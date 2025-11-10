Путешествие в Солотчу - это возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Посетители смогут прогуляться по знаменитой Тропе Паустовского, осмотреть дом гравёра Пожалостина и храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Также доступен визит в Солотчинский Рождественский женский монастырь. Для детей и взрослых будет интересен комплекс "В некотором царстве" и "Рыбацкая деревня". Поездка подходит для всех, кто ценит спокойствие и культурное наследие

Описание экскурсии

В 9:30 мы стартуем от вашего отеля. В дороге работает аудиогид с рассказом об истории посёлка Солотча.

В 10:00 будем на месте. И здесь вы самостоятельно или с местными гидами отправляетесь в путешествие: прогулка по Тропе Паустовского, посещение дома гравёра-бурениста Пожалостина, осмотр храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 19 века, знакомство с Солотчинским Рождественским женским монастырём. А ещё — отдых в комплексе «В некотором царстве» и посещение «Рыбацкой деревни».

В 15:30 я отвезу вас обратно в Рязань.

Организационные детали