Неожиданная Рязань

Яркая Рыбацкая деревня, сказочный сосновый лес, шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Любите интересные, красивые и нестандартные места? Тогда моё предложение для вас! Вы посетите музей «От Руси к России», попробуете себя в роли шоколатье, погуляете по деревне в норвежском стиле и сказочному комплексу в сосновом лесу. Завершится день в экотермах под открытым небом.
Неожиданная Рязань
Неожиданная Рязань
Неожиданная Рязань
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание мастер-класса

Рязанский кремль. Вы погуляете по кремлю, посетите музей «От Руси к России» и увидите диораму с изображением нападения Батыя на Старую Рязань. А также пройдёте по набережной кремля к самому большому памятнику Есенину в России.

Мастер-класс в музее Шоколада. Под руководством опытных мастером вы изготовите фигурку из бельгийского молочного шоколада.

Рыбацкая деревня. Это необычная деревня в норвежском стиле, построенная на искусственном острове. Мы погуляем по ней, поднимемся на маяк и пообедаем в местном ресторане.

Комплекс «В некотором царстве». Вы оцените сказочный комплекс в сосновом бору, созданный в старорусском стиле. Посмотрите на волшебные терема, гигантские грибы, местный стоунхендж и пруд с ладьей.

Экотермы. Пять различных парных, круглогодичный тёплый бассейн под открытым небом, японский чан и джакузи — всё это позволит вам расслабиться после активного дня.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей мы будем перемещаться на легковом авто или микроавтобусе
  • За день вы пройдёте около 8 км
  • В стоимость включено: транспорт, все входные билеты, шоколадный мастер-класс
  • Питание оплачивается дополнительно
  • Ограничение по возрасту 6+

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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