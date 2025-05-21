Мои заказы

Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для взрослых» в Рязани, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Неожиданная Рязань
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Рязанском кремле
Погрузитесь в атмосферу Рязани: музей, шоколадный мастер-класс, прогулка по деревне и экотермы. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
2 окт в 10:30
11 500 ₽ за человека
Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
2.5 часа
27 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Фабрика специй под Рязанью
Путешествие на фабрику специй в селе Поляны подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о мире приправ и трав. Откройте для себя новые вкусы и ароматы
Начало: В селе Поляны
3 окт в 10:00
9 окт в 14:00
1000 ₽ за человека
Мастер-класс по мозаике (4+)
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
Создать поднос, рамку или картину в уютной мастерской в центре Рязани
Начало: На улице Грибоедова
Расписание: в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00
1999 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    21 мая 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Дата посещения: 17 мая 2025
    Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и
    читать дальше

    душевное внимательное отношение к каждому. Это не просто производство, а теплый дом, в котором все находится на своем месте, продумано до мелочей. От всей души желаем Алле и всем сотрудникам профессионального роста, новых творческих решений и находок, больше посетителей.

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.
  • т
    татьяна
    3 августа 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько
    читать дальше

    всего нового узнали о грибах, специях, чаях! Информация была донесена предельно доступно! Так как нас было всего трое, внимания мы получили очень много! Мастер-класс, чаепитие украсили экскурсию. Ну и покупки в сувенирной лавке, как без этого?! Спасибо большое за прекрасно проведённое время!

  • А
    Анна
    29 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.
  • С
    Светлана
    29 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было
    читать дальше

    интересно и ребенку, потому что материал преподносился с учетом ее возраста. Занимательный мастер-класс и вкусное чаепитие с печеньем и интересной беседой. Все очень понравилось. Рекомендую.

  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и
    читать дальше

    расскажут об их особенностях. В заключение будет мастер-класс по раскрашиванию картинки специями и вкуснейшее чаепитие. Общая продолжительность программы - 3 часа.

  • Е
    Елена
    16 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я
    читать дальше

    узнала много нового и интересного, получила удовольствие от вкуснейшего чая с грибами, поучаствовала в мастер - классе по аппликации. Увожу с собой яркие впечатления, новые знания и свою аппликацию на память о такой замечательной экскурсии. Однозначно рекомендую посетить это прекрасное пространство!

  • М
    Маргун
    13 июля 2025
    Неожиданная Рязань
    Алексей отлично ориентируется на местности, маршрут прекрасный: за день посмотрели всю Рязань, послушали историю, находились, а закончили день релаксом в термах - шикарнейший отдых выходного дня!
  • Н
    Наталья
    12 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.
  • Н
    Надежда
    22 июня 2025
    Неожиданная Рязань
    Благодаря гиду Алексею Рязань открылась нам, действительно, с неожиданной стороны. Увидели не только историческую часть города, но и современную красивую
    читать дальше

    Рязань. Успели побывать в Кремле, в Рыбацкой деревне, в Некотором царстве и, конечно, в рязанских термах ☺️. Узнали и увидели много интересного, попробовали себя в роли шоколатье, нагулялись в красивейших местах, надышались чистым воздухом еще и попарились)) - всё успели за один день. Отдохнули прекрасно 👍 Отличный формат экскурсии!

  • Р
    Романова
    18 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай
    читать дальше

    вкусный попили. В восторге от мастеркласса, особенно дети, где еще можно так растрачивать специи). Алла потрясающий знаток своего дела, все рассказала, все показала, на вопросы все ответила, в добавок ко всему она просто прекрасный собеседник. В общем 100 из 100! Очень рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Неожиданная Рязань
    Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход

    Хочется выразить огромную благодарность гиду Алексею за незабываемый день, проведенный на экскурсии по
    читать дальше

    удивительной Рязани! Это была не просто прогулка по городу — это было настоящее погружение в историю и атмосферу региона, наполненное эмоциями и открытиями.

    ✅ Что особенно понравилось:
    — Уникальная подача материала: Алексей сумел интересно рассказать даже самые известные факты таким образом, что каждый слушатель почувствовал себя настоящим исследователем.
    — Профессионализм: несмотря на сложную погоду и разношерстность группы (включая ребенка, активно интересующегося буквально каждым углом), экскурсовод показал высокий уровень мастерства, удерживая внимание всех участников и грамотно реагируя на любой вопрос.
    — Увлекательность маршрута: путешествие по историческому центру позволило увидеть город глазами местных жителей, почувствовать дух старинных улиц и насладиться красивыми видами; мастер-классы- прикоснуться к искусству…

    🌟 Итоги: экскурсия оставила исключительно положительные эмоции и желание вернуться сюда снова!

    Рекомендую всем, кто хочет провести время увлекательно и познавательно! 🎯

    ---

    Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐
    Подходит для: семей с детьми, любителей истории и культуры, путешественников любого возраста.

    Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход
  • Н
    Надежда
    10 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!

    Экскурсовод Алла, она же хозяйка фабрики просто замечательная! Видно, что она
    читать дальше

    действительно любит своё дело и знает в нём толк. Все материалы и их подача построены так интересно и необычно, что это делает экскурсию намного увлекательнее. Чувствуется, что всё сделано с душой и любовью:)

    На фабрике очень уютно: чисто, опрятно, приятно там находиться. Ароматы специй создают особую атмосферу.

    Мастер-класс был крутым, а какой там вкусный чай!

    Узнали много нового о специях, о чём раньше даже не догадывались.

    Если вам интересно раскрывать неожиданные факты и увидеть как обычное превратиться в удивительное, советую обязательно сходить на эту экскурсию! ☝🏻😊

    Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!
  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Экскурсия очень понравилась, были 03.06.2025. Столько интересных фактов о грибах и специях! Пожалела, что нет с собой листочка с ручкой,
    читать дальше

    чтобы записать. Алла - прекрасный рассказчик, и вообще креативный человек, с юмором, не утомительно, время пролетело незаметно (даже больше, чем заявлено. Спасибо, Алла!). Мастер-класс милый, вернул в детство, с удовольствием сделали с мужем по картинке. Чай вкуснющий. Купила потом себе несколько видов в магазинчике при фабрике. Я там вообще много времени провела:), очень уж люблю специи. Тем более там есть довольно редко встречающиеся, например, молотая гвоздика, молотый душистый перец, чабер, можжевеловые ягоды. И конечно, грибы. Рекомендую, всем будем интересно: и взрослым, и детям. Если вы на машине, то можно потом заехать в Солотчинский женский монастырь рядом в 7 км.

  • В
    Владимир
    7 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Сразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазин. Глубокие знания по всем
    читать дальше

    темам-грибы, травы, пряности и специи. Наше любопытство было полностью удовлетворено. В конце экскурсии напоила вкусным чаем. Время пролетело незаметно. Все замечательно!

    Сразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазин
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    С подругой были на экскурсии, ну очень понравилось. Макеты, подача материала, мастер класс и чаепитие. Большое спасибо организаторам, было очень интересно и познавательно, что-то оставила себе на заметку, буду использовать в жизни. Рекомендую как взрослым, так и детям.
  • е
    елена
    11 мая 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Были с семьей на экскурсии на фабрике специй. Если коротко, нам понравилось все. Очень интересно, познавательно, тепло, уютно, вкусно, замечательно, местами приятно неожиданно. Обязательно посетите, не пожалеете.
  • С
    Светлана
    10 мая 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Недавно я побывала на экскурсии на маленьком производстве специй, и это было просто невероятно! Гид Алла была настоящим кладезем знаний.
    читать дальше

    Она с увлечением рассказывала о различных грибах, специях, травах, и было видно, что она искренне любит свое дело. Я узнала много нового, подчерпнула для себя определённые факты, которые вдохновляют на эксперименты. Экскурсия была не только познавательной, но и очень атмосферной. Алла очень дружелюбная и открытая, отвечала на все вопросы. Приятным бонусом был интерактив и чаепитие. Так же там можно купить специи и быть уверенными в их качестве. Я рекомендую всем обязательно посетить это место и послушать увлекательные рассказы Аллы. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир вкусов и ароматов!

  • Н
    Надежда
    2 мая 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Алла - автор экскурсии, главный вдохновитель музея специй, грибных дел мастер - потрясающий человек! На экскурсию надо ехать только уже
    читать дальше

    ради того, чтобы познакомиться с таким человеком! Это большая удача - знакомство с такими увлеченными своим делом людьми! Как она успевает сама проводить интересные встречи, руководить производством, обновлять музейную экспозицию и вдохновлять каждого входящего в свой дом-музей-фабрику своим творчеством! Спасибо за отличное время в этом душевном домашнем месте! Увлечены на экскурсии ВСЕ, а больше всех взрослые, которые оказываются на мастер-классе настоящими детьми, готовые рукотворить. И спасибо за это Алле!!!

    Алла - автор экскурсии, главный вдохновитель музея специй, грибных дел мастер - потрясающий человек! На экскурсию
  • Е
    Елена
    19 апреля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Экскурсия супер! Материал подается очень интересно с учетом аудитории. У нас были и взрослые, и дети, и Алла рассказывала интересные
    читать дальше

    факты и для детей, и для взрослых. Экскурсия получилась 3 в 1: экскурсия, мастер-класс и чаепитие. Нам, двум взрослым, посетившим очень много городов и стран, а также множество разнообразных экскурсий, очень понравилось!!! Спасибо большое за отлично проведенное время! ❤️

