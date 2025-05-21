читать дальше

чтобы записать. Алла - прекрасный рассказчик, и вообще креативный человек, с юмором, не утомительно, время пролетело незаметно (даже больше, чем заявлено. Спасибо, Алла!). Мастер-класс милый, вернул в детство, с удовольствием сделали с мужем по картинке. Чай вкуснющий. Купила потом себе несколько видов в магазинчике при фабрике. Я там вообще много времени провела:), очень уж люблю специи. Тем более там есть довольно редко встречающиеся, например, молотая гвоздика, молотый душистый перец, чабер, можжевеловые ягоды. И конечно, грибы. Рекомендую, всем будем интересно: и взрослым, и детям. Если вы на машине, то можно потом заехать в Солотчинский женский монастырь рядом в 7 км.