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Сап-прогулка по рекам Рязанского края

Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
Устроим день перезагрузки среди лугов, лесов и чистых рек Рязанской области.

Вас ждёт неспешное путешествие на сапах по живописным маршрутам, купание, отдых на песчаных пляжах, большой пикник на берегу и атмосфера дружеского приключения без спешки и спортивных рекордов.

Даже если вы никогда не стояли на сапе, всё получится: мы научим, покажем и будем рядом на протяжении всего маршрута.
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
Сап-прогулка по рекам Рязанского края

Описание экскурсии

Это будет путешествие, о каком писал Аксаков: «На зелёном цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов … вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнёте вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Наши маршруты по рекам доступны новичкам и интересны искушённым водникам:

  • Ранова. Сады Семирамиды
  • Ранова + Проня
  • Осётр. Перекаты
  • Осётр. Зарайские коврижки
  • Пра — королева рязанских рек
  • Пра. Информационный детокс
  • Проня. Пляжная
  • Северка. Мистичный пляж
  • Нарма + Гусь

Все маршруты находятся в пределах 1–1,5 часов езды от города. Конкретную реку выбираем за несколько дней до прогулки с учётом погоды и направления ветра.

Примерный тайминг:
10:00 — встреча на берегу и подготовка к старту. Познакомимся, проведём инструктаж по технике безопасности, научим управлять сапбордом и подготовим снаряжение
10:30 — начало путешествия по реке. В зависимости от маршрута пройдём от 10 до 15 км по одной из красивейших рек Рязанской области
13:00–14:00 — большой пикник на берегу. Мы сделаем остановку в красивом месте, где можно спокойно пообедать, искупаться, позагорать и отдохнуть. Никто никого не торопит — времени хватит и на еду, и на отдых.
14:00–17:00 — продолжение маршрута. По пути будем останавливаться на пляжах, фотографироваться и наслаждаться природой.

17:00–18:00 — финиш маршрута

18:00–18:30 — трансфер водителей к автомобилям, пока остальные участники отдыхают

Организационные детали

Обязательное условие участия: необходимо уметь плавать.

  • Время на воде — 5–7 часов
  • Темп прогулочный, без спортивных нагрузок. Специальная подготовка не требуется
  • Участвовать могут взрослые и дети от 6 лет. Подросткам от 12 лет предоставляется отдельный сапборд
  • Дети — только в сопровождении родителей. Если ребёнок плывёт на одном сапе со взрослым, для него действует скидка 50%
  • С вами будут 4 инструктора из нашей команды

В стоимость входит

  • Сапборд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, гермомешок для вещей
  • Инструктаж и обучение
  • Большой пикник (горячий суп, салаты, чай, свежесваренный кофе, фрукты)
  • Машина сопровождения для перевозки вещей и обеда
  • Фото и видео в течение всего дня — мы отдадим все фото в конце дня через Яндекс. Диск
  • Трансфер водителей от финиша к автомобилям

Не входит в стоимость трансфер из Рязани до места старта и обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Круиз»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
С удовольствием покажу гостям акваторию Рязанской области, богатый подводный мир наших рек, неброскую и пронзительную красоту их берегов. Проведу Вас по воде и поделюсь силой и энергетикой своих родных краёв, о
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которых рассказали Сергей Есенин, Константин Паустовский, Андрей Тарковский и другие известные персоны. Занимаюсь водным туризмом с 2016 года, чемпионка и рекордсменка Скитулец-Ралли среди женщин на сапбордах. Провожу водные прогулки и походы одного дня с 2020 года. Научу ходить по воде и сделаю САП твоей любимой привычкой!

Входит в следующие категории Рязани

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