Спасо-Преображенский монастырь – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский монастырь» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
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    текстов. У Петра отличное чувство юмора и он очень артистичный. Поэтому экскурсия получается интересной. Причём как для знатоков истории, так и для тех, кто только начинает её изучать. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомится с Рязанью, сделать выбор в пользу Петра.

  • О
    Олеся
    10 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Очень понравилось! Было интересно, познавательно!
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
  • С
    Сергей
    8 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Всё понравилось. Очень хорошая экскурсия.
  • Н
    Надежда
    3 марта 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Надо обязательно посещать с экскурсией! Узнаешь много интересного и нового! Мы были в Музее леденца. Информация преподносится нескучно, весело, раскрашивать
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    леденец тоже было весело, причем не только детям, но и взрослым! По рекомендации экскурсовода Марины Алексеевны посетили потом Музей Павлова, очень неожиданно интересно, рекомендую! Спасибо организаторам! Обязательно буду еще обращаться!

  • И
    Инна
    10 января 2024
    Древние храмы Рязани
    Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Древние храмы Рязани
    Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Спасо-Преображенский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Спасо-Преображенский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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