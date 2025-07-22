Фотосессия в историческом центре Рязани - это уникальная возможность запечатлеть красоту и атмосферу города. Маршрут включает Соборную площадь, Глебовский мост, набережную и кремлёвский вал. Профессиональная съёмка на Canon 6D Mark II гарантирует чёткие детали и естественный свет. В течение пяти дней вы получите 50-60 обработанных фото за каждый час съёмки. Программа адаптируется под ваши пожелания, возможно проведение съёмки за городом
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные кадры на фоне исторических мест
- 🏛️ Профессиональная съёмка с чёткими деталями
- 🌳 Прогулка по живописным местам Рязани
- 🎨 Индивидуальный подход и комфортная атмосфера
- 📅 Быстрая обработка и передача фото
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Глебовский мост
- Набережная
- Кремлёвский вал
- Пристань
- Кремль
Описание фото-прогулки
В нашем маршруте: Соборная площадь — Глебовский мост — набережная — кремлёвский вал — пристань — кремль
Как проходит фотосессия
- Я подскажу, направлю и создам комфортную атмосферу
- Помогу с позированием, если понадобится, — и без излишней постановочности
- Снимаю на Canon 6D Mark II с профессиональным объективом Canon L 24–70 мм — это гарантирует красивую глубину кадра, чёткие детали и естественный свет
- Через 5 дней через файлообменник вы получите не менее 50–60 обработанных фото за каждый час съёмки
Организационные детали
- Каждый дополнительный час съёмки стоит 5000 ₽
- Мы можем провести фотосессию для большего количества участников, в этом случае доплата за шестого и каждого следующего человека — 1000 ₽
- Обратите внимание: эта программа не включает экскурсионного обслуживания
- Мы адаптируем маршрут по вашим пожеланиям, также можем провести фотосессию за городом (условия согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рязани
Меня зовут Наталья, я профессиональный фотограф. Помогу вам почувствовать себя уверенно и свободно в кадре — даже если раньше вы никогда не позировали. Вместе мы создадим фотографии, к которым захочется возвращаться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
22 июл 2025
Спасибо огромное Наталье, и подскажет как встать и куда смотреть для лучших кадров, и локации выбирает шикарные, и просто очень позитивный человек 🫶🏻
