Рязань сквозь века

Погрузиться в историю старинного города и увидеть его главные достопримечательности

5
2 отзыва
Рязань запомнится вам разнообразной архитектурой, губернским духом, намоленными святынями и живописной набережной. Я расскажу, как она создавалась и развивалась, чем живет сегодня и какие у нее планы на будущее. А также поделюсь подвигами, достижениями и мировыми открытиями выдающихся земляков.
Рязань сквозь века
Рязань сквозь века
Рязань сквозь века
Рязань сквозь века
Рязань сквозь века
Рязань сквозь века
Рязань сквозь века
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Кремль, набережная и не только

Вы увидите памятники Есенину и русскому богатырю Евпатию Коловрату. Погуляете по Кремлю, посетите Успенский собор с деревянным резным иконостасом и полюбуетесь Соборной колокольней. Пройдете по уютной набережной и выясните, чем вошел в историю подьячий Крякутной. А также: где бывал Врубель и чем знамениты сестры Хвощинские. Расскажу я и о других выдающихся личностях: Солженицыне, Константине Симонове и Иване Павлове.

О Рязани — занимательно!

Я поделюсь множеством интересных фактов о Рязани. Вы узнаете, как расшифровать название города, почему здесь грибы с глазами и отчего местных жителей называли «косопузыми». Как Переяславль превратился в Рязань и почему в исторической части города сложно заблудиться. Кроме того, услышите о фестивале воздухоплавания «Небо России», раскроете историю бренда Макс Фактор и увидите необычную скульптуру гриба-коробейника.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Евпатию Коловрату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
23 авг 2022
Всё понравилось! Спасибо))
Н
22 июля 2022
Отличный гид, время на экскурсии пролетело незаметно. Ольга любит и знает свой город, рассказала и показала как менялись улицы и дома, кто из известных людей тут бывал и что делал.
Подсказала где перекусить после нашей прогулки, посоветовала куда ещё сходить и мы не прогадали! Хотелось бы ещё новые маршруты пройти вместе с Ольгой и обязательно побывать на фестивале воздухоплавания (очень увлекательно и интересно рассказывала о нём)

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