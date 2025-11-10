Путешествие в Солотчу - это возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.
Посетители смогут прогуляться по знаменитой Тропе Паустовского, осмотреть дом гравёра Пожалостина и храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Также доступен визит в Солотчинский Рождественский женский монастырь. Для детей и взрослых будет интересен комплекс "В некотором царстве" и "Рыбацкая деревня". Поездка подходит для всех, кто ценит спокойствие и культурное наследие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по сосновому бору
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🕍 Визит в древний монастырь
- 📚 Следы Паустовского
- 🎠 Развлечения для всей семьи
Что можно увидеть
- Тропа Паустовского
- Дом Пожалостина
- Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы
- Солотчинский Рождественский женский монастырь
Описание экскурсии
В 9:30 мы стартуем от вашего отеля. В дороге работает аудиогид с рассказом об истории посёлка Солотча.
В 10:00 будем на месте. И здесь вы самостоятельно или с местными гидами отправляетесь в путешествие: прогулка по Тропе Паустовского, посещение дома гравёра-бурениста Пожалостина, осмотр храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 19 века, знакомство с Солотчинским Рождественским женским монастырём. А ещё — отдых в комплексе «В некотором царстве» и посещение «Рыбацкой деревни».
В 15:30 я отвезу вас обратно в Рязань.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Škoda Octavia. Есть детское кресло — напишите заранее, если оно вам понадобится
- Дополнительные расходы — вход в дом Пожалостина: взрослый — 200 ₽, пенсионер — 150 ₽, школьник и студент — 100 ₽
- В Солотче вы осматриваете достопримечательности самостоятельно или с местными гидами
- В подарок вы получите фото и видео о поездке
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я профессиональный водитель. Отвезу вас к достопримечательностям Рязанского края и Рязани, порекомендую интересные места. Максимально ориентирован на пожелания путешественников.
Входит в следующие категории Рязани
