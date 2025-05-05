Добро пожаловать в атмосферу русских усадеб XIX века, где оживают традиции, ароматы и вкусы! На нашем уникальном мастер-классе вы перенесётесь во времени. Превратитесь в настоящих мастеров-пряничников и создадите пряничный ларец. Что вас ждёт:История на вкус:

Узнаете о культурной значимости пряников в России — их роли как подарков и украшений на праздниках XIX века.

• Откроете для себя тайны русской усадебной кухни и значение специй в кондитерском искусстве. Кулинарные духи:

• Попробуете создать авторскую смесь специй, которыми пропитывали аромат и вкус дворянских лакомств. Для этого используете весы и мельницу для пряностей. Пряничный ларец:

• Украсите свой ларец из пряников узорами в стиле XIX века и спрячете внутри первую открытку для коллекции ваших впечатлений. Интерактив:

• Погрузитесь в усадебный быт через загадки от хозяйки усадьбы и кондитеров. Светская игра:

• Во время чаепития вас ждёт сюрприз — игра в старинное домино, так популярное среди дворян. Экскурсия:

• Отправимся на обзорную экскурсию по усадьбе со старинным дневником. Чаепитие:

• Завершите мероприятие традиционным русским чаепитием с травяным чаем, тыквенным вареньем по старинному рецепту и дегустацией пряников в шоколадной глазури. Для кого это мероприятие:

Семьи с детьми — для совместного творчества и увлекательного познавательного досуга.

Друзья — для активного отдыха с элементами истории.

Корпоративные гости — для укрепления команды через необычный формат мастер-класса.

• Путешественники — для знакомства с локальной культурой и традициями в нестандартном формате. Важная информация: