Церковь Спаса-на-Яру – экскурсии в Рязани

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Спаса-на-Яру» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
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    Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное
  • О
    Оксана
    16 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Выражаем большую благодарность нашему гиду Дмитрию, который глубоко знает и очень любит историю своего города! За 2,5 часа Дмитрий показал нам интересные места Рязани и погрузил в ее легендарное прошлое и настоящее. Всем рекомендуем!
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Замечательно прошла наша экскурсия Древнерусская Рязань с гидом Надеждой. Плавный, последовательный рассказ об истории города. 2,5 часа экскурсии прошли незаметно с большим обьемом информации.
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
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    текстов. У Петра отличное чувство юмора и он очень артистичный. Поэтому экскурсия получается интересной. Причём как для знатоков истории, так и для тех, кто только начинает её изучать. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомится с Рязанью, сделать выбор в пользу Петра.

  • О
    Олеся
    10 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Очень понравилось! Было интересно, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Церковь Спаса-на-Яру»

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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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