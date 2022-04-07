Об экскурсии

Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии. Я приоткрою тайны Рязани, покажу самый любимый памятник Есенину. Вам станут понятны прозвища рязанских мужчин и женщин, особенности местных грибов, кто такие «Шиши». Расскажу и про святых заступников рязанской земли, о влиянии истории Рязани на судьбу России. Поделюсь именами моих земляков, прославивших Рязань на весь мир.

Покажу вам архитектурный ансамбль Соборной площади, Соборную колокольню, Успенский и самый старинный каменный собор Кремля — Архангельский, восхитимся талантом архитектора Шумова в Христорождественском соборе. Полюбуемся Дворцом Олега, гостиницами Знати и Черни, церковью Св. Духа. Расскажу о святынях и реликвиях Рязанского Кремля. Раскрою перед Вами рязанский «дуализм».

За это короткое время я попробую влюбить вас в мой родной город, его историю, красоту.