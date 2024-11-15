Яркая Рыбацкая деревня, сказочный сосновый лес, шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Любите интересные, красивые и нестандартные места? Тогда моё предложение для вас! Вы посетите музей «От Руси к России», попробуете себя в роли шоколатье, погуляете по деревне в норвежском стиле и сказочному комплексу в сосновом лесу. Завершится день в экотермах под открытым небом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание мастер-класса
Рязанский кремль. Вы погуляете по кремлю, посетите музей «От Руси к России» и увидите диораму с изображением нападения Батыя на Старую Рязань. А также пройдёте по набережной кремля к самому большому памятнику Есенину в России.
Мастер-класс в музее Шоколада. Под руководством опытных мастером вы изготовите фигурку из бельгийского молочного шоколада.
Рыбацкая деревня. Это необычная деревня в норвежском стиле, построенная на искусственном острове. Мы погуляем по ней, поднимемся на маяк и пообедаем в местном ресторане.
Комплекс «В некотором царстве». Вы оцените сказочный комплекс в сосновом бору, созданный в старорусском стиле. Посмотрите на волшебные терема, гигантские грибы, местный стоунхендж и пруд с ладьей.
Экотермы. Пять различных парных, круглогодичный тёплый бассейн под открытым небом, японский чан и джакузи — всё это позволит вам расслабиться после активного дня.
Организационные детали
В зависимости от количества людей мы будем перемещаться на легковом авто или микроавтобусе
За день вы пройдёте около 8 км
В стоимость включено: транспорт, все входные билеты, шоколадный мастер-класс
Питание оплачивается дополнительно
Ограничение по возрасту 6+
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рязани
Меня зовут Алексей, я родился и вырос в Рязани. Посетил 23 страны, долго жил в Юго-Восточной Азии. Работаю гидом более пяти лет. С радостью покажу вам самые интересные и запоминающиеся места в нашем древнем городе!