и отдохните за чашечкой чая в уютной атмосфере.
Пощупово (7 км. от Константиново) — духовное сердце Рязанского края
Свято-Иоанно-Богословский монастырь (XII век). Один из старейших монастырей региона, пропитанный историей и духовностью. Посетите святой целительный источник с купелями для омовений, где можно обрести покой и гармонию. Музей глиняной игрушки. Откройте для себя традиционное народное искусство Рязанского края, познакомьтесь с уникальными глиняными изделиями и их историей.
Новоселки (6 км. от Пощупово) — музыкальное наследие
Дом-музей братьев Пироговых. Узнайте о жизни и творчестве знаменитых русских оперных певцов, чьи голоса покорили мир. Музей расскажет о вкладе братьев в музыкальную культуру России. Важная информация:
- Пожалуйста, заранее предупреждайте о необходимости детских кресел.
- Оплата тура — до начала движения по маршруту • Внимание! Для посещения Музея-заповедника им. С. Есенина в Константиново с экскурсоводом музейного комплекса (т. е. именно экскурсия по экспозициям с экскурсоводом), необходимо заранее приобрести билеты на экскурсию на сайте музея-заповедника. При отсутствии билетов на нужную вам дату есть возможность прогулки с аудиогидом.
- Для аренды аудиогида необходим паспорт или права.
- По вопросам покупки и наличия билетов проконсультируем и подскажем как купить билеты.
Вторник-воскресение с 8:00 до 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Константиново (40 км от Рязани) - родина поэта Сергея Есенина - государственный музей-заповедник ИМ.С. Есенина
- Пощупово (7км от Константиново) - Свято-Иоанно-Богословский монастырь XII век - один из старейших монастырей Рязанской земли
Что включено
- Транспорт (доставка к месту экскурсии на легковом автомобиле)
- Встреча на вокзале, в гостинице
- Аудиогид во время движения к месту экскурсии
- Консультация в покупке билетов
- Рекомендации по осмотру мест посещения, отдыху и кухне, заселению в гостиницу
- Видеоролик о поездке и фото - в подарок
Что не входит в цену
- Экскурсия в Музее-заповеднике ИМ.С. Есенина
- Услуги оказываемые третьими лицами и организациями /nпо месту посещения (входные билеты, локальные экскурсии, кафе, рестораны и т. п.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии - у вашей гостиницы
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-воскресение с 8:00 до 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, заранее предупреждайте о необходимости детских кресел
- Оплата тура - до начала движения по маршруту
- Внимание! Для посещения Музея-заповедника ИМ. С. Есенина в Константиново с экскурсоводом музейного комплекса (Т. Е. именно экскурсия по экспозициям с экскурсоводом), необходимо заранее приобрести билеты на экскурсию на сайте музея-заповедника. При отсутствии билетов на нужную вам дату есть возможность прогулки с аудиогидом
- Для аренды аудиогида необходим паспорт или права
- По вопросам покупки и наличия билетов проконсультируем и подскажем как купить билеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
9 янв 2026
Экскурсия прошла замечательно, мы многое увидели - усадьбу Есениных с прилегающей территорией, высокий берег Оки. Затем заехали в монастырь в Пощупово и к источнику. Получили массу положительных эмоций, спасибо организаторам
С
Светлана
28 ноя 2025
Благодарим Дмитрия за интересную, познавательную поездку.
Без спешки, с учётом всех наших посетителей, нам провёл экскурсию по монастырю, предоставил возможность и время для всех покупок, помещения источника. А затем отвёз в Константиново. Спасибо за подсказку покупки экскурсии заранее с гидом.
Напоил вкусным чаем после прогулки по Константиново. Огромное спасибо!
Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Надеюсь, что получится вернуться ещё раз!
Без спешки, с учётом всех наших посетителей, нам провёл экскурсию по монастырю, предоставил возможность и время для всех покупок, помещения источника. А затем отвёз в Константиново. Спасибо за подсказку покупки экскурсии заранее с гидом.
Напоил вкусным чаем после прогулки по Константиново. Огромное спасибо!
Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Надеюсь, что получится вернуться ещё раз!
О
Ольга
5 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию: интересно, тактично, спокойно и доброжелательно. Все очень понравилось
Е
Елена
6 окт 2025
Отличный гид Дмитрий. Спасибо!
М
Мария
16 сен 2025
Заказали экскурсию из Рязани в Константиново у Дмитрия. В машине был аудиогид, так что можно сказать экскурсия началась еще в Рязани. До Константиново добрались быстро. В самом Константиново посетили музей-заповедник
А
Алёна
3 сен 2025
Увлекательная экскурсия в Константиново. Гид (к сожалению, забыла как зовут) - профессионал своего дела! В Пощупово быстро прошлись по монастырю, спустились к источнику. В конце прислали фото-открытки) в машине был аудиогид. Мне, кажется, лучше бы воспринималась информация, если бы рассказал водитель.
И
Иван
1 сен 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось. И с погодой повезло. Рекомендую
Т
Татьяна
19 авг 2025
От эксккрсии получила большое удовольствие. Понравилось все от общего впечатления до подачи материала. Отдельное спасибо Дмитрию за экскурсию все доступно рассказал, очень приятно общаться. Рекомендую обращаться сюда и посетить экскурсию. Спасибо.
Е
Елена
2 авг 2025
Д
Дмитрий
23 июл 2025
Все понравилось
И
Исаева
23 июл 2025
Увидели усадьбу - музей села Константиново. Очень много узнали и увидели интересного. Посетили монастырь Иоанна Богослова. Были в полном Восторге. Очень благодарны Дмитрию, нашему водителю-гиду. Вежливость, знания, желание поделиться ими не оставили равнодушными. Спасибо большое.
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по родному селу Есенина под Рязанью - Константинову
Увидеть дом, где поэт родился, зайти в церковь, где он пел в хоре, и постоять на крутом берегу Оки
Начало: Веднина парковке музея-запока Есенина
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборГрупповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Начало: Ул. Завражного
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.