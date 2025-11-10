Мои заказы

Поездка из Рязани в Солотчу (без сопровождения гида - только с водителем)

Погрузитесь в атмосферу провинции: сосновый бор, монастырь 14 века и тропа Паустовского ждут вас в Солотче
Путешествие в Солотчу - это возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.

Посетители смогут прогуляться по знаменитой Тропе Паустовского, осмотреть дом гравёра Пожалостина и храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Также доступен визит в Солотчинский Рождественский женский монастырь. Для детей и взрослых будет интересен комплекс "В некотором царстве" и "Рыбацкая деревня". Поездка подходит для всех, кто ценит спокойствие и культурное наследие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по сосновому бору
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🕍 Визит в древний монастырь
  • 📚 Следы Паустовского
  • 🎠 Развлечения для всей семьи
Поездка из Рязани в Солотчу (без сопровождения гида - только с водителем)© Дмитрий
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Тропа Паустовского
  • Дом Пожалостина
  • Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы
  • Солотчинский Рождественский женский монастырь

Описание экскурсии

В 9:30 мы стартуем от вашего отеля. В дороге работает аудиогид с рассказом об истории посёлка Солотча.

В 10:00 будем на месте. И здесь вы самостоятельно или с местными гидами отправляетесь в путешествие: прогулка по Тропе Паустовского, посещение дома гравёра-бурениста Пожалостина, осмотр храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 19 века, знакомство с Солотчинским Рождественским женским монастырём. А ещё — отдых в комплексе «В некотором царстве» и посещение «Рыбацкой деревни».

В 15:30 я отвезу вас обратно в Рязань.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Škoda Octavia. Есть детское кресло — напишите заранее, если оно вам понадобится
  • Дополнительные расходы — вход в дом Пожалостина: взрослый — 200 ₽, пенсионер — 150 ₽, школьник и студент — 100 ₽
  • В Солотче вы осматриваете достопримечательности самостоятельно или с местными гидами
  • В подарок вы получите фото и видео о поездке

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я профессиональный водитель. Отвезу вас к достопримечательностям Рязанского края и Рязани, порекомендую интересные места. Максимально ориентирован на пожелания путешественников.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Рязани

