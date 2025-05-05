Погрузитесь в атмосферу русских усадеб XIX века! Создайте пряничный ларец, узнайте секреты усадебной кухни и завершите день чаепитием с травяным чаем и лакомствами. Это путешествие во времени станет отличным выбором для семей, друзей и путешественников!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в атмосферу русских усадеб XIX века, где оживают традиции, ароматы и вкусы! На нашем уникальном мастер-классе вы перенесётесь во времени. Превратитесь в настоящих мастеров-пряничников и создадите пряничный ларец. Что вас ждёт:История на вкус:
Узнаете о культурной значимости пряников в России — их роли как подарков и украшений на праздниках XIX века.
• Откроете для себя тайны русской усадебной кухни и значение специй в кондитерском искусстве. Кулинарные духи:
• Попробуете создать авторскую смесь специй, которыми пропитывали аромат и вкус дворянских лакомств. Для этого используете весы и мельницу для пряностей. Пряничный ларец:
• Украсите свой ларец из пряников узорами в стиле XIX века и спрячете внутри первую открытку для коллекции ваших впечатлений. Интерактив:
• Погрузитесь в усадебный быт через загадки от хозяйки усадьбы и кондитеров. Светская игра:
• Во время чаепития вас ждёт сюрприз — игра в старинное домино, так популярное среди дворян. Экскурсия:
• Отправимся на обзорную экскурсию по усадьбе со старинным дневником. Чаепитие:
• Завершите мероприятие традиционным русским чаепитием с травяным чаем, тыквенным вареньем по старинному рецепту и дегустацией пряников в шоколадной глазури. Для кого это мероприятие:
- Семьи с детьми — для совместного творчества и увлекательного познавательного досуга.
- Друзья — для активного отдыха с элементами истории.
- Корпоративные гости — для укрепления команды через необычный формат мастер-класса.
• Путешественники — для знакомства с локальной культурой и традициями в нестандартном формате. Важная информация:
- Большая часть мероприятия пройдет в резиденции усадьбы.
- Во время путешествия до 14:30 по вашему желанию можем посетить конюшню конного завода и покормить лошадей морковью или яблоками. Хлеб нельзя. Дополнительная оплата.
- После прогулки можем организовать барский обед «Кухня русских дворян». Накрываем по традициям 19 века. Дополнительная оплата.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадебный и промышленный центр
- Музей заброшенных вещей в резиденции
Что включено
- Интерактивная программа
- Пряничные заготовки
- Упаковка
- Авторская открытка
- Палочки корицы, шишки
- Материалы для украшения подарка
- Обзорная экскурсия
Что не входит в цену
- Барский обед
- Вход в конюшню
- Морковь/яблоки
Место начала и завершения?
Рязанская область, Старожилово, Советская 16а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жукова
5 мая 2025
Очень душевная, интересная, познавательная и вкусная экскурсия))) организаторы молодцы, что придумали такой формат мастер-класс, когда получаешь историческую информацию и при этом играешь и делаешь что-то руками. Хочется сказать спасибо Маргарите и Ирине за этот опыт. И пожелать, что бы их больше поддерживали власти, миценаты и простые граждане в восстановлении усадьбы. Буду рекомендовать друзьям и близким эту прогулку🤗
Входит в следующие категории Рязани
