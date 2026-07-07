Устроим день перезагрузки среди лугов, лесов и чистых рек Рязанской области. Вас ждёт неспешное путешествие на сапах по живописным маршрутам, купание, отдых на песчаных пляжах, большой пикник на берегу и атмосфера дружеского приключения без спешки и спортивных рекордов. Даже если вы никогда не стояли на сапе, всё получится: мы научим, покажем и будем рядом на протяжении всего маршрута.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Это будет путешествие, о каком писал Аксаков: «На зелёном цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов … вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнёте вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Наши маршруты по рекам доступны новичкам и интересны искушённым водникам:

Ранова. Сады Семирамиды

Ранова + Проня

Осётр. Перекаты

Осётр. Зарайские коврижки

Пра — королева рязанских рек

Пра. Информационный детокс

Проня. Пляжная

Северка. Мистичный пляж

Нарма + Гусь

Все маршруты находятся в пределах 1–1,5 часов езды от города. Конкретную реку выбираем за несколько дней до прогулки с учётом погоды и направления ветра.

Примерный тайминг:

10:00 — встреча на берегу и подготовка к старту. Познакомимся, проведём инструктаж по технике безопасности, научим управлять сапбордом и подготовим снаряжение

10:30 — начало путешествия по реке. В зависимости от маршрута пройдём от 10 до 15 км по одной из красивейших рек Рязанской области

13:00–14:00 — большой пикник на берегу. Мы сделаем остановку в красивом месте, где можно спокойно пообедать, искупаться, позагорать и отдохнуть. Никто никого не торопит — времени хватит и на еду, и на отдых.

14:00–17:00 — продолжение маршрута. По пути будем останавливаться на пляжах, фотографироваться и наслаждаться природой.

17:00–18:00 — финиш маршрута

18:00–18:30 — трансфер водителей к автомобилям, пока остальные участники отдыхают

Организационные детали

Обязательное условие участия: необходимо уметь плавать.

Время на воде — 5–7 часов

Темп прогулочный, без спортивных нагрузок. Специальная подготовка не требуется

Участвовать могут взрослые и дети от 6 лет. Подросткам от 12 лет предоставляется отдельный сапборд

Дети — только в сопровождении родителей. Если ребёнок плывёт на одном сапе со взрослым, для него действует скидка 50%

С вами будут 4 инструктора из нашей команды

В стоимость входит

Сапборд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, гермомешок для вещей

Инструктаж и обучение

Большой пикник (горячий суп, салаты, чай, свежесваренный кофе, фрукты)

Машина сопровождения для перевозки вещей и обеда

Фото и видео в течение всего дня — мы отдадим все фото в конце дня через Яндекс. Диск

Трансфер водителей от финиша к автомобилям

Не входит в стоимость трансфер из Рязани до места старта и обратно