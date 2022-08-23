Рязань запомнится вам разнообразной архитектурой, губернским духом, намоленными святынями и живописной набережной. Я расскажу, как она создавалась и развивалась, чем живет сегодня и какие у нее планы на будущее. А также поделюсь подвигами, достижениями и мировыми открытиями выдающихся земляков.

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Описание

Что вас ожидает

Кремль, набережная и не только

Вы увидите памятники Есенину и русскому богатырю Евпатию Коловрату. Погуляете по Кремлю, посетите Успенский собор с деревянным резным иконостасом и полюбуетесь Соборной колокольней. Пройдете по уютной набережной и выясните, чем вошел в историю подьячий Крякутной. А также: где бывал Врубель и чем знамениты сестры Хвощинские. Расскажу я и о других выдающихся личностях: Солженицыне, Константине Симонове и Иване Павлове.

О Рязани — занимательно!

Я поделюсь множеством интересных фактов о Рязани. Вы узнаете, как расшифровать название города, почему здесь грибы с глазами и отчего местных жителей называли «косопузыми». Как Переяславль превратился в Рязань и почему в исторической части города сложно заблудиться. Кроме того, услышите о фестивале воздухоплавания «Небо России», раскроете историю бренда Макс Фактор и увидите необычную скульптуру гриба-коробейника.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.