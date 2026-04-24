Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии. Я приоткрою тайны Рязани, покажу самый любимый памятник Есенину. Вам станут понятны прозвища рязанских мужчин и женщин, особенности местных грибов, кто такие «Шиши». Расскажу и про святых заступников рязанской земли, о влиянии истории Рязани на судьбу России. Поделюсь именами моих земляков, прославивших Рязань на весь мир.
Описание экскурсии
Об экскурсииМы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии. Я приоткрою тайны Рязани, покажу самый любимый памятник Есенину. Вам станут понятны прозвища рязанских мужчин и женщин, особенности местных грибов, кто такие «Шиши». Расскажу и про святых заступников рязанской земли, о влиянии истории Рязани на судьбу России. Поделюсь именами моих земляков, прославивших Рязань на весь мир. Покажу вам архитектурный ансамбль Соборной площади, Соборную колокольню, Успенский и самый старинный каменный собор Кремля — Архангельский, восхитимся талантом архитектора Шумова в Христорождественском соборе. Полюбуемся Дворцом Олега, гостиницами Знати и Черни, церковью Св. Духа. Расскажу о святынях и реликвиях Рязанского Кремля. Раскрою перед Вами рязанский «дуализм». За это короткое время я попробую влюбить вас в мой родной город, его историю, красоту.
Ежедневно, с 10:00 до 20:00, по согласованию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный ансамбль Соборной площади
- Территория Кремля
- Соборная Колокольня
- Успенский Собор
- Христорождественский Собор
- Спасо-Преображенский монастырь
- Церковь Св. Духа
- Дворец Олега
- Гостиница Черни
- Солодовенные Палаты
- Гостиница Знати
- Храм Спаса-на-Яру
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Соборная ул., 16, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 20:00, по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за экскурсию по Рязанскому кремлю! Несмотря на отвратительную погоду — дождь, ветер и слякоть, — экскурсия получилась по‑настоящему увлекательной. Рассказ гида был настолько живым и захватывающим, что мы совершенно забыли о непогоде. Было видно, что человек искренне любит своё дело и знает историю края до мельчайших деталей.
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Д
Не просто написать вразумительный отзыв, когда первое, что вырывается, это "ВАУ!!". Попробую… Андрей. Интеллигент, профессионал. Безгранично терпелив, пунктуален. Знания бездонны. И Андрей не скупится ими делиться. На понятном слушателям языке.
Речь
Речь
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Т
Отличный гид! Много всего рассказал по ходу движения экскурсии, без воды. История Рязани, храмов, значимых людей. При этом, не сухо, а интересно.
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О
Андрей провел прекрасную 2-хчасовую экскурсию по Рязанскому Кремлю для моих гостей. Очень интересно, легко, непринужденно познакомил с историей Рязани и не только! По ходу экскурсии посетили два прелестных храма. Андрей - прекрасный рассказчик, эрудированный историк и тёплый человек. Всем рекомендую этого гида!
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h
Интересные факты и детали.
Непринужденно и легко получили много полезной информации о Рязани (как Старой, так и новой) и её жителях, очень известных и не очень.
Спасибо!
Непринужденно и легко получили много полезной информации о Рязани (как Старой, так и новой) и её жителях, очень известных и не очень.
Спасибо!
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О
Гид Андрей очень душевный рассказчик, было много фактов, при этом прогулка была весёлой и занимательной. Ребенку 11 лет тоже понравилось. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую
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