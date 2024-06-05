Сейчас в Рязани в категории "Церковь Спаса-на-Яру" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 519 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5