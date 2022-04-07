Кремль - сердце и душа Рязани

Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии.

Я приоткрою тайны Рязани, покажу самый любимый памятник Есенину.

Вам станут понятны прозвища рязанских мужчин и женщин, особенности местных грибов, кто такие «Шиши».

Расскажу и про святых заступников рязанской земли, о влиянии истории Рязани на судьбу России.

Поделюсь именами моих земляков, прославивших Рязань на весь мир.
Кремль - сердце и душа Рязани
Кремль - сердце и душа Рязани
Кремль - сердце и душа Рязани
Кремль - сердце и душа Рязани
Кремль - сердце и душа Рязани
Кремль - сердце и душа Рязани

Что вас ожидает 🤩

  • Архитектурный ансамбль Соборной площади
  • Территория Кремля
  • Соборная Колокольня
  • Успенский Собор
  • Христорождественский Собор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Св. Духа
  • Дворец Олега
  • Гостиница Черни
  • Солодовенные Палаты
  • Гостиница Знати
  • Храм Спаса-на-Яру

Об экскурсии

Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии. Я приоткрою тайны Рязани, покажу самый любимый памятник Есенину. Вам станут понятны прозвища рязанских мужчин и женщин, особенности местных грибов, кто такие «Шиши». Расскажу и про святых заступников рязанской земли, о влиянии истории Рязани на судьбу России. Поделюсь именами моих земляков, прославивших Рязань на весь мир.
Покажу вам архитектурный ансамбль Соборной площади, Соборную колокольню, Успенский и самый старинный каменный собор Кремля — Архангельский, восхитимся талантом архитектора Шумова в Христорождественском соборе. Полюбуемся Дворцом Олега, гостиницами Знати и Черни, церковью Св. Духа. Расскажу о святынях и реликвиях Рязанского Кремля. Раскрою перед Вами рязанский «дуализм».
За это короткое время я попробую влюбить вас в мой родной город, его историю, красоту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Место начала и завершения?
Соборная ул. , 16, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 20:00, по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Жду Вас в гости!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, с 10:00 до 20:00, по согласованию

Отзывы от туристов

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