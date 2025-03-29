Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Древняя Рязань и ее вкусная кухня - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой Рязани, прогуляйтесь по паркам и завершите день в ресторане с блюдами из рязанских продуктов
Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк
Завтра в 13:00
19 апр в 11:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по центру Рязани с посещением древних храмов
Погрузитесь в атмосферу старинного Рязанского Кремля, узнайте его тайны и насладитесь видами древних храмов и памятников
Начало: Соборная ул., 16, Рязань
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 20:00, по согласованию
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 марта 2025Прекрасная экскурсия! Все самое интересное и важное о городе и немного с юмором. Одна из самых выгодных индивидуальных пешеходных экскурсий по Рязани. Завершается в уютном и вкусном заведении с местной кухней. Огромное спасибо!
- ССветлана9 января 2025Очень понравилась экскурсия. Интересно, познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
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