читать дальше

текстов. У Петра отличное чувство юмора и он очень артистичный. Поэтому экскурсия получается интересной. Причём как для знатоков истории, так и для тех, кто только начинает её изучать. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомится с Рязанью, сделать выбор в пользу Петра.