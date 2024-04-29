4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места»
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями»
Завтра в 16:00
28 июл в 08:00
11 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Начало: Встреча с гидом в центре города
«Что вас ожидает: Уютная прогулка по новогоднему «рязанскому Арбату» В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения»
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 апреля 2024Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
- ЕЕвгения8 января 2024Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
- ННина3 января 2024Остались очень довольны экскурсией. Андрей хорошо рассказывает, прекрасная речь, интересные факты. Также дал практические советы, где вкусно поесть, и что
- ССветлана29 сентября 2023Я тщательно выбирала экскурсии вокруг Рязани и ни секунды не пожалела, что выбрала именно эту. Интересная по содержанию и богата
- JJuliyasavostina248 января 2023Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздникиОчень содержательная интересная экскурсия. Татьяна Анатольевна прекрасный гид, влюблённый в свой город и работу. Впечатление испортила только холодная погода, поэтому рекомендую тепло одеваться
- ААлександр5 января 2023Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздникиЧудесный город. Влюбленный в свой город гид. Погода только подкачала
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Зимние»
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