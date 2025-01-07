Приглашаем Вас провести рождественские каникулы в прекрасном губернском городе Рязань! Вместе с нами вы прогуляетесь по «рязанскому Арбату», побываете в Рязанском государственном областном художественном музей им. И. П. Пожалостина – в одном из российских сокровищниц изобразительного искусства.
Ближайшие даты:7
янв
Время начала: 09:15
Описание экскурсии
- 9:15 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 9:30 Встреча с гидом в гостинице «Приокская», 1 этаж, лобби.
- 9:45 Встреча с гидом в гостинице «Амакс», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
- 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
- Автобусная обзорная экскурсия по городу. Знакомимся с древней и современной Рязанью! Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города, носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
- Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной. Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом,в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
- И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
- Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим “народным” архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр “нарышкинского барокко”, богато украшенный роскошной белокаменной “кружевной” резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
- Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
- Обед в кафе.
- Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа. Вы побываете в одном из таких мест – Рязанском государственном областном художественном музей им. И. П. Пожалостина – в одном из российских сокровищниц изобразительного искусства. Вы пройдете по анфиладе парадных залов, единственного в нашем городе дворца, который построил купец Г. В. Рюмин в 18 веке. Там сегодня представлены произведения живописи, графики, скульптуры- шедевры коллекции Русского искусства 18 века, которые достойны Вашего внимания. В музее представлена вся красота народных промыслов России и Рязани. А в экспозиции музея «Народное искусство рязанской земли» есть интерактивный экран, где можно будет сфотографироваться в одном из нарядов Рязанской земли и увезти фото на память.
- Художественный музей пригласит туристов в Музыкальную гостиную, где выступят артисты из Рязанской областной Филармонии и Рязанского музыкального театра с программой «Рождественская Сказка». Окунетесь в волшебство Новогодних, Рождественских мелодий, что придаст особый колорит Вашей экскурсии в Рязани.
- Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер на вокзалы.
6 - 8 января
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый
|6100 ₽
|Детский до 16 лет
|5900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Рязанский Арбат» - улицы Почтовая и Соборная
- Рязанский Кремль
- Успенский собор
- Рязанский художественный музей ИМ.И.П. Пожалостина
Что включено
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: 6 - 8 января
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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