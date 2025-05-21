Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Рязанском кремле
Погрузитесь в атмосферу Рязани: музей, шоколадный мастер-класс, прогулка по деревне и экотермы. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
2 окт в 10:30
11 500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Фабрика специй под Рязанью
Путешествие на фабрику специй в селе Поляны подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о мире приправ и трав. Откройте для себя новые вкусы и ароматы
Начало: В селе Поляны
3 окт в 10:00
9 окт в 14:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
Создать поднос, рамку или картину в уютной мастерской в центре Рязани
Начало: На улице Грибоедова
Расписание: в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00
1999 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 мая 2025Экскурсия на фабрику специй под РязаньюДата посещения: 17 мая 2025Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и
- ТТатьяна3 августа 2025Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.
- ттатьяна3 августа 2025Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько
- ААнна29 июля 2025Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.
- ССветлана29 июля 2025Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было
- ААнна24 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и
- ЕЕлена16 июля 2025Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я
- ММаргун13 июля 2025Алексей отлично ориентируется на местности, маршрут прекрасный: за день посмотрели всю Рязань, послушали историю, находились, а закончили день релаксом в термах - шикарнейший отдых выходного дня!
- ННаталья12 июля 2025Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.
- ННадежда22 июня 2025Благодаря гиду Алексею Рязань открылась нам, действительно, с неожиданной стороны. Увидели не только историческую часть города, но и современную красивую
- РРоманова18 июня 2025Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай
- ЕЕкатерина14 июня 2025Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход
Хочется выразить огромную благодарность гиду Алексею за незабываемый день, проведенный на экскурсии по
- ННадежда10 июня 2025Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!
Экскурсовод Алла, она же хозяйка фабрики просто замечательная! Видно, что она
- ННаталья7 июня 2025Экскурсия очень понравилась, были 03.06.2025. Столько интересных фактов о грибах и специях! Пожалела, что нет с собой листочка с ручкой,
- ВВладимир7 июня 2025Сразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазин. Глубокие знания по всем
- ЕЕкатерина12 мая 2025С подругой были на экскурсии, ну очень понравилось. Макеты, подача материала, мастер класс и чаепитие. Большое спасибо организаторам, было очень интересно и познавательно, что-то оставила себе на заметку, буду использовать в жизни. Рекомендую как взрослым, так и детям.
- еелена11 мая 2025Были с семьей на экскурсии на фабрике специй. Если коротко, нам понравилось все. Очень интересно, познавательно, тепло, уютно, вкусно, замечательно, местами приятно неожиданно. Обязательно посетите, не пожалеете.
- ССветлана10 мая 2025Недавно я побывала на экскурсии на маленьком производстве специй, и это было просто невероятно! Гид Алла была настоящим кладезем знаний.
- ННадежда2 мая 2025Алла - автор экскурсии, главный вдохновитель музея специй, грибных дел мастер - потрясающий человек! На экскурсию надо ехать только уже
- ЕЕлена19 апреля 2025Экскурсия супер! Материал подается очень интересно с учетом аудитории. У нас были и взрослые, и дети, и Алла рассказывала интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Мастер-классы для взрослых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Рязани в сентябре 2025
Сейчас в Рязани в категории "Мастер-классы для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Мастер-классы для взрослых», 31 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь