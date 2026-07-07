Вас ждёт неспешное путешествие на сапах по живописным маршрутам, купание, отдых на песчаных пляжах, большой пикник на берегу и атмосфера дружеского приключения без спешки и спортивных рекордов.
Даже если вы никогда не стояли на сапе, всё получится: мы научим, покажем и будем рядом на протяжении всего маршрута.
Описание экскурсии
Это будет путешествие, о каком писал Аксаков: «На зелёном цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов … вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнёте вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».
Наши маршруты по рекам доступны новичкам и интересны искушённым водникам:
- Ранова. Сады Семирамиды
- Ранова + Проня
- Осётр. Перекаты
- Осётр. Зарайские коврижки
- Пра — королева рязанских рек
- Пра. Информационный детокс
- Проня. Пляжная
- Северка. Мистичный пляж
- Нарма + Гусь
Все маршруты находятся в пределах 1–1,5 часов езды от города. Конкретную реку выбираем за несколько дней до прогулки с учётом погоды и направления ветра.
Примерный тайминг:
10:00 — встреча на берегу и подготовка к старту. Познакомимся, проведём инструктаж по технике безопасности, научим управлять сапбордом и подготовим снаряжение
10:30 — начало путешествия по реке. В зависимости от маршрута пройдём от 10 до 15 км по одной из красивейших рек Рязанской области
13:00–14:00 — большой пикник на берегу. Мы сделаем остановку в красивом месте, где можно спокойно пообедать, искупаться, позагорать и отдохнуть. Никто никого не торопит — времени хватит и на еду, и на отдых.
14:00–17:00 — продолжение маршрута. По пути будем останавливаться на пляжах, фотографироваться и наслаждаться природой.
17:00–18:00 — финиш маршрута
18:00–18:30 — трансфер водителей к автомобилям, пока остальные участники отдыхают
Организационные детали
Обязательное условие участия: необходимо уметь плавать.
- Время на воде — 5–7 часов
- Темп прогулочный, без спортивных нагрузок. Специальная подготовка не требуется
- Участвовать могут взрослые и дети от 6 лет. Подросткам от 12 лет предоставляется отдельный сапборд
- Дети — только в сопровождении родителей. Если ребёнок плывёт на одном сапе со взрослым, для него действует скидка 50%
- С вами будут 4 инструктора из нашей команды
В стоимость входит
- Сапборд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, гермомешок для вещей
- Инструктаж и обучение
- Большой пикник (горячий суп, салаты, чай, свежесваренный кофе, фрукты)
- Машина сопровождения для перевозки вещей и обеда
- Фото и видео в течение всего дня — мы отдадим все фото в конце дня через Яндекс. Диск
- Трансфер водителей от финиша к автомобилям
Не входит в стоимость трансфер из Рязани до места старта и обратно