Любите интересные, красивые и нестандартные места? Тогда моё предложение для вас! Вы посетите музей «От Руси к России», попробуете себя в роли шоколатье, погуляете по деревне в норвежском стиле и сказочному комплексу в сосновом лесу. Завершится день в экотермах под открытым небом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание мастер-класса

Рязанский кремль. Вы погуляете по кремлю, посетите музей «От Руси к России» и увидите диораму с изображением нападения Батыя на Старую Рязань. А также пройдёте по набережной кремля к самому большому памятнику Есенину в России.

Мастер-класс в музее Шоколада. Под руководством опытных мастером вы изготовите фигурку из бельгийского молочного шоколада.

Рыбацкая деревня. Это необычная деревня в норвежском стиле, построенная на искусственном острове. Мы погуляем по ней, поднимемся на маяк и пообедаем в местном ресторане.

Комплекс «В некотором царстве». Вы оцените сказочный комплекс в сосновом бору, созданный в старорусском стиле. Посмотрите на волшебные терема, гигантские грибы, местный стоунхендж и пруд с ладьей.

Экотермы. Пять различных парных, круглогодичный тёплый бассейн под открытым небом, японский чан и джакузи — всё это позволит вам расслабиться после активного дня.

Организационные детали