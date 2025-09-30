Мне кажется, что фотосессия — это возможность запечатлеть моменты из жизни именно так, как вы их проживаете. А потому и фотографии у нас получатся живыми, не постановочными.
Мы прогуляемся по самым атмосферным местам в центре Рязани — вы насладитесь моментом, а я поймаю ваши искренние эмоции в объектив.
Мы прогуляемся по самым атмосферным местам в центре Рязани — вы насладитесь моментом, а я поймаю ваши искренние эмоции в объектив.
Описание фото-прогулки
Даже если вы никогда не были на фотосессии, не переживайте! Я помогу вам выбрать образ, подскажу лучшие локации и позы.
Мы пройдём по центру города — кремль, улица Почтовая, цирк, гостиница «Старый Город», Театральная площадь, Конюшенный двор — и не только. Конечно, не пропустим красивые фонтаны, статуи, клумбы — и задержимся в любых местах, которые вам понравятся.
Я сделаю яркие, живые фотографии с наиболее выигрышных ракурсов. А вам останется только наслаждаться прогулкой!
Организационные детали
- Я снимаю на Canon EOS R, объектив Canon 35mm f1.2
- В день фотопрогулки вы получите 300+ исходных кадров и сможете выбрать 20–30 фото для глубокой цветокоррекции — их я пришлю в большом разрешении в течение 3 дней
- Выбранные для цветокоррекции снимки можно отретушировать — 2000 ₽
- За доплату фотосессию можно провести за пределами города, а также для большего количества участников — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Занимаюсь фотографией я с 2016 года. А в 2015 закончила филиал Санкт-Петербургской школы телевидения по специальности «Фотограф и ретушёр». Очень люблю снимать женские портреты, love story и семьи.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были в Рязани в начале сентября. Каких-то особых ожиданий от экскурсии у нас не было, просто хотелось красивые снимки на память о поездке. Эльвира предложила локации для съемки (выбирали по
Вам был полезен этот отзыв?
Если вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к Эльвире. Эта девушка оказалась настолько на одной волне с нами, что ей удалось заинтересовать даже
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательная.
Материалы отдала в тот же день.
Спасибо за приятные воспоминания от поездки в Рязань!)
Материалы отдала в тот же день.
Спасибо за приятные воспоминания от поездки в Рязань!)
Вам был полезен этот отзыв?
Пригласили фотографа Эльвиру на экскурсию по Рязани с другим экскурсоводом. Остались довольны мероприятием и главное теперь наши положительные эмоции от прогулки по Рязани запечатлены на качественных фото, сделанных Эльвирой. Огромное спасибо!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Фото сделано много, но процент удачных среди них не велик. Эльвира - очень приятная девушка в процессе сьемки, но у нее есть проблема с поддержанием коммуникации после фотосессии - фото в обработке я почему-то не получила…
Вам был полезен этот отзыв?
Фотки не очень понравились.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка в Рязани»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборРязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройтись по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
Завтра в 16:00
7 авг в 16:00
от 5500 ₽ за всё до 8 чел.
от 5500 ₽ за экскурсию