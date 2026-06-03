Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Приглашаем вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по Рязани, где вы сможете ощутить дух прошлых веков и прикоснуться к истории знаменитых рязанцев. Рязань поразит вас своей архитектурой и культурным наследием.
Вместе мы читать дальшеуменьшить
пройдем по древнему Кремлю, узнаем о подвигах Евпатия Коловрата, услышим истории о Михаиле Есенине и других выдающихся личностях, оставивших след в истории города и всей России.
Набережная Рязани подарит вам живописные виды, а рассказы о местных традициях и легендах сделают вашу прогулку по-настоящему незабываемой.
Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет узнать Рязань не понаслышке, а через призму ее истории и современности
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Рязани. В это время года можно насладиться прогулками по городу и его набережной, а также увидеть все достопримечательности в их лучшем виде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Есенину
Памятник Евпатию Коловрату
Кремль
Успенский собор
Соборная колокольня
Набережная
Скульптура гриба-коробейника
Описание экскурсии
Кремль, набережная и не только
Вы увидите памятники Есенину и русскому богатырю Евпатию Коловрату. Погуляете по Кремлю, посетите Успенский собор с деревянным резным иконостасом и полюбуетесь Соборной колокольней. Пройдете по уютной набережной и выясните, чем вошел в историю подьячий Крякутной. А также: где бывал Врубель и чем знамениты сестры Хвощинские. Расскажу я и о других выдающихся личностях: Солженицыне, Константине Симонове и Иване Павлове.
О Рязани — занимательно!
Я поделюсь множеством интересных фактов о Рязани. Вы узнаете, как расшифровать название города, почему здесь грибы с глазами и отчего местных жителей называли «косопузыми». Как Переяславль превратился в Рязань и почему в исторической части города сложно заблудиться. Кроме того, услышите о фестивале воздухоплавания «Небо России», раскроете историю бренда Макс Фактор и увидите необычную скульптуру гриба-коробейника.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Евпатию Коловрату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1928 туристов
Провожу экскурсии по Рязани. Закончила университет им. Есенина, кафедру рекреационной географии и туризма. Работала в разных необычных музеях, сейчас провожу экскурсии по городу. Увлекаюсь воздухоплавательным спортом. С радостью покажу вам наш город и расскажу о нем легко и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Ольга замечательный экскурсовод знающий свою работу. Экскурсия интересная, максимально информативная, включающая все эпохи существования города. Великие герои, жители, интересные истории, современники, битвы и конечно поэзия, все сложилось в этой программе читать дальшеуменьшить
гармонично и главное понятно туристам, которые знакомятся с этим чудесным городом впервые. Наша группа состояла из 4х взрослых и 4х разновозрастных детей, под впечатлением остались все, каждый нашёл свое любимое место, любимую легенду. На все вопросы Ольга отвечала владея полной информацией, заинтересовывая ещё больше, за что ей огромное спасибо. Вместо заявленых 2.5 часов гуляли 3.5, но они пролетели настолько быстро, что даже дети не устали. Рекомендуем экскурсию на 💯!!!
+4
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Е
Елена
Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили как пролетело время. Спасибо огромное Ольге за очень насыщенную программу, интересное,объемное и очень познавательное изложение Рязанской истории!
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Людмила
Посетили Рязань 1 мая и остались очень довольны экскурсией с гидом Ольгой. Прогулка по городу и Рязанскому кремлю прошла легко, интересно и с отличным настроением. Ольга умеет увлечь рассказом, делится читать дальшеуменьшить
не только фактами, но и живыми историями, благодаря чему город раскрывается совсем по‑другому. Маршрут был продуманным, без спешки, с возможностью спокойно насладиться атмосферой. Экскурсия получилась познавательной и при этом очень душевной — отличный вариант для знакомства с Рязанью. Смело рекомендую!
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Н
Нина
Мы много ездим, всегда стараемся пройтись с обзорной экскурсией, и я всегда придирчиво выбираю эускурсовода. Хочется, попав в новый для себя город, прикоснуться к его истории, пройтись по знакомым местам, читать дальшеуменьшить
почувствовать самобытность, характер, услышать легенды, порадоваться новому и разделить мечты о будущем. Ольга в полной мере воплотила наше желание. Не спеша, потратив большее время на экскурсию, с любовью к родному краю, грамотной стройной речью и глубокими знаниями. В самом начале я оговорила 2 нюанса: дочка идёт в 11 и сдаёт ЕГЭ по истории; у мужа разболелись ноги, он возможно будет отставать. Ольга тут же построила маршрут без лестниц, с остановками у лавочек. 3 часа пролетели незаметно. С глубоким погружением в историю мы пришли весь обозначеный маршрут. Прощаясь Ольга порекомендовала музеи, рестораны (гастрономический экскурс был ранее), подсказала маршруты по области (мы путешествуем на машине), подарила памятные сувениры. Однозначно рекомендуем! Если вернемся вновь (а вернуться стоит, 4-х дней на все не хватило. Только на Константиново нужен полноценный день. Рядом еще замечательный музей пчеловодства при институте и ВНИИ коневодства) обязательно пройдём с Ольгой по другому маршруту!
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Ольга
Это не просто Экскурсовод! Это чистый восторг и нереальный кладезь знаний! Мой внутренний филолог завидовал чистоте и структуре речи❤️ Ответы абсолютно на любые вопросы по теме и нет. Плюсом ещё мимо маршрута прогулялись. Если вы выбираете из нескольких, даже не думайте. Ольга 100 из 100
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Игорь
Отличные впечатления от экскурсии. Ольга отлично преподносит материал, легко подстраивается под запросы. Очень много рекомендаций. Хорошо составленный маршрут для первого знакомства с городом. Ольга заранее сориентировала, что посмотреть, куда сходить, отличный клиентоориентированный подход