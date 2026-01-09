Друзья, приглашаем вас в уникальное путешествие по живописным местам Рязанской земли, связанным с жизнью и творчеством великого русского поэта Сергея Есенина. Наша экскурсия — это не просто поездка, а настоящее погружение в историю, культуру и духовную атмосферу родины поэта. Вас ждут Константиново, Пощупово и Новоселки в компании профессионального гида-водителя и аудиогида, которые сделают ваше путешествие комфортным, познавательным и незабываемым!

Константиново (40 км. от Рязани) — родина Сергея Есенина

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Погрузитесь в мир поэта, посетив экспозиции, посвященные его жизни и творчеству. Узнайте, как природа и атмосфера Константиново вдохновляли Есенина на создание его бессмертных строк. Ресторан «Русская Быль». Насладитесь блюдами традиционной русской кухни. Меню доступно для предварительного ознакомления в удобном PDF-формате в нашей группе ВКонтакте — вы можете заранее выбрать и заказать блюда. Сувенирная лавка и кафе. Приобретите памятные подарки и отдохните за чашечкой чая в уютной атмосфере.

Пощупово (7 км. от Константиново) — духовное сердце Рязанского края

Свято-Иоанно-Богословский монастырь (XII век). Один из старейших монастырей региона, пропитанный историей и духовностью. Посетите святой целительный источник с купелями для омовений, где можно обрести покой и гармонию. Музей глиняной игрушки. Откройте для себя традиционное народное искусство Рязанского края, познакомьтесь с уникальными глиняными изделиями и их историей.

Новоселки (6 км. от Пощупово) — музыкальное наследие

Дом-музей братьев Пироговых. Узнайте о жизни и творчестве знаменитых русских оперных певцов, чьи голоса покорили мир. Музей расскажет о вкладе братьев в музыкальную культуру России. Важная информация: