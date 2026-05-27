Рыбинское водохранилище не зря называют морем — вы в этом убедитесь. Оцените размах с воды и увидите достопримечательности, недоступные с берега.
От монумента «Мать-Волга» мы проследуем мимо гидроузла, Юршинского острова и дойдём до места, над которым ещё век назад высились монастырские купола. А также полюбуемся, как великая река сливается с горизонтом воедино.
От монумента «Мать-Волга» мы проследуем мимо гидроузла, Юршинского острова и дойдём до места, над которым ещё век назад высились монастырские купола. А также полюбуемся, как великая река сливается с горизонтом воедино.
Описание экскурсии
- Монумент «Мать-Волга» — страж водохранилища на насыпной косе, посвящённый великой реке и строителям гидроузла.
- ГЭС и судоходные шлюзы — инженерный подвиг, преобразивший Волгу.
- Юршинский остров с липовым садом, развалинами дворянской усадьбы и церкви.
- Место затопленной Югской Дорофеевой пустыни, которая просуществовала больше 3 веков.
- Бесконечная гладь Рыбинского моря и ощущение безграничного простора.
Организационные детали
- Поездка проходит на катере Yamaha SX230 с двумя независимыми мощными двигателями и всем необходимым навигационным оборудованием.
- На борту есть спасательные жилеты, пледы, магнитола.
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности.
- К месту старта необходимо добраться самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 593 туристов
Я очень люблю свой город и его жителей. А ещё я очень люблю большую воду — моря, реки, озера. На экскурсиях я даю людям исключительно эмоции от общения, скорости и вкусной местной еды.
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии на «Красоты Рыбинского моря - с борта катера»
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Прогуляться по центру Рыбинска и изучить макет затопленной русской Атлантиды - с его создателем
Начало: На перекрёстке улицы Ломоносова и Волжской набереж...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:30
1 июн в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
от 10 000 ₽ за экскурсию