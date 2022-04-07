Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии. Я приоткрою тайны Рязани, покажу самый любимый памятник Есенину. Вам станут понятны прозвища рязанских мужчин и женщин, особенности местных грибов, кто такие «Шиши». Расскажу и про святых заступников рязанской земли, о влиянии истории Рязани на судьбу России. Поделюсь именами моих земляков, прославивших Рязань на весь мир.
Покажу вам архитектурный ансамбль Соборной площади, Соборную колокольню, Успенский и самый старинный каменный собор Кремля — Архангельский, восхитимся талантом архитектора Шумова в Христорождественском соборе. Полюбуемся Дворцом Олега, гостиницами Знати и Черни, церковью Св. Духа. Расскажу о святынях и реликвиях Рязанского Кремля. Раскрою перед Вами рязанский «дуализм».
За это короткое время я попробую влюбить вас в мой родной город, его историю, красоту.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Место начала и завершения?
Соборная ул. , 16, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 20:00, по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Жду Вас в гости!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.