Мне кажется, что фотосессия — это возможность запечатлеть моменты из жизни именно так, как вы их проживаете. А потому и фотографии у нас получатся живыми, не постановочными. Мы прогуляемся по самым атмосферным местам в центре Рязани — вы насладитесь моментом, а я поймаю ваши искренние эмоции в объектив.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Даже если вы никогда не были на фотосессии, не переживайте! Я помогу вам выбрать образ, подскажу лучшие локации и позы.

Мы пройдём по центру города — кремль, улица Почтовая, цирк, гостиница «Старый Город», Театральная площадь, Конюшенный двор — и не только. Конечно, не пропустим красивые фонтаны, статуи, клумбы — и задержимся в любых местах, которые вам понравятся.

Я сделаю яркие, живые фотографии с наиболее выигрышных ракурсов. А вам останется только наслаждаться прогулкой!

Организационные детали