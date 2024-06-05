1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
- ЛЛариса27 мая 2024Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
- ННаталья26 мая 2024Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ММарина25 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
- ААлександр19 мая 2024Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
- ООксана16 мая 2024Выражаем большую благодарность нашему гиду Дмитрию, который глубоко знает и очень любит историю своего города! За 2,5 часа Дмитрий показал нам интересные места Рязани и погрузил в ее легендарное прошлое и настоящее. Всем рекомендуем!
- ММарина13 мая 2024Замечательно прошла наша экскурсия Древнерусская Рязань с гидом Надеждой. Плавный, последовательный рассказ об истории города. 2,5 часа экскурсии прошли незаметно с большим обьемом информации.
- ЕЕвгений11 мая 2024Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
- ООлеся10 мая 2024Очень понравилось! Было интересно, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Церковь Спаса-на-Яру»
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