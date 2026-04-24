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Андрея. О! Какое удовольствие слушать человека, воспитанного в грамотном СССР. Никаких бессмысленных вводных слов и «э». Помимо поглощения знаний, мы откровенно наслаждались высоко эрудированной речью нашего гида.

Рассказ Андрея – это информационный экстаз. Это историко-культурный шок. С элементами детектива, тонкого юмора. Если внимательно прислушаетесь к интонации, почувствуете его личное отношение к фактам, собыитям, результатам деятельности исторических персон. У каждого свой жизненный багаж, но недосказанные вслух причины того или иного события Вы поймёте однозначно. Не останется не разъяснённым ни одно слово.

В "Х-files" Фокс Малдер обнаруживал места, где время пропадает, вот на месте, где начинается экскурсия с Андреем, так же. Через пару часов Андрей вывел нас в ту же географическую точку, где и встретил, но побывали мы не в парке Кремля, мы на десять веков улетели.