Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Рязани, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
27 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места»
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями»
Завтра в 16:00
28 июл в 08:00
11 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Пешая
11 отзывов
2 часа
Групповая
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Начало: Встреча с гидом в центре города
«Что вас ожидает: Уютная прогулка по новогоднему «рязанскому Арбату» В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения»
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
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    города и так далее. На мой взгляд, экскурсовод при такой поездке необходим. Андрей обладает объёмным багажом знаний как по давней истории, так и по новейшим временам. Мне понравилось.

    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской
  • Е
    Евгения
    8 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел
  • Н
    Нина
    3 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Остались очень довольны экскурсией. Андрей хорошо рассказывает, прекрасная речь, интересные факты. Также дал практические советы, где вкусно поесть, и что
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    еще посмотреть. Организовал микроавтобус из Рязани в Солотчу, так как нас было 8 человек. Чистый, комфортный автомобиль. Все остались очень довольны!

  • С
    Светлана
    29 сентября 2023
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Я тщательно выбирала экскурсии вокруг Рязани и ни секунды не пожалела, что выбрала именно эту. Интересная по содержанию и богата
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    эмоциональными впечатлениями. Конечно, все это было бы невозможно без профессиональной подачи материала Андреем. Замечательный гид, знающий, любящий то, о чем он рассказывает и умеющий заразить своими эмоциями нас, своих гостей. Узнали много нового о Рязанском крае, его истории и людях. Андрей познакомил нас с ними, как будто мы познакомились с его родственниками. Нельзя не отметить, что Андрей очень внимательно относится к пожеланиям своих гостей, подстраивается под их темп и запросы. Мои самые теплые воспоминания об экскурсии и горячие рекомендации посетить именно его экскурсии.

  • J
    Juliyasavostina24
    8 января 2023
    Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
    Очень содержательная интересная экскурсия. Татьяна Анатольевна прекрасный гид, влюблённый в свой город и работу. Впечатление испортила только холодная погода, поэтому рекомендую тепло одеваться
  • А
    Александр
    5 января 2023
    Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
    Чудесный город. Влюбленный в свой город гид. Погода только подкачала

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Зимние»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
  2. Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
  3. Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Музей-заповедник Есенина
  9. Иоанно-Богословский монастырь
  10. Дворец князя Олега
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2024
Сейчас в Рязани в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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